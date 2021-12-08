入境處高官收恒大禮物　副處長：恒大執董是好友　鄧炳強：會調查

《香港01》周二（7日）報道，恒大將標價3,388元的果籃，送到入境處副處長郭俊峯，以及入境處首席入境事務主任汪奇的住所。保安局局長鄧炳強周三（8日）出席活動的時候回應事件，指相關官員已經解釋，入境處會調查，待結果出爐後再討論。

入境處兩名高官回應傳媒查詢時指，與送禮的恒大執董、香港公司總經理黃賢貴是「私交友好」或「好朋友」，亦在網上查閱果籃售價，扣除優惠後低於3,000元，認為無公務往來、無利益衝突，因此收禮無申報。



記者追問，果籃價值超過3,000元，但官員解釋扣除優惠後，價值2,000多元，這樣解釋是否適當？鄧炳強只是重複回答。記者再追問是否觀感不佳，他轉身離開。

記者到港島香格里拉酒店，發現同款果籃售價為3388元。（香港01記者攝）

《香港01》記者曾查閱恒大內部文件，有入境處兩名高層的住址、相片，亦有港島香格里拉酒店果籃的相片，記者中秋時去過香格里拉酒店，同款同名的果籃，標價3,388元，內有鮑魚、香檳等。

《香港01》已向入境處查詢事件，但至今未獲回覆。入境處回應《立場新聞》查詢時指出，會嚴肅跟進，並指二人已向入境處處長匯報事件。

保安局局長鄧炳強，12月8日回應入境處高官收恒大果籃事件，表示入境處會調查，並無回應記者其他問題。（胡家欣攝）

郭俊峯：與恒大執董屬私交友好 果籃有早鳥優惠 無申報

郭俊峯回應《立場新聞》查詢時指出，他與送禮的恒大執董、香港公司總經理黃賢貴認識多年，是「私交友好」，他收到食物籃後上網查閱，發現同款食物籃有「早鳥優惠」，相信價值不超過3,000元。他稱與黃屬私交友好、無公務往來，因此無向入境處處長申報。

郭俊峯（左）9月29日升任入境處副處長，接替榮休副處長陳天賜（右）。

汪奇：與黃賢貴是「好朋友」 果籃網上售價不超3000元 無申報

汪奇回應《立場新聞》查詢時指，與黃賢貴是「好朋友」關係，查過食物籃網上售價無超3,000元，由於無公務往來，無利益衝突，因此無向入境處處長申報。

恒大的果籃，以執行董事、香港區總經理黃賢貴的名義送出。

公務員收禮上限250元 私交友好特別場合為3000元

根據《防止賄賂條例》第3條規定，任何訂明人員（包括所有公務員）未得特首一般或特別許可而索取或接受任何利益，即屬犯罪。該法例《接受利益（行政長官許可）公告》列明所有訂明人士只可在特別場合（如生日）收取最多1,500元的禮物，或於其他場合收取最多250元禮物。若於特別場合收受私交友好及其他人士的禮物，上限分別為3000及1500元。若超過上限，要得當局特別批准。

法例公告列明特別場合為有關公務員的結婚、生日、退休或任何其他傳統上有送贈或交換禮物習慣的場合。

恒大的果籃，以執行董事、香港區總經理黃賢貴名義送出。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

ICAC網站：送贈禮節性禮物給公職人員是不必要的

另外，根據《防止賄賂條例》任何人若無合理辯解，向任何公職人員提供任何利益，作為該公職人員作出或不作出任何憑其公職人員身分而作的作為的誘因或報酬，即有可能觸犯「向公職人員提供利益」罪。

廉政公署網站指出，送贈禮節性禮物給公職人員是不必要的，一開始便應該避免。送贈者亦應預先向公職人員查詢他是否同意收取禮物，亦要明白任何此等送贈都被視為向其所屬部門送出。

廉署前總調查主任查錫我。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

廉署前總調查主任：有機會犯防賄例

廉署前總調查主任查錫我表示，事件的觀感不好，關鍵在於恒大及入境是否有公事上往來，如有便「一毫子都唔可以收」，有機會觸犯《防止賄賂條例》。

他指出，《防止賄賂條例》第8條訂明，任何人士與政府部門或公共機構進行事務往來時，便不能送禮予相關部門，否則有機會違反條例。至於《防止賄賂條例》第3條，則針對接受利益一方，倘公務員未經許可接受利益，即屬犯法。

民主黨主席羅健熙呼籲廉署調查事件。（資料圖片 / 羅君豪攝）

羅健熙：嚴重打擊公務員團隊廉潔形象 ICAC應調查

民主黨主席羅健熙指，事件嚴重打擊公務員團隊廉潔形象，影響公眾對入境處處理公務不偏不倚的信心，又質疑兩名高官和恒大高層是否屬「私交友好」，本已令公眾質疑，涉事禮品價值又相信不止3,000元，依例應作申報，廉政公署應主動調查。

民建聯立法會議員劉國勳指，政府官員應小心處事，遵守政府機制，希望盡快進行調查並向市民交代。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

民建聯立法會議員劉國勳今日（8日）出席活動時表示，政府官員應小心處事，遵守政府機制，希望盡快進行調查並向市民交代。

劉國勳是立法會新界北地區直選候選人，同區對手包括張欣宇、沈豪傑及曾麗文。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。

高官違反限聚令飯局，《香港01》發現涉企圖強姦者為恒大香港高層陳奮。保安局副局長區志光、入境處處長區嘉宏、海關關長鄧以海出席。（香港01製圖）

入境處處長區嘉宏、海關關長鄧以海、保安局副局長區志光，3月2日出席高級私人會所飯局，違反限聚令被罰款。