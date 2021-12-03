非建制派爭支持　民研：僅5%泛民認為有人值得揀︱立法會選舉

立法會換屆選舉將設有供內地港人投票的口岸票站，香港民意研究所過去4天就有關議題進行民調，發現62%受訪者認為，如果有競選活動於境外發生，執法部門將無法調查涉嫌違規者。而無論是民主派、抑或非民主派支持者，都有較多人認同這種憂慮，當中民主派支持者，更有壓倒性9成人認同無法調查；非民主派支持者，也有46%認同，認為有能力調查的只有37%。



浸會大學政治及國際關係學系副教授、選舉觀察計劃成員陳家洛認為，反映不同陣營對此都抱有懷疑，而政制及內地事務局局長曾國衞，卻未有在安排公布當日正面回應，批評政府是「得過且過」，考慮不周全；屆時若有違例事件發生，將難以跟進，循司法互助處理也會變得被動。



92%民主派支持者反對設口岸票站

整體而言，反對設立口岸票站的受訪者達五成，支持的僅38%。當中民主派支持者，有92%持反對立場；非民主派支持者，則以支持意見佔多，57％認同設立口岸票站，反對的佔26%。

至於選舉公平性問題，民研問到邊境投票須預先登記，會否令在內地有組織聯繫的候選人得益，整體同樣有五成人認同，29%不同意。即使非民主派支持者中，也有31%受訪者認同會令部分候選人得益，不同意的佔43%，認為不知或很難說的有26%

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5%民主派認為直選有候選人值得揀

另外，就地方直選區區都有自稱「非建制派」落場，市民是否認為有候選人「值得揀」？民調發現，整體有45%受訪者認為沒有候選人值得支持，如果只計民主派支持者，比率更高達86%。受訪的民主派支持者，只有5%認為有人值得支持；相反，非民主派支持者，59%人認為有人值得支持。

陳家洛分析走勢，指愈來愈少民主派認為有候選人「值得揀」，反映自稱「非建制派」的候選人連結工作好困難，已到競選工程中後段，仍未能找到與潛在支持者的接觸點，令他們覺得可以支持。他留意到有「非建制」候選人嘗試以雙普選作連結，反映「仲搵方法」，相信成效不大，斷言民意即使有變「（非建制派）都唔會贏得漂亮」。

鍾劍華。（資料圖片）

未來涉投票意向民調仍提供「白票」選項

調查在本周一至四經網上訪問6千幾人，47%受訪者表示會投票，對比上月中的電話調查，減少了5個百分點；40%人表明不投票，增加了7個百分點。

民研最近因調查市民投票意欲，屢遭親建制媒體攻擊，副行政總裁鍾劍華表示，今次民調因應最新發展，聚焦了解市民對口岸票站的看法，並不會因為受攻擊而改變調查內容，又指未來還有立法會選舉的民調，肯定會再問市民會否投白票。