沙半山手記｜催谷投票率成硬任務　建制派之「微妙心理狀態」

距離立法會選舉不足兩星期，國務院港澳辦主任夏寶龍發表講話，強調「愛國者治港」是搞「五光十色」，選舉彰顯新選制具廣泛代表性、政治包容性等，又形容這不僅是個人的選票，更是對「一國兩制」堅定信心的一票。

中央官員在選戰前夕開腔呼籲投票，過去實屬罕見，有人認為夏寶龍在此關鍵時刻大談選舉，是希望谷高投票率，但亦有人覺得旨在反擊西方抹黑新選制，特別是「民主峰會」即將舉行，中國不允許西方打著「民主牌」，充當祖師爺指指點點。

多名建制參選人均向沙半山表示，京官講話對推高投票率未必有大幫助，始終不少選民已有既定想法，在街上拉票亦感到「涼風陣陣」，但他們都明白催谷投票率是硬任務，希望「谷得一票得一票」。不過，有局中人就向沙半山形容，建制派口裡答應，但實際上心裡卻不想投票率太高.......



傳統泛民不參選 建制冀盡攬直選兩席

傳統選舉智慧，投票率愈高對民主派愈有利，今次地區直選改用「雙議席單票制」，即全港分10區，每區兩席，這設計本身已「預留」了位置予民主派，倘民主派參選，幾乎必定能每區取下一席。

不過，傳統泛民政黨今次不參選，部分選區只得一些不經見傳或過氣老將報名，難以吸引選民，而建制派則受惠於改制，每區派出兩人搶灘，力圖囊括兩席，例如九龍中的建制派楊永杰，就以「力爭建設力量第二席」作招徠，希望撼低非建制派譚香文，與「穩膽」民建聯主席李慧琼雙雙入局。



然而選舉始終是選舉，每有不可預測之事發生，以港島西選區為例，新民黨主席葉劉淑儀被視為大熱人選，餘下一席是民建聯副主席陳學鋒與非建制派方龍飛之爭，惟若有人號召「踢走民建聯」，或方龍飛「一鳴驚人」，陳學鋒隨時有機會陰溝裡翻船。

今次10個地區直選選區，均有報稱獨立的泛民或中間派人士參選，有資深建制派表示，這些非建制派人士能否當選，取決於泛民支持者是否投票，即使只有昔日的一半選民出來投票，建制派包辦兩席的如意算盤已經打不響。

有建制中人向沙半山表示，部分建制派對催谷投票「口裡說好」，但心裡卻不是這一回事，笑言有人「心理不平衡」，「又想投票率高又唔想投票率高」，對政黨來說，說到底都是議席「落袋」最重要。

立法會選舉各界別參選人，請參閱《香港01》選舉網站。