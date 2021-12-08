《東張》主持黃穎君入政府　任媒體主任月薪6萬　闖曱甴屋成佳話

消息指，《東張西望》前主持黃穎君加入政府，獲聘為民政事務局媒體主任，月薪67,295元，據悉黃已正式上班。黃穎君日前仍擔任《東張西望》主持人，告別作為採訪大埔富亨邨曱甴屋，成為網民焦點。



+ 3

被稱為「翻版謝安琪」 選美出身曾入警察學堂

現年32歲的黃穎君，畢業於香港大學教育系，主修通識教育科，其後修讀中大社會學系碩士。據報，她曾在警察訓練學校受訓14周，因繼續學業而退出警隊。2010年，黃穎君參加《工展小姐選舉》並奪得冠軍，同時贏得最具才藝獎、最具魅力獎、最合眼緣獎及最佳品牌推廣獎等多個獎項。

2012年6月，黃穎君轉戰香港小姐，被外界形容為「翻版謝安琪」，不過最終落選。黃穎君落選後加入無綫電視，擔任娛樂新聞台主播，並參演多套電視劇，例如《愛·回家之開心速遞》、並在《降魔的》飾演「龍貓嫂」。

參與民主思路課程 上月夥李燦榮主持選舉論壇

黃穎君日前仍擔任《東張西望》主持人，告別作為採訪大埔富亨邨曱甴屋，成為網民焦點，更被封為「東張女勇士」。她日前在社交網站上載派發「散水餅」的相片，離巢無綫，正式加入政府。

黃穎君近年在政圈亦有不少足迹，曾參與民主思路課程，本身是香港青聯成員。上月底，香港再出發大聯盟舉行立法會選委會界別候選人論壇，她夥拍資深傳媒人李燦榮，擔任論壇主持。