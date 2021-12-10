馮煒光稱躺平如性濫交須污名化　何君堯：手機可殺你｜立法會選舉

立法會選舉投票日倒數9天，新鴻基地產執行董事郭基煇等8名選委，今日牽頭（10日）舉辦「立法會選舉候選人與香港各界青年會面」交流會，選委會界別共48名候選人、以及功能組別「全國人代政協及有關全國性團體代表界」2名候選人出席，其中討論議題觸及躺平主義。

前新聞統籌專員、「梁粉」馮煒光稱，希望進入議會將躺平「污名化」，等同性濫交和吸毒。



促選委公司招聘時 考慮青年曾否軍訓

馮煒光稱，青年最大問題是缺乏國家認同，因為部分媒體渲染，令香港成為最惡毒攻擊國家和執政黨的地方，認為青年要多認識國家，建議推動青年到深圳接受短期軍訓，「19年有班小朋友去咗軍訓5日，返香港唔同晒，起碼識得摺被。」他又呼籲選委所屬公司招聘員工時，須考慮應徵人有否曾參與軍訓，或有否到過廣東省以外的中國城市。

馮煒光續稱，進入議會後要把躺平「污名化」，稱躺平應與性濫交、吸毒等同，又指有參選人以「不躺平，來投票」作為口號，反映躺平二字印象負面。

李浩然（盧翊銘攝）

李浩然：躺平因「習慣成自然」

華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官李浩然認為，躺平問題的主因是「習慣成自然」，身為教育局價值觀教育常務委員會主席，他將勤勞加入價值觀教育課程框架中，讓年輕人透過動手動腳、出汗的方式，改變他們的習慣。

全國政協委員、民建聯陳仲尼則稱，躺平主義反映青年無欲無求，長遠而言對社會產生非常消極作用，不利社會發展，認為社會各界、商界及政府須為青年提供更多協助。

何君堯指，不論是青年人、中年人和老年人，也面對著「手機問題」，認為手機猶如一把刀。（盧翊銘攝）

何君堯：手機如雙刃刀可摧毀未來

角逐連任的現屆立法會議員何君堯則指，不論是青年人、中年人和老年人，也面對著「手機問題」，認為手機猶如一把刀，「如果你識用佢，手機係好好嘅利器幫你手，但如果你唔識用佢嘅話，佢係一個兇器可以殺死你」，又認為創造未來、摧毀未來都全因一部手機。何君堯認為要開闊青年思考，令他們的想法變得更積極，「知道手機點用，唔只係打機，用得好可以打電競，用嚟學習都掂」。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。