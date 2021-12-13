專訪｜林素蔚冀承傳方國珊「嫁入社區」精神　籲政府勿有權用盡

立法會選舉投票日倒數一星期，部分地方選區戰況緊湊，其中新界東南選區由3人混戰，民建聯李世榮、民主派西貢區議會副主席蔡明禧及方國珊「徒弟」林素蔚互撼。提名期展開前，政圈預料曾五度參選立法會的方國珊捲土重來，在新選制首次晉身議會，但最終上演「反高潮」一幕，改由33歲的林素蔚出戰。

自詡「貼地民生派」的林素蔚接受《香港01》訪問時強調，並非「臨陣出選」，指團隊就其參選一直有部署，又稱非常欣賞師父「嫁入社區」全天候工作的精神，冀把這份精神傳承下去。

修例風波造成家庭和社會撕裂，「傷口」至今未癒合，長期關注家庭精神健康議題的林素蔚認為，法庭正處理涉及修例風波及《國安法》案件，她希望政府「有啲權力唔好用到咁盡」，又指法律不外乎人情，「有啲位如果有機會嘅話，就俾啲機會年輕人。」

立法會選舉新界東南選區參選人訪問系列



+ 3

指任社工見盡社會慘劇 難從政策層面治本解決社會問題

林素蔚以「將軍澳女兒」自居，在將軍澳生活、成長廿載，大畢學業後以社工身份，在將軍澳從事家庭服務、社區照顧、長者服務等工作已十年。2019年，林素蔚在街坊介紹下加入專業動力團隊，並於同年出戰西貢區議會澳唐選區，獲得2,762票，敗予西貢區議會前副主席呂文光。

縱然敗選，林素蔚稱對在取得2,762票感光榮，因這次是專業動力在澳唐選區參選多次以來最高票的一次，落選是緣於當時社會狀況，「作為素人，見到好多街坊支持真係好開心，當時落選係經歷咗社會狀況，（社會）唔同時候都會經歷唔同事情。」

綽號「林姑娘」的林素蔚說，從事社會工作的十年間，曾跟進逾萬個案，見盡社區各種慘盡人寰的悲劇，認為社工作為最前線的資源提供者，縱然付出百二分努力，也無法透過治本方式解決相關社會問題，因此希望進入議會，從政策層面上治標兼治本。若成功進入議會，林素蔚冀推動家庭健康相關的立法工作，增加家庭友善政策支援，包括增設家長在職假期、育兒假期、落實標準工時、五天工作等。

林素蔚以「將軍澳女兒」自居，在將軍澳生活、成長廿載，大畢學業後以社工身份，在將軍澳從事家庭服務、社區照顧、長者服務等工作已十年。（張浩維攝）

冀至少奪4萬票

曾五度出選立法會惜敗的方國珊因「家庭理由」棄選，改為推薦「徒弟」林素蔚出戰新界東南直選，令政界大為意外。林素蔚強調，一直有部署參選，「唔係外界所講嘅臨陣上陣，當然我好尊重珊姐，佢有家庭需要，我好欣賞佢以家庭行先，如果我代到團隊出選，我都好樂意做呢個工作。」即使選舉氣氛較淡靜，她期望今次能取得至少4至5萬，「拎得一票得一票」，「我自己真係瞓喺條街，每一個人行埋嚟，我都會解釋自己嘅理念，希望真係做到一個入屋嘅議員。」

自言「流著方國珊嘅血」

談及「師父」方國珊，林素蔚直言：「我細細個喺社區睇著珊姐付出，佢真係嫁入社區，好欣賞佢呢個精神！」她指，當初加入專業動力團隊，是被團隊「入屋」、「重民生」的理念吸引， 又自言「流著珊姐嘅血」，希望自己可比她更努力、「嫁入社區」，把方國珊精神承傳下去，「珊姐嘅工作時間係無休息，7-24 Non-stop（全天候工作）、嫁入社區，希望我可以比佢更努力，嫁入社區、訓瞓喺社區。無論03（凌晨三時） 、07（早上七時） ，只要社區有事情發生，都有珊姐影縱，我希望可以承傳落去。」

談及師傅方國珊，林素蔚直言：「我細細個喺社區睇著珊姐付出，佢真係嫁入社區，好欣賞佢呢個精神！」（張浩維攝）

批建制對手「投票機器」 質疑蔡明禧只懂叫口號

專業動力的政治定位既非建制、亦非泛民，被問到其政治光譜和立場，林素蔚形容是「貼地民生派」，以民生先行，而非立場行先。至於與建制派對手李世榮最大分野，林素蔚強調自己絕非「投票機器」，批評大政黨永不向政府說不，「入到去（議會）只係舉手」，「我唔係人云亦云做投票機器，真係有獨立思考、務實為地區，唔認同社會俾一黨獨大，我要打破呢個局面。」 至於民主派參選人蔡明禧，林素蔚直言： 「蔡生做咗兩個月區議會副主席，確實叫口號就多，但係咪真係做到理性務實、貼地為民生，真係存在問號。」

《港區國安法》雷厲風行，社會運動雖已平息，但深藏的政治矛盾及社會撕裂至今仍未能修補，不少家庭因政見不同反目，亦有子女因政治原因移民，遺下年邁雙親在港，造成新的社會問題。



談及修補社會撕裂、是否支持徹查修例風波及特赦反修例被捕者，林素蔚認為，社會缺少包容和愛，認為須真誠態度虛心聆聽年輕人的需要和訴求，指修例風波及《國安法》立法後，法庭正處理相關案件，她希望「政府有啲權力唔好用到咁盡」、「社會上多啲包容」，又認為法律不外乎人情，應多機會年輕人，「年輕人係社會棟樑，有啲位如果有機會，就俾機會年輕人，佢哋（年輕人）經歷咁多，心靈都好脆弱，其實每個青年做唔同嘅事、作出每個舉動背後，都可能因為缺乏家庭溫暖。」

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。