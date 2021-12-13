專訪｜參選遭民主派抨擊　蔡明禧冀爭雙普選：可以話我好傻好天真

立法會選舉進入白熱化階段，新界東南直選競爭激烈，年僅30歲的西貢區議會副主席蔡明禧，以「基層民主派」的姿勢出戰新界東南直選，惟出選決定備受爭議，更因在科大學生周梓樂忌日報名參選，遭同路人猛烈抨擊。

蔡明禧接受《香港01》專訪，談及周梓樂事件數度哽咽，他稱：「我係讀宣基中學，我係周同學師兄」，又指自己去年曾因涉嫌非法集結被補，認為「有啲嘢可能要喺體制內先解決到」。

蔡明禧指，參選是為了民主派的存續，不希望「保皇黨」在新界東南全取兩席，希望進入議會後繼續爭取雙普選，認為只要尚餘一絲希望也不應放棄，「可以話我好傻好天真，爭取雙普選嘅選民仍代表著強大嘅民意。」

立法會選舉新界東南選區參選人訪問系列



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批政府「囂張」言論激發參選意志

綽號「蔡仔」的蔡明禧月初接受訪問時談及從政歷程，早年他曾與「高登仔」組成「將軍澳本土網絡」 ，關注將軍澳的地區議題，他於2015年加入將軍澳民生關注組，同年於區選出戰西貢廣明選區惜敗。2017年，蔡加入公民黨備戰區選，但於2019年3月31日退黨，他形容當時社會彌漫「政治低氣壓」，令他感到灰心失意，放棄服務社區和參與政治。直至修例風波爆發，政局出現翻天覆地變化，大批政治素人落區備戰區選，阻止建制派自動當選，蔡明禧指，當時翠林選區仍未有民主派落戶，於是復出披甲出戰，最終當選區議員。

「蔡仔」稱，過往一直就是否參選與同路人、區議會同僚討論，直至今年10月底才下定決心出戰。面對同區對手、民建聯李世榮及專業動力林素蔚為，蔡明禧說，若民主派無人在新界東南參選，兩名「保皇黨」參選人將自動當選，強調參選是因不欲看到「保皇黨」壟斷該區議席。他續指，政府常以「豐碩成果」、「苦盡甘來」、高效通過議案撥款等形容泛民總辭後的立法會，批評政府不尊重民意，態度囂張跋扈，令他非常反感，從而激發其參選決心，又指參選最重要的考量是為了民主派的存續。

蔡明禧在訪問中解釋何謂「基層民主派」，他稱自己信奉民主、人權、法治等核心價值，相對其他兩名對手，其堅實民主理念屬優勢之一。（張浩維攝）

自稱「基層民主派」：「我唔只貼地，直頭係貼到鑽埋落個地」

蔡明禧在訪問中解釋何謂「基層民主派」，他稱自己信奉民主、人權、法治等核心價值，相對其他兩名對手，其堅實民主理念屬優勢之一。至於何謂「基層」，他稱小時候於將軍澳景林邨一基層家庭出生，一家五口住在一人單位，屬擠逼戶，10歲時才獲調遷寶林邨，生活得以改善，其最特別之處是真正來自基層，若政府政策「離地」，他能夠馬上感受到相關政策對基層造成的負面影響，更自言：「我唔只貼地，直頭係貼到鑽埋落個地」 。

蔡朋禧參選後遭同路人圍攻，批評他出賣民主、「投共」，甚至「收錢」，他坦言有同路人因他參選與他反目，又指坊間對其參選既有正面和負面看法，強調他會尊重不同想法，形容批評也是民主一部分，「批評我嘅聲音都係民主一部分，（電視劇） 《天與地》都講：『一百人有一百種聲音』，係好正常。我係愚公移山，我唔係唔知我自己天真，但既然做就要做落去，就要硬著頭皮盡做。」

蔡朋禧參選後遭同路人圍攻，批評他出賣民主、「投共」，甚至「收錢」，他坦言有同路人因他參選與他反目，又指坊間對其參選既有正面和負面看法，強調他會尊重不同想法，形容批評也是民主一部分。（張浩維攝）

否認「收錢」披甲 選舉經費「死慳死抵儲返嚟」

他特別回應「收錢」指控，稱若他有收取利益而參選，選舉資源不會如此薄弱，「我想反駁一樣嘢，如果係（有收錢）咁話，我嘅資源唔會弱到咁啦，資源上明顯睇到『保皇黨』強好多，我係無佢哋呢個指控（收錢） ，無呢一回事！」 他續指，義工數目最初只有兩、三個人，截至月初已增至數十人，至於選舉經費，他稱：「我基層出身，好節儉、死慳死抵儲返嚟…...我明白我嘅資源無咁多，但平有平做，有理念就要好似有理念咁做（選舉工程）」。

蔡明禧特別回應「收錢」指控，稱若他有收取利益而參選，選舉資源不會如此薄弱。（張浩維攝）

周梓樂忌日報名參選惹議 蔡哽咽：有啲嘢體制內先解決到

蔡明禧於上月8日報名參選，正正是周梓樂忌日，因此惹來同路人極大反彈。他談及周同學事件數度哽咽：「我係讀宣基中學，我係周同學師兄。另一件事係，如果大家睇新聞，上年2月9日凌晨，我喺『尚十』附近，就涉嫌非法集結被補。我只想一句總結，頭先𠴱個疑問，我認為有啲嘢可能要喺體制內先解決到。」

進入體制後，蔡明禧認為須從兩大層面跟進修例風波，認為政府須交代處理《逃犯條例》修訂的原委，同時跟進執法部門在處理修例風波上有否違法或不當行為，以維護香港法治，否則難以修補社會撕裂。同時，蔡明禧亦希望繼續推動政制民主化，包括逐步增加立法會直選比例，並以爭取雙普選為最終目標。

進入體制後，蔡明禧認為須從兩大層面跟進修例風波，認為政府須交代處理《逃犯條例》修訂的原委，同時跟進執法部門在處理修例風波上有否違法或不當行為。（張浩維攝）

以行動證明非含淚投票

蔡明禧在競選單張提到「危急存亡，仍見希望」、「不是看到希望才努力，而是努力才看到希望」，惟經歷修例風波、《國安法》在港實施，泛民支持者的投票意欲甚低，甚至因對香港失去盼望而選擇移民。被問到「希望」何在時，蔡明禧稱理解同路人有灰心失意的情緒，但強調只要有一絲希望也會不應放棄，「唔係話做咗（參選）就前路好光明、即刻所有嘢搞掂晒，件事無咁童話」。

最後，蔡明禧否認自己「hea選」、「陪跑」、「唔掂」，期望以行動向泛民支持者證明不是「含淚投票」，「我自己要證明俾選民睇唔係含淚投票，我主張不躺平來投票，但希望同時選民投我係真係覺得蔡仔『正喎』、『OK喎』、『唔錯喎』，投落去係舒服嘅。」

新界東南參選人包括專業動力林素蔚、民建聯李世榮。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。