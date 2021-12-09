入境處跟進高層收禮　葉劉指牽涉工作眾多：難辯解沒利益衝突

入境處副處長郭俊峯及首席入境事務主任汪奇，今年9月收取恒大高層送禮，有關禮物籃據報價值逾3000元，事後未作申報。二人其後回覆傳媒指，與該人屬友好關係，無任何公務往來，不涉利益衝突；入境處正跟進事件。



曾任保安局局長及入境事務處處長的葉劉淑儀，今早出席選舉論壇時表示關注事件，強調所有公職人員都不應收受禮物。而入境處牽涉的工作眾多，認為很難說服公眾沒有利益衝突，建議成立「風紀委員會」處理。



葉劉淑儀曾任保安局局長及入境事務處處長。（張浩維攝／資料圖片）

葉劉倡設「風紀委員會」規管收禮款待

葉劉淑儀認為，有關人士今次是送禮上門，顯示涉事者關係密切，認為入境處工作涉獵面廣，如果說「同大財團、大集團無公事來往係很奇怪。」她又稱不限於入境處，所有公職人員根本都不應收禮，提議政府應改革過時的紀律程序，設立「風紀委員會」規管收禮和款待。

同樣參選港島西地方直選的民建聯陳學鋒，則指縱使涉事官員做法可能合乎規則，但難免影響觀感。方龍飛則指，公務員出席宴會等活動時，「最好唔好食到尾」，在完成剪綵等活動後，就應自行離開。

入境處昨天發聲明，指正就事件作出跟進，強調一向十分重視屬下人員的行為操守。如發現有任何人員有違法或不當行為，該處會依照相關法例及既定程序作出嚴肅處理。聲明又指，兩人本月5日接獲傳媒查詢後，已即時向入境處處長匯報，表示曾於傳統節日收取私交友好送出的物品，但雙方並無公務往來，而其價值亦沒超出相關規定，故沒有作出申報。