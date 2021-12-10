專訪｜70歲龍漢標首戰地建界：參選為國家　無地產商想起納米樓

立法會地產及建造界議席17年來首現競爭，年屆七十的地產建設商會秘書長龍漢標首次參選，獲各大地產商提名支持。他接受《香港01》專訪時表示，有人曾問他政壇風大雨大為何仍參選，「究竟係愛定係責任」，他的答案是「為咗國家」，冀做到「共富共贏」。

他指本港房屋問題源於政府政策，地價成本高自然樓價貴，形容發展商起納米樓屬「市場行為」，但承認情況不理想，「絕大部分發展商、工程師都唔會想設計呢啲單位。」面對競選對手、卓能集團執董趙式浩連番質疑，在業界以紳士見稱的龍漢標無意爭辯，稱選舉總有莫名其妙的攻擊，惟「食得鹹魚抵得渴」。

立法會地產及建造界參選人訪問下集



擔任地產建設商會秘書長21年的龍漢標，首次參選立法會。（盧翊銘攝）

稱港人居住條件變差因政府政策



訪問甫開始，龍漢標拿出幾張以往參加國情班、支援汶川地震等照片，當中更有一張是國家主席習近平著作《談治國理政》，是否回應對手質疑他不熟悉內地？龍漢標說，新一屆立法會應就事論事，「如果返去以前那種『對人不對事』，我真係無興趣加入立法會」，認為香港發展裹足不前，「成個社會愈來愈是悲情城市」，是因為太多內耗，磋跎歲月。

他在訪問中多次強調自己參選是為了國家，「大家知道我70歲，有老友問我出面風大雨大，點解仲出嚟參選？係愛定係責任？」他回應：「我今時今日企出嚟，係為咗國家，因為國家為香港提供好多機會，我入議會可作為業界、香港及國家（橋樑），一齊做嘢，達致三贏局面，共富共贏。」

龍漢標指，香港人居住條件每況愈下，情況不正常，業界一直希望改善，提供優質居所，「樓愈起愈細，土地供應嚴重不足，係因為好多政策造成」。他稱香港不缺地，若政府政策改善規劃，加上國家政策、大灣區融合提供前所未有機遇，只要真正做實事，房屋問題可以解決。

限起納米樓？ 龍漢標：市場條件迫住做

不過，地產商近年陷入政治風眼，屢被批評要為社會深層次矛盾負上一定責任，龍漢標指，回歸初期港府提出「八萬五」政策，不幸遇上金融風暴、沙士等，之後所有賣地煞停，惟政府官僚架構下「轉身慢」、暫停造地，以致供應斷裂；及後經濟好轉、房屋需求增加，但供應僧多粥少，樓價上揚，強調發展商「無可能囤積」。



龍漢標認為，投地、建築成本貴，地產商只能將貨就價，「舉例有人買唔起一個400呎單位，因為地價成本高，唯有將住宅單位愈起愈細，出現了所謂『龍床盤』，其實係市場行為。」他承認情況不理想，「我相信絕大部分發展商、則師、工程師，都唔會想設計呢啲單位出嚟，只不過市場條件迫住做」，認為若增加土地供應，「地價回落，麵粉平啲，麵包自然平啲、大啲。」至於地產商可否「賺少啲」、限起納米樓，龍漢標重申是「麵粉貴」問題，「無人想起納米樓」。

他說中央關心香港房屋問題是順理成章，「唔關注先覺得出奇」，土地房屋確實出了問題，但各界均積極解決，看不到發展商與中央有矛盾。

香港土地房屋問題極為尖銳，是社會深層次矛盾其中一個來源。（資料圖片）

對趙式浩批評「一笑置之」

對於競爭對手趙式浩近日連珠炮發，質疑他未有出席選舉論壇、未能團結建造界等，龍漢標說，雖然自己不是政治人物，但理解選舉自然有莫名其妙的攻擊，只能說「食得鹹魚抵得渴」，「面對對人不對事的批評，只能一笑置之。」

提到選舉論壇問題，他解釋只有一間電台邀請二人出席直播論壇，惟他已預留了時間與業界會面，認為與選民直接對話更珍貴。

無打算放棄英、加居留權 「我愛國不容置疑」

龍漢標報名參選申報擁有英國、加拿大居留權，他解釋初出社會加入匯豐銀行，公司在80年代派他到加拿大工作，因利乘便取得加拿大護照，同時港英年代有居英權計劃，當局不希望人才流失，故獲發居英權。他認為擁有外國居留權與「愛國」無衝突，不打算放棄，「我過去30年生活在香港、土生土長......有人問我你係咪愛國，我覺得呢個問題幾可笑，因為愛國是一種情操，唔會因為你揸咩護照影響你愛國。」

《基本法》規定非中國籍及在外國有居留權的永久性居民可當選立法會議員，涵蓋12個功能界別議席，包括地產及建造界，龍漢標強調自己是愛國者，不會因為他人觀感而影響其決定，「今日好多『政客』根本無自己理念，public opinion吹向邊就講邊邊，不昔打倒昨日的我，但呢個唔係我，昨日、今日及明日嘅我都一樣！」

我是一個有信念的人，有一些事我是相信的，我的愛國情懷不是因為我有外國居留權而有影響。一個人評論你是否愛國，若純粹是一個觀感，好難過到自己個關，我認為我愛國是不容置疑的。 地建會秘書長龍漢標

只做一屆？龍：新議會若不外如是不會留戀

年屆古稀之年，今次參選打算是否只做一屆？龍漢標稱要視乎能否落實理念，「如果入到議會做唔到嘢，原來我係一廂情願，新議會都不外如是的話，我不會留戀。」