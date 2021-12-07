通關︱林鄭：配額優先供公、商務人士　研加開口岸　惟不包括高鐵

與內地免隔離通關進入最後準備階段，特首林鄭月娥今早（7日）出席行會前主動交代港方準備工作進展，她指今日起相關政策局局長，會和過往已屬於豁免檢疫組別，工作與香港經濟息息相關的人士接觸，預料日後通關後，這些商務公務需要人士會成為優先群組，正爭取預留部分配額開放申請。



國務院港澳辦主任夏寶龍昨（6日）以視像方式發表講話，大篇幅談及立法會選舉，林鄭月娥回應指，香港在「一國兩制」下發展民主，要緊跟《基本法》及人大的決定。她又指「民主」從來沒有全世界劃一的標準，任何民主政制目的都是改善人民生活，如果民主有害人民生活就是本末倒置，正如有些西方國家應對疫情都出現問題。



【10:25】被問到有研究指現時Omicron變重病毒較Delta的死亡率更高，會否再考慮通關情況，林鄭稱，政府採取嚴格的外防輸入，四宗輸入個案都已堵截，強調一直與內地磋商，現時沒有任何影響。她又指，Omicron變種病毒死亡率高，正正反映需要接種疫苗，強調風險最大的長者接種率卻是最低，呼籲他們在現時疫情受控的情況下盡快打針。她強調，若香港再次出現疫情，須付出代價非常大。

食肆等處所周四起強制使用安心出行，被問到日後食肆會否不再劃分A、B、C、D，林鄭稱，現時A類食肆已經與B類看齊，B類則可延長營業時間，稍後會研究更多誘因，如放寬營業空間，鼓勵將B類食肆改為C類和D類。

西方抗疫出問題 質疑民主危害生活本末倒置

【10:20】被問到夏寶龍昨日提到香港過去有人「盲目追求西方民主」，林鄭回應指完全支持夏主任昨日發言，形容對方再一次重申有關「愛國者治港」原則，在今次選舉前夕，這是個好時機再一次重申相關說法，新制度只要求參選者愛國，可容納不同政見人士。她指，「民主」從來沒有全世界劃一的標準，任何民主政制目的都是改善人民生活，如果民主有害人民生活就是本末倒置，正如有些西方國家應對疫情都出現問題。

林鄭指，香港在「一國兩制」下發展民主，要緊跟《基本法》及人大的決定。至於未來立法會的角色，林鄭希望新一屆明年1月上任後，會理性和政府互動，為整體香港利益著想，理性看待與中央的關係。

林鄭：投票率無訂下指標

【10:14】林鄭指明白南丫海難死難者的心情，但要尊重法庭的決定。至於當年政府進行的內部調查，若要公布整份報告，因牽涉大量個人資料，將須作大量遮蓋工作。她也回應投票率預期問題，強調政府並無訂下指標，但呼籲選民不論政治立場、即使對政府有不同意見都要出來投票，因為今次投票並不只是選出議員，而是會起積極作用，令香港走出政治內耗、不再裹足不前。

口岸票站截止前兩天僅1.8萬人登記

【10:10】林鄭表示，這次立法會選舉是完善選舉制度後的一場重大選舉，共有450萬名登記選民可投票，部分人更可多投一票。她又指這次投票時間雖然延遲一小時開始，但投票時間長，可由上午八時半至晚上十時半投票，同時會動員3萬8千多人協助選舉，亦有多個支援隊伍，包括警務處動員1萬人、民安隊1200人、醫療輔助隊530人，以及廉政公署調配900人參與。另外，選舉事務處當日會設有630個投票站，共有6200張發票枱，較上屆選舉增加123%。

她又指，這次選舉的首要目標是要公平、公開，又引述港澳辦主任夏寶龍昨日稱，這次選舉有競爭和質素，並非自動當選，是立法會選舉有史以來的首次。林鄭提及，最近觀看選舉論壇時，各候選人都提出自己的政綱理性辯論。

林鄭也稱已與選管會主席馮驊兩度會面，對方提出增加額外人數，其中選舉事務處的首長級人員由兩名增至五名。林鄭指，大部分借調人士都擁有選舉經驗，強調最重要是所有人員都要培訓，包括要作多場實習和模擬情境演練。她強調，將會便利所有參與選舉人士的投票安排，如安排他們在午飯或人流較少時返回自己選區的票站投票，若票站人流較長，可出示工作證排優先隊伍。

她又提及，這次選舉較為複雜的是在三個邊境設票站，以便利在內地港人。林鄭指，截至昨晚共有18,215人登記投票，其中香園圍有5000多人登記、羅湖有7000多人，以及落馬洲有5000多人，強調有關人手和規劃安排可做到。林鄭重申，這次選舉對香港未來至為重要，除了選出心目中的議員，也是選民表達是支持完善選舉後的制度，也是支持議員回復理性，是投下對香港未來信心一票。

現免檢回港組別 可優先獲通關配額

【10:00】林鄭指，有關通關及疫情現時有相當多工作要做，包括健康碼，上周創科局已經公布安排。二是今日起，相關局長會和過往已屬於豁免檢疫組別，其工作與香港經濟息息相關的人士接觸，預料日後通關後，這些有商務及公務需要人士會成為優先群組，正爭取配額有部分預留供開放申請。

三是關口，日後須評估要否開放更多口岸，保安局現正檢視，須視乎流量，預計會是陸路口岸為先，因此不適用於港澳碼頭、高鐵、直通車，而現時深圳灣口岸開放時間也要延長，提早於早上8時開關。其四是外防輸入方面，新變種病毒暫時沒有影響通關工作，特區政府會嚴格把關；其五是更廣泛使用安心出行；其六是疫苗接種，截至昨日已完成接種第一針的比率為71%，但由於世界各地疫情急速反彈，希望市民盡快打針，否則對於日後通關擴大規模都是阻礙。

疫苗氣泡方面，林鄭指今日沒有進一步事宜可公布，但不會放棄此工作。

【09:49】是日記者會中，背景屏幕寫有「為港為己投一票」字樣，呼籲市民於立法會選舉中投票。