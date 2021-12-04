葉劉批明日大嶼規劃離譜　與陳學鋒方龍飛論壇駁火︱立法會選舉

立法會選舉本月19日舉行，參選港島西地方直選的新民黨主席葉劉淑儀、民建聯副主席陳學鋒及離島區議員方龍飛（4日）出席商台選舉論壇。陳學鋒質疑葉劉淑儀提出搬遷葵涌碼頭的建議落實需時。葉劉反駁指「明日大嶼」計劃「仲離譜」，認為特首林鄭月娥應重新考慮，「咁大規模填海傷害好支持你嘅漁民啊」。



方龍飛則自稱受到一個離島監察組織騷擾，而策劃者正是葉劉助選團之一，亦是民建聯助理。葉劉稱她沒有聽過此事，叫方龍飛提供更多資料。陳學鋒則著方龍飛報警，「唔通我去拉到佢咩？」又狠批方龍飛「仲食緊2019年人血饅頭。」



斥明日大嶼「離譜」 葉劉：大規模填海好傷漁民

陳學鋒質問葉劉淑儀提出搬遷葵涌碼頭，落實計劃需時多久，葉劉稱問過特首，特首指可研究但未有交出時間表，認為政府應盡快交出路線圖，「你明日大嶼咪仲多時間，北部大都會20年我睇佢搞唔掂，除非佢修改法例㗎啫。」她反指「明日大嶼」計劃「仲離譜」，特首林鄭月娥應重新考慮，「連接青衣都要五條路，明日大嶼得一條鐵路、一條連接路，點應付40萬至70萬人口？而且咁大規模填海傷害好支持你嘅漁民啊！」

陳學鋒繼續質疑，難以在香港覓地重置貨櫃碼頭，葉劉指出可與大灣區商討，互相合作，「（搬碼頭）一定無明日大嶼咁複雜。」

方龍飛投訴遭抹黑變色龍 葉劉：有人叫我掃把政客

方龍飛指，近年受一個離島監察組織騷擾及抺黑，葉劉回應指，若有人破壞辦事處屬刑事責任，著方報警處理。方龍飛再指，有證據顯示策劃者正是葉劉助選團成員，葉劉隨即表示：「我完全無聽過咁嘅事。」方又稱該組織抺黑他是「變色龍」，葉劉稱：「呢啲人身攻擊我都受好多，依家東區都有個叫我掃把政客，你俾啲資料我，東涌係我新選區，嗰度我無咩助選團。」葉劉又舉例引證，指自己反對拉布等粗暴手段，「你知我素來都好斯文。」

方龍飛其後再指，該組織有人是民建聯助理，經常阻止區議員開會，陳學鋒著他報警，「唔通我去拉到佢咩？ 」陳學鋒又指，2019年民建聯很多辦事處也受到破壞，批評方龍飛「扮受害人」，「仲食緊19年人血鏝頭、抽緊水。」

陳學鋒倡60歲可2元乘車 葉劉：整牙好過啦！

葉劉淑儀亦質疑，陳學鋒建議長者2元乘車優惠門檻由65歲降至60歲，為政府帶來長遠財政負擔，認為應將資源投放在長者牙科服務等方面。陳學鋒指出，將2元乘車優惠門檻降至60歲可釋放長者勞動力，另外更多長者可乘車到子女家中照顧小朋友，亦可釋放年輕家庭勞動力，促進經濟。葉劉稱，現時已有交通津貼計劃，10年後2元乘車優惠須用上80億元，「我哋啲錢係咪咁使最符合公共利益？整牙好過啦！」