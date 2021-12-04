國法日｜林鄭：反修例源於一國兩制未貫徹　誣衊中央之說不攻自破

政府及中聯辦合辦「國家憲法日」座談會，今年以網上形式進行，主題是憲法與「一國兩制」，特首林鄭月娥致辭時表示，落實《港區國安法》及完善香港選舉制度，都是中央完善「一國兩制」重大舉措，反映了初心及堅持，強調誣衊是破壞一國兩制，均屬無稽之談、並會不攻自破。



中聯辦主任駱惠寧則表示，維護特別行政區憲制秩序，就必須尊重和維護中國共產黨的領導地位；不承認《憲法》在香港特別行政區的至高地位、不尊重中國共產黨的領導，就是忘了香港特別行政區是怎樣來的，實際上就是否定「一國兩制」的憲制根基。



駱惠寧。（座談會網上截圖）

林鄭：沒貫徹「一國兩制」致反修例等亂象

林鄭指，反國教、佔中、港獨、反修例事件，根源都是回歸以來沒有真正全面貫徹落實「一國兩制」體系，尤幸中央果斷應對。她說六中全會通過的中共第三份歷史決議，指中央審時度勢採取標本兼治，令香港實現由亂到治，為「一國兩制」行穩致遠打下堅實基礎，強調憲法規定公民要維護國家安全，榮譽及利益，相信完善後的選制產生新一屆立法會，將可以開創良政善治新局面。

她又引述基本法委員會前主任喬曉陽提出的五點，來解釋憲法、基本法及一國兩制的關係精髓，指必須從國家立場看待《基本法》，而《基本法》的憲制地位為憲法賦予，是一部授權法。《基本法》所有規定是有機聯繫的整體，並須堅持以「一國兩制」根本宗旨來實施《基本法》。

駱惠寧：人大運用憲制權力均為了港人利益

駱惠寧則指，香港有一段時間，在各種內外複雜因素影響下，「反中亂港」勢力不斷滋長，2019年發生「修例風波」，更一度出現「港獨」猖獗、「黑暴」橫行的嚴峻局面，嚴重挑戰《憲法》和《基本法》的權威，嚴重衝擊特別行政區憲制秩序，嚴重威脅政權安全和國家安全。他指非常時刻，中央果斷出手，全國人大根據《憲法》有關規定，先後就建立健全港區維護國家安全的法律制度和執行機制，完善香港特別行政區選舉制度作出決定。

駱惠寧續指，全國人大及其常委會每一次對憲制權力的運用，都向世人昭示了一個真理，要維護香港同胞的整體和根本利益，要保持香港的長期繁榮和穩定，就離不開《憲法》和《基本法》的保駕護航。

香港基本法委員會副主任張勇。（座談會網上截圖）

張勇：須不斷健全全面管治權法律制度

全國人大常委會法制工作委員會副主任、基本法委員會副主任張勇表示，香港與內地因為歷史原因未能在政治、經濟、社會及司法等各領域銜接，未來會進一步貫徹完善體系，他認為有條件及能力，在三方面進一步實踐「一國兩制」：包括不斷健全中央行使全面管治權的法律制度；全面準確貫徹「一國兩制」；以及完善特區同憲法、與基本法實施相關機制及制度，以維護憲制及法治。

憲法擁有根本法地位 為特區及基本法依據

張勇指「一國」與「兩制」核心關係，在於「一國」是「兩制」的前提及基礎，而「兩制」則從屬、並統一於「一國」之內，他指答案都在憲法之中。張指憲法的制度原則可細分為五方面：其一是《憲法》擁有根本法地位，強調每國只有一部，是立國之本，有最高法律效力，也是特區設立及基本法制定的依據。基本法的適用及解釋均須遵循憲法，進一步完善「一國兩制」，前提要尊崇及學習憲法，樹立憲法意識、維護憲法權威、及保證憲法實施。

其二是堅持單一制，張勇指中央是整個國家的權力來源，基本法列明特區是中國不可分裂部分，高度自治源於全國人大授權，強調此為中央及地方重要原則。其三是堅持全國人大作為國家根本制度及最高權力機關，張勇指設立特區的基本方針、以至制訂《港區國安法》及完善選舉制度都是由全國人大行使權力；在構建及實踐一國兩制的過程中，全國人大作出了數十個決定、決議及法律解釋，及制訂多部重要法律，全國人大猶如生命之樹。

堅持全國人大制度 高度自治之根源

其四是堅持「依憲治國、依法治港」，張勇說人大多次釋法及立法，闡明基本法條文含義，解決了香港政制、居留權及宣誓等問題，又授權解決了「一地兩檢」等管轄權問題。反修例以來，人大亦堅持以憲法為本，以「決定加立法」及「決定加修法」方式穩妥處理了危機。張勇稱未來亦應堅持以法治思維及方式推進「一國兩制」發展。

最後是堅持憲法監督，張勇指全國人大對香港法律擁有合法性及合憲性的監督權，但香港有特殊性，須依基本法第17條規定，在審查管理及糾正方式有特殊安排。該條文列明香港享有立法權，制定的法律須報全國人大常委會備案，如當局認為法律不符合中央管理事務及中央和香港關係條款時，可將有關法律發回，並立即失效。

張勇指，按照五大方面完善制度與及時監督，香港將開展由亂及治，由治及興的新發展時期。