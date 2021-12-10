立法會選舉︱投票日港鐵巴士電車免費搭　機場線、通宵巴無份

立法會選舉倒數9天，政府全力催谷選民投票，破天荒在投票日安排全港免費搭車，參與的包括港鐵、多間專營巴士及電車。港鐵方面，適用於本地服務，包括輕鐵及港鐵巴士，但不包括機場快線。電車則全線覆蓋。



專營巴士涵蓋九巴、新巴、城巴、龍運巴士及新大嶼山巴士的專營路線，但不包括機場巴士「A」及「NA」線、來往各口岸「B」線、觀光巴士「H」線、通宵巴士「N」線、長途巴士新型服務「P」線及若干行走嶼南的路線。



政府發言人感謝各公共交通營辦商及其員工在當天作出特別安排，為市民提供免費乘車優惠。



免費搭車安排由頭班車持續到尾班車

投票日免費搭車可謂破天荒措施，免費搭車安排由頭班車開始，持續到投票日的尾班車，政府發言人表示，屆時將維持正常服務水平，並因應乘客需求及實際交通情況，於個別較為繁忙的路線及時段加強服務。公共交通營辦商將另行公布進一步詳情。

當日，運輸署緊急事故交通協調中心將密切監察全港情況，協調不同部門和營辦商配合選舉日的乘客需求，並聯同警方實施適當交通管理措施。各營辦商則會加強人手，協助維持乘客候車及上車的秩序。

發言人指，由於投票日適逢周日，預計乘搭公共交通工具出行的需求或比平時多，市民於出門前請留意即時交通情況及各公共交通營辦商提供的即時資訊，妥善規劃行程，預留充裕交通時間，同時在輪候公共交通服務時保持忍讓及注意道路安全。