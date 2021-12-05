野豬爭議｜張欣宇批民建聯搖擺　劉國勳：影響安全仲同佢講道理？

商台今日（5日）舉行立法會選舉新界北候選人選舉論壇，但只有「香港新方向」張欣宇、民建聯劉國勳二人出席，元朗區議會主席沈豪傑及另一候選人曾麗文未有現身，劉國勳笑言可以和張欣宇「輕鬆啲傾偈」。

張、劉二人分別就多個熱門議題表達意見，張欣宇質疑民建聯不同候選人在捕殺野豬議題上立場不一，劉國勳指出如果野豬影響市民生命安全就需要處理，反問：「唔通仲去教育啲野豬，同佢講道理？」



劉國勳：不要站在道德高地講問題

張欣宇主打其工程師專業背景，希望日後北部都會區發展期間，可以提供更多專業意見，並利用自身對鐵路的認識監察；劉國勳則著重制度上的改革，如何加快進度。劉質疑張欣宇有港鐵背景，最終都會為港鐵背書；張欣宇回應指，早已表明如能當選會辭去港鐵的職位，不用如此刻意貼標籤。

有居民提問，候選人如何看待野豬被人道毀滅的情況。劉國勳回應指自身住在新界北，經常都收到野豬出沒的消息，現時政府會在野豬出沒的黑點用儀器監察，但不時也有市民餵食野豬，導致牠們走出市區覓食，惡化野豬問題。他認為要教育好市民勿餵野豬之餘，如果牠們危害市民生命安全，就無可避免需作一些行動。劉指，日後北部都會區發展過程中，會支持政府先安置好野生動物，如流浪狗隻、野豬等。

張欣宇在質詢環節追問指，劉的民建聯黨友陳學鋒（同區對手包括葉劉淑儀、方龍飛）早前在港島西選舉論壇上提到不同意現時捕殺野豬的手法，問民建聯黨員為何立場不一。劉國勳反駁指對方「混淆視聽」：「市民嘅生命安全一定要放喺首位嘅，如果（野豬）係威脅到市民生命安全，我哋都係要用果斷嘅方式，難道你見到市民有危險，你仲同隻野豬講吓道理、跟住去教育吓佢？」

劉強調，政府手法當然可以檢討，也不會同意無故殺野豬，但如果威脅到市民生命安全，就要將人的生命放在首位，「唔好站在道德高地講，當如果受到傷害嘅係你屋企人，我相信你嘅諗法係會有唔同嘅。」

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。