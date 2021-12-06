立法會選舉︱李梓敬嘲泛民「粗口鬧你」　黃成智回敬「盅成廢物」

立法會選舉新界東北地區直選候選人，包括新民黨李梓敬、報稱民主派的黃成智、民建聯陳克勤、民主思路黃頴灝，今日（6日）早上出席港台選舉論壇。期間，李梓敬向對手黃成智贈送紅茶，諷刺對方早前向泛民區議員尋求支持時「食檸檬」之餘，更被區議員用粗口辱罵；黃成智回敬對方「盅成廢物」。



陳克勤贈黃成智「樂悠咭」

在「先禮後兵」環節，李梓敬先向黃成智贈送一瓶紅茶，指黃自稱民主派，「但佢之前尋求泛民區議員支持時，就俾人話佢唔係同路人，鬧佢無恥，仲請佢食咗好多檸檬，英文有句說話『when life gives you lemons make lemonade（當生活給了你酸溜溜的檸檬時，就把它做成酸甜的檸檬汁吧，意指隨遇而安）』，既然佢有咁多檸檬，我就送杯紅茶俾佢，整杯檸檬茶啦。」在隨後的自由辯論環節，李梓敬多次提到黃成智被泛民區議員用粗口辱罵，「連泛民區議員都團結唔到，點樣團結社會」。

黃成智向李梓敬送上一瓶「盅成廢物」，批評對方不懂國安法，卻動軏拿國安法攻擊異己，令社會充斥白色恐怖，十足「忠誠的廢物」。

陳克勤向黃成智送上「樂悠咭」道具，指對方今年已64歲，可領取樂悠咭，享用2元乘車優惠，「可以享受我日後幫你爭取嘅長者福利」，諷刺對方將要退休之餘，順便推銷個人政績；黃頴灝則向陳克勤送上一張大埔廣福坊垃圾站的照片，指該處環境衞生惡劣，垃圾堆出行人路，白鴿老鼠齊齊開餐，指就算是有經驗的議員都會有看漏眼的時候，所以議會需要新面孔、不同背景的人士監察施政。

2019年示威浪潮期間有大批青年被捕，論壇期間多名候選人談到特赦問題。（資料圖片）

李梓敬稱年輕人文宣、自學汽油彈「好犀利」

餘下環節中，各人分別談到居屋炒賣問題、特赦、國安法等。其中李梓敬質疑黃成智過去一整年都沒有說特赦，到選舉臨近才提倡特赦；黃成智反指李以國安法「批鬥異己」，但自己又不懂國安法。

陳克勤表明不同意特赦，提到2019年期間有許多人放火、拒磚、以刀刺警，如果這也可以特赦法治何在；黃頴灝則表明在輕微罪行、涉事人未成年之下，可以考慮從寬處理。

4人都表示不認同青年人「躺平」責任在於青年人自身。其中李梓敬提到，香港年輕人有不少都很卓越，尤其在學術和體育，又指2019年「黑暴」期間，一些年輕人發表具煽動性的文宣、自學製造汽油彈，笑指「其實佢哋都幾犀利喎」，只不過才能用錯地方；黃成智則認為，青年人「躺平」是因為政府不認識青年人的心態、真正想要的是什麼，只懂將責任推給年輕人和教育。