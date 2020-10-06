特朗普確診｜對開拓同情票有保留　梁啟智指香港議題為美政界共識

美國總統特朗普（Donald Trump）上周五（2日）公布自己與太太確診新冠肺炎，事隔4日旋即出院返回白宮。外界關注，特朗普染病對其落後選情是否有幫助。中大新聞與傳播學院客席講師梁啟智今日（6日）出席電台節目時，推斷特朗普必定會利用染病一事作政治操作，以改變其落後的選情，惟根據最新一輪的民調，對選情沒有特別影響。梁啟智認為，有部分人會給予同情票，亦有部分會不滿他平日沒有做好預防措施，故兩者中和下選情未有現轉機。

香港智明研究所研究總監許楨，在同一港台節目《視點31》上表示，特朗普染疫後的種種舉措，包括在軍事醫院繞場一圈等，均是借勢凸顯其強人形象，而在短時間令媒體聚光在自己身上，亦是一直以來的制勝法寶。他相信，強人形象能鞏固特朗普最忠誠的支持者，包括中南部及西部的中老年選民，但對於能開拓搖擺州份的關鍵少數同情票就有保留。

梁啟智：美國國會為推動對港政策主力 白宮易主影響不大

香港普遍關注，特朗普一旦落台，美國對華政策會否放寬。梁啟智就提出，即使去年香港示威浪潮最激烈之時，特朗普未有發聲，反而及至現在選情落後，才不斷提及中港事宜，故不可作純粹假設指特朗普對這些方面特別用心。加上美國對港政策大部分由國會提出，而民主共和兩黨均有作為，故認為美國政界已有共識。他又稱，拜登代表的民主黨，在奧巴馬任內打造跨太平洋夥伴關係協定，亦是一個圍堵中國的嘗試。

許楨亦同意，去年主要是歐盟及英國為香港發聲，而美國直至今年與中國就貿易的談判破裂，美方才就香港問題「抽水」。