港島東吳秋北獲競選對手齊支持？　被問會否「共富」捐薪咁回應……

立法會選舉地區直選焦點戰區港島東4名候選人，包括民建聯梁熙、新民黨廖添誠、工聯會吳秋北、中科監察潘焯鴻，今日（6日）出席Now新聞台舉辦的選舉論壇。其中吳秋北獲得「眾星拱照」，3名對手都希望和他一起勝選晉身議會。



回應「共富」 吳秋北：這不是劫富濟貧

在論壇開頭，主持人公布與各候選人最相關的兩項關鍵字，吳秋北的關鍵字為「曾鈺成（立法會前主席）」、共富（共同富裕）。吳秋北解釋，「共富」是希望人人可以分享到社會經濟發展的成果，「大家有咁嘅印象，係非常之好嘅」；至於曾鈺成，吳秋北笑指不知對方是否也希望自己當立法會主席。被問到過往批評曾鈺成有關港人移民現象的言論，吳秋北回應指建制派內政治觀點各有不同，可以開放討論，「未必一定我要完全同意晒曾鈺成觀點嘅」。

有觀眾問到，工聯會經常提到「共富」，如吳秋北當選立法會議員，會否把薪金捐出和大家一起「共富」。吳秋北回應指，「共富」的意思並不是「均富」或「劫富濟貧」，而是社會「人人有機會，可以分享經濟成果」。他又提到，工聯會提倡無論是財富一次、二次還是三次分配，亦即薪金、社會福利、慈善三個層面，過程都應更合理。所以他希望最低工資維持合理水平，並以稅項吸引更多人從事慈善工作。

潘焯鴻：不止要贏，得票贏埋吳秋北

主持人讀出觀眾提問，其中一題問到4名候選人如果一定要選一位對手和自己一起勝選（每區有兩名當選人）晉身議會，會選哪一位。3人都選擇吳秋北，潘焯鴻提到今次參選不單希望贏，而且希望做一個實驗，以同區最高票當選，「我要贏埋吳秋北嘅得票」；廖添誠則指，新民黨主席葉劉淑儀和工聯會麥美娟有不少議題立場一致，如一同提出規管領展的私人條例草案，相信未來兩黨有很多民生工作的合作空間；梁熙則指民建聯和工聯會同樣是站在「愛國的最前線」。

面對3人的「禮遇」，吳秋北簡短回應指希望和所有愛國愛港的人，共同為新制度做好工作，但他沒有足夠時間回應會選擇與哪一位對手一起勝出。

潘焯鴻提倡特赦在社會事件中被捕被控、有悔意的人士。（資料圖片）

潘焯鴻倡特赦 廖添誠嘲「勸人篤灰」

各候選人亦就多個議題互相質詢，包括潘焯鴻提倡的特赦。潘指，特赦是修補2019年事件帶來社會撕裂的一個方式，拉近不同陣營之間的距離。

吳秋北表明反對，不點名指出有人「煽動青年犯罪坐監，先去話減刑」，等同「食人血饅頭」；廖添誠則指，特赦包含眾多條件，包括「當事人協助打擊罪行」，反問潘焯鴻是否「勸青年人篤灰」，潘焯鴻即場反駁指《基本法》第48條無上述規定；梁熙表示法治才是最重要，如一下子全面赦免，會削弱法治，法理情三者之中，須先處理「法」和「理」的要求，才可考慮酌情。

文中提及的麥美娟是選委界候選人。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。