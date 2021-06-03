香港約章網站一度下架　羅冠聰：警方指違國安法　另有網站被刪

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-06-03 22:15

《香港約章2021》網站早前無法進入，有份建立約章的前香港眾志主席羅冠聰表示，與網站設計商Wix聯絡後，取得警方向他們發出的信件，信中指香港約章內容違反國安法，有顛覆及煽動顛覆的意圖，因此要求供應商在72小時內下架。 羅冠聰晚上指，在公開事件3小時後，Wix重新恢復服務，指該網站關閉「源於錯誤」。 警方回覆《香港01》查詢時指，不評論個別個案，又表示警方採取任何行動，會按實際情況，依法處理。

前香港眾志羅冠聰表示，《香港約章2021》網站被下架。(資料圖片)

羅冠聰：國安法「長臂執法」特徵

《香港約章2021》是由羅冠聰、許智峯等幾名在外港人發起，內容指國安法侵害香港人自由，又關注內蒙古、西藏、新疆等少數民族的人權狀況。

羅冠聰表示，該約章的網站架設在香港及中國境外，今次要求海外供應商下架是國安法「長臂執法」的特徵。

就在羅冠聰公開事件的3小時後，Wix恢復提供服務，該網站亦已能重新訪問。羅冠聰引述Wix表示，網站下架是「源於錯誤」，未來會審梘相關機制。

Hong Kong Liberation Coalition（HKLC）網站被下架。

HKLC網站亦被下架

而支援在美港人的組織Hong Kong Liberation Coalition（HKLC），啟用不足兩星期的網站被Wordpress下架。該組織指現正與Wordpress交涉，強調支援工作及在美游說工作不會受影響。

HKLC說，原本打算在網站發布邀得前香港政府中央政策組顧問練乙錚以及前美國國防部長辦公室網絡安全政策、戰略及國際事務總監John Mills加入顧問委員會，但由於網站被下架，惟有先在社交媒體公布此一消息。

警方回應指，不評論個別個案，惟引述國安法第43條及《實施細則》附表四所指，警方可要求服務商對發布在電子平台上相當可能構成危害國家安全罪行，或相當可能會導致危害國家安全罪行的發生的電子訊息作出禁制行動。「危害國家安全罪行」包括分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動及勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪行等。有關行動會嚴格按照法律進行。

警方又引用國安法第3條表示，香港特區行政機關應當依法有效防範、制止危害國家安全的行為和活動。上述禁制行動的權力，目的是為防範及制止危害國家安全的罪行，並只適用於在電子平台上發布而屬相當可能構成危害國家安全罪行或相當可能會導致危害國家安全罪行的發生的電子訊息，市民可繼續合法地使用互聯網，不會受影響。