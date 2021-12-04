馮驊提醒選民：不再一人兩票　票站雖改善難保無意外︱立法會選舉

距離立法會選舉約兩周，選舉管理委員會主席馮驊今（4日）在港台香港家書中表示，這次是選舉改制後最大型的公共選舉，提醒選民俗稱「超區」的區議會（第二）功能界別已被刪除，絕大多數選民只有地方選區一票，不同於過往「一人兩票」。



經歷過9月選委會選舉亂象，電子派票是其中一個原因，馮驊指，今次絕大部分票站都將採用電子派票，規模之大屬首次，承認是非常大的考驗，將大幅增加派票櫃枱及加強效率，選舉事務處總結過選委會選舉點票問題，亦會精簡流程，將開啟票箱點票及檢查選舉文件程序分開處理，務求盡快宣布選舉結果。



馮驊指為了應對電子派票可能出現場的問題，已借調了政府資訊科技總監辦公室有經驗同事支援，屆時630個票站，將動員逾3.8萬公務員支援。選管會將加開會議確保改善措施，以及整體運作公開、公平。馮指選舉參與者眾多，即使已加強訓練及準備不同後備方案，仍可能發生未能預計的事。流程上環環相扣，一個步驟影響下一步，希望工作人員可靈活應變，適時向上級報告尋求指示。

馮驊又指到，今次選舉首次在三個口岸設立票站，方便身在內地有投票權的香港選民豁免檢疫回港投票，得到專責內地事務的政制及內地事務局全力協調及作出安排。