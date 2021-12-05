梁翊婷個人身份撐潘焯鴻　羅健熙斥無視程序：失信於黨友及市民

距離立法會選舉還有兩個星期，多個非建制參選人上月中旬向民主黨尋求支持，該黨將於周一（6日）召開特別中委會，處理有關申請。會議召開前夕，民主黨副主席、觀塘前區議員梁翊婷率先表態，據悉她以個人身份支持港島東參選人潘焯鴻，並於昨日（4日）簽署「以個人名義或職銜名義給予支持的同意書」。

民主黨主席羅健熙今（5日）發聲明指，民主黨做任何決定時均有既定程序要走，批評梁翊婷身為黨領導，做法失信於黨友及市民。



參選人尋支持需答問卷 梁翊婷曾反對預設問題

羅健熙在聲明指，民主黨中委本已訂於明天處理相關事宜，會議將如常舉行，現仍等待相關人士作回應。羅健熙指，民主黨作為一個組織，做任何決定時均有些既定程序需要走，斥梁翊婷做法失信於黨友及市民，「如果黨領導也無視相關程序及規限，對尊重黨內程序的黨友不公，亦將失信於黨友及市民」。

潘焯鴻、新界東南參選人蔡明禧等人，早前去信民主黨尋求該黨以組織名義支持，民主黨之後決定向參選人發出問卷，了解參選人對各種議題的立場，包括對《基本法》23條立法寬的看法等。

《香港01》今日（5日）報道，曾反對以預設問題方式向參選人查詢立場的梁翊婷，已於昨天簽署「以個人名義或職銜名義給予支持的同意書」，以個人身份支持潘焯鴻。

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民主黨副主席梁翊婷簽署以個人身份支持港島東參選人潘焯鴻。

港島東參選人：吳秋北（工聯會）、廖添誠（新民黨）、梁熙（民建聯）、潘焯鴻

新界西南參選人：陳恒鑌（民建聯）、陳穎欣（工聯會）、劉卓裕（獨立民主派）

新界東南參選人：李世榮（民建聯）、蔡明禧、林素蔚（專業動力）



立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。