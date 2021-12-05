時事評論員梁啟智抵台　任臺大訪問學人：將分享香港故事

香港民研「我們香港人」計劃名譽總監、曾任中大新聞與傳播學院客席講師的學者兼時事評論員梁啟智，今日（5日）在社交網站發文，稱已抵達台灣，未來一段日子將在國立臺灣大學擔任訪問學人，「我已答應了臺灣的不同院校，分享我所知的香港研究和故事。」



曾為工黨成員 積極評時政

梁啟智在貼文提到與台灣的淵源，稱：「回想二十年前，第一次踏足臺灣，朋友帶了我去十三行博物館，還乘船去了淡水。記得在路邊一家很普通的店隨便買了杯酸梅湯，好喝到不得了，自此喜歡了這片土地」，又說：「這次在很不一樣的情況下來到，還得先在防疫旅館吃了很多天的便當，幸好不是每天都有三色豆。旅館後面剛好是一所學校，我可以看到校舍、操場，還有旗桿。」

梁啟智在香港積極以時事評論員身份評論時政，關注本港政治及國際關係議題，他亦擔任香港民研「我們香港人」計劃名譽總監。他曾為工黨創黨成員，去年九月宣布退黨，當時他稱多次催促工黨領導層放下往日爭拗、正面回應本土思潮，惟未見該黨有實際行動跟進，「既然理念不同，唯有分開上路」。

蕭若元等時事評論員已赴台

除了梁啟智外，多名活躍政圈的時事評論員亦已赴台，包括人稱「燒山」的時事評論員蕭若元、國際關係學者沈旭暉、時事評論員桑普等。