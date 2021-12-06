打針才可堂食？　黃家和引述林鄭月娥：起碼農曆新年後先會去做

有消息指政府正研究擴大「疫苗氣泡」至所有食肆，初步傾向為參照D類食肆的規定，要求每枱至少三分二食客已打針。而政府今日（6）日亦公布最新規定，僅長者、未滿15歲、殘疾人士及無家者，可獲豁免用「安心出行」到食肆堂食。

香港餐飲聯業協會黃家和估計，打針才可堂食的規定，不會於短期內推行。他更透露，數日前曾向特首林鄭月娥反映意見，獲回應指︰「佢話唔會咁快出嘅，起碼農曆新年後先會去做。」

至於如何確認食客是否屬獲豁免人士，黃則認為政府做事不決斷，規定存在灰色地帶，業界只能自行解釋。他建議業界人士，可提醒食客出示身份證明，「如果對方唔肯攞，爭拗上有問題，就交畀警方處理。」《香港01》正向特首辦查詢。



籲疫苗接種率達到80%以上 再推廣打針先准堂食

港大微生物學系講座教授袁國勇曾提倡，參考以色列設「疫苗通行證」，市民上班吃飯均須出示通行證。當時公務員事務局局長聶德權回應指，衞生部門正探討有關方向，認為有需要區分市民是否已打針。

今日有消息指，政府初步傾向要求所有食肆，參照現時D類食肆的規定，包括員工需接種兩針、每枱至少三分二食客已接種一針、持健康理由證明不宜打針者獲豁免。

黃家和表示，若效發外地推行「疫苗通行證」，仍有不少細節，如法律問題等須探討，並須平衡社會各界的反應。他建議，當本港疫苗接種率達到80%以上，才較易推廣「疫苗通行證」。「安心出行都商量咗咁多個月，我相信未會即刻推行，要理順好多嘢。」

餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片）

黃更透露，數日前於活動遇到特首林鄭月娥，當時曾向她表達意見，希望延遲「疫苗通行證」的推出時間。「佢（特首）話唔會咁快出嘅，起碼農曆新年後先會去做。」他估計，政府待農曆新年後，才再作細節研究。

至於政府今日公布「安心出行」的最新安排，由本周四（9日）起，市民到食肆堂食須使用「安心出行」，僅得3類人士包括長者、15歲或以下人士、殘疾人士、無家者獲豁免安排，但他們須填寫指定表格才可進入食肆。

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提醒食客出示身份證明 亦屬政府規定的「提醒」

黃家和坦言，食肆難以檢查每個食客的身份，以確定他們是否屬豁免人士。然而，政府規定食肆負責人若違反第599F章的規定，即無確保顧客使用「安心出行」，即可被檢控。惟食肆負責人並無權力檢查食客身份，政府僅規定食肆負責人遇到懷疑時，應「提醒」有關人士登記個人資料。

黃坦言，政府做事不決斷，規定存在灰色地帶，業界只能自行解釋。他認為若食肆負責人懷疑食客不屬豁免人士，可提醒食客出示身份證明，亦屬於政府規定的「提醒」。「如果對方唔肯攞，爭拗上有問題，就交畀警方處理。冇必要引爭端，我哋都係做生意。」