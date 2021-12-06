政圈風聲｜潘焯鴻蔡明禧研「拍住上」打選戰　民協七子落水挺基哥

立法會選舉倒數兩星期，非建制派加強合作催票，據了解，港島東參選人、在滾動民調暫領先的潘焯鴻擬與新界東南參選人蔡明禧合作，包括以「孖頭」方式推出小巴及巴士廣告，冀兩人合作能為選情產生連動效應。

蔡明禧接受《香港01》查詢時表示，正盡量安排與潘焯鴻推出「孖頭」宣傳品，「我自己都有呢個意願，大家有協同效應係好事。」



蔡明禧起初捱打 近日獲樁腳支持

西貢區議會副主席、人稱「蔡仔」的蔡明禧出戰新界東南，硬撼民建聯李世榮及方國珊徒弟林素蔚。有地區人士分析指，「蔡仔」欠地區樁腳支持，資源亦欠奉，加上遭同路人在網上猛烈攻擊，令「蔡仔」過去數周處於捱打狀態，但隨著選舉進入大直路，「蔡仔」陸續得到部分樁腳及地區人士支持，義工數目亦已大幅增加，選情有大幅改善，但距離取得足夠票數勝選，仍有一段距離。

據了解，蔡明禧除了得到其師傅、西貢區議員前副主席林少忠支持外，選情穩步上揚的潘焯鴻亦將與蔡明禧合作，包括以「孖頭」方式推出小巴及巴士廣告，據悉廣告數目至少有40個，相關宣傳品快將面世。蔡明禧接受《香港01》查詢時承認，正盡量安排與潘焯鴻推出「孖頭」宣傳品，「我自己都有呢個意願，大家有協同效應係好事。」

料「孖頭」小巴、巴士廣告達數十個

有知名人士指，將軍澳與港島東在地緣上關係密切，港鐵港島綫連接將軍澳綫，不少將軍澳居民會選擇到鰂魚涌等港島東地區上班，亦有不少在港島成長的年輕一代選擇到將軍澳置業，因此二人合作將會帶來連動效應，又指巴士、小巴廣告價格較相宜，宣傳亦較入屋，「隧道大型Billboard要50萬元一個月，呢啲無乜用，反而買幾十個巴士、小巴廣告，都係差唔多價錢，入屋好多！」

西貢區議會主席周賢明。（資料圖片）

周賢明稱義無反顧撐「蔡仔」：參選需好大勇氣

據悉，蔡明禧亦成功取得西貢區議會主席周賢明支持。周賢明接受《香港01》查詢時說，將以個人身份支持蔡明禧，指自己一直支持年輕人，認為「蔡仔」願意站出來參選需很大勇氣，因此會義無反顧支持，希望議會多一把聲音。被問到「蔡仔」飽受同路人抨擊，周賢明坦言「人無十全」；至於以甚麼方式支持「蔡仔」，他稱：「睇下佢有咩需要，等佢安排。」

▼九龍西選區參選人▼



譚國僑出短訊攻勢撐馮檢基：是否要讓建制派壟斷議席？

出戰九龍西直選的馮檢基近日亦磨拳擦掌，力爭前黨友及地區人士支持，其中民協七子將「落水」力挺基哥，除了在記者會已亮相的「老虎仔」黃大仙區議員廖成利、馮檢基徒弟李炯及屯門區議員黃虹銘外，黃大仙區議會前主席許錦成、深水埗前區議員譚國僑、屯門區議員周啟廉及甄紹南亦表態支持馮檢基，並將一同推出「基哥，我哋支持你」宣傳單張。

曾於五年前從馮檢基「接棒」參選九龍西直選的譚國僑，近日已出動地區「票倉」，透過Whatsapp訊息呼籲街坊支持馮檢基。《香港01》取得譚國僑向街坊發出的短訊，他以「是否要讓建制派壟斷本區議席？」為題撰文，稱街坊是否在立法會選舉投票，屬個人選擇和自由，必須尊重，但解釋指支持馮檢基參選是基於他對馮的認識和信任，「我並不希望建制派的民建聯和西九新動力候選人，奪去九龍西兩個立法會議員議席。我有擔心九龍西兩個立法會議席若被建制派壟斷，民生嘅需要和訴求將更難獲得正視，身處困境的街坊會變得更為無助！民主的訴求只跟從北京的主旋律！」



馮檢基對手包括民建聯鄭泳舜、西九新動力梁文廣。

▼民協7人支持馮檢基▼



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「基哥」攻少數族裔票源 地區人士讚明智

譚國僑接受查詢時指，支持馮檢基旨在為其選情起帶動作用，不希望建制壟斷議席，又指他們將與馮檢基推出宣傳品，故有責任先向街坊交代其立場，希望打動街坊支持馮檢基。他稱發出該訊息前，已同時把訊息傳予民協主席楊彧。

馮檢基近日亦落力爭取油尖旺區小數族裔支持，其中已得到人稱「大富翁」的巴裔商人Lala Al Sheikh支持。有地區人士指，有知名印裔商人已拒絕支持「基哥」，因擔心失去民建聯在地區上的支持，令雙方合作關係變得更僵。該人又指，少數族裔在油尖旺至少五千票，認為馮檢基開拓小數族裔票源的決定非常明智。

港島東參選人：吳秋北（工聯會）、廖添誠（新民黨）、梁熙（民建聯）、潘焯鴻

九龍西參選人：鄭泳舜（民建聯）、梁文廣（西九新動力）、馮檢基

新界東南參選人：李世榮（民建聯）、蔡明禧、林素蔚（專業動力）



立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。