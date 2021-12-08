立法會選舉｜林鄭：有說政府工作好、公信力高　投票率反而會降低

立法會選舉本月19日舉行，特首林鄭月娥接受《環球時報》訪問，被問及會否擔心立法會選舉投票率過低，林鄭稱投票率受很多因素影響，高低不代表甚麼，「有一種說法是政府工作做得好、公信力高時，投票率反而會降低，因為民眾沒有強烈的訴求要選擇一些議員來監督政府。所以，我認為投票率高低不代表甚麼。」

林鄭指，特區政府有責任解釋新選舉制度的特點，也鼓勵每一個登記選民行使公民權利，「但最終投票率是高是低，我覺得沒必要過分擔心」。



稱「所謂民主派」參選 反映不搞「清一色」

林鄭在訪問中又稱，期待立法會選舉可讓選民了解到，中央及港府並不是要搞一個「清一色」的選舉，指153名候選人有不同的政治背景，有建制派、也有非建制派，「或以往屬於所謂『民主派』的人士」，亦有很多獨立人士，例如大學副校長、成功的青年創業者等。她希望未來立法會能真正做到反映香港各界意見，既能把民眾的訴求帶到立法會，也能履行《基本法》下修訂法律、審批撥款等憲制職能，還能監督行政機關工作。

被問到擔任特首的最大成就和遺憾，她指經歷了修例風波和疫情，在如此困難的情況下，令她最感安慰的是，香港終於渡過了這些大風大浪，「實現了今天平穩、甚至可以說是好的局面」。林鄭又指：「我很難說自己取得了什麼成就，但讓我覺得比較安慰的是，我最終能在中央的大力支持下，協助香港回到『一國兩制』的正確軌道。這讓我對香港的未來充滿了信心，相信香港可以在『一國兩制』下繼續保持和發揮自身的優勢，融入國家發展大局，讓『一國兩制』更加行穩致遠。」

林鄭月娥稱，其最大遺憾是沒能把香港社會的團結做得更好。（梁鵬威攝）

最遺撼無團結好社會：艱難時刻中央支持

林鄭稱，其最大遺憾是沒能把香港社會的團結做得更好，「記得近五年前，我參選特首時的口號是『同行，We connect』。因為當時香港社會上也有很多矛盾、紛爭，所以我曾希望在任內能更有效地團結香港社會和廣大的市民同行」，她稱這幾年香港發生許多事情，很多青年學生在修例風波中「被迷惑」，做出違法事情，「我很遺憾沒有在『同行』的大前提下，讓香港社會更加團結。」但她相信遺憾未來一定有機會可彌補，因現在已經重回了「一國兩制」的正確軌道。

林鄭月娥續指，在那些最艱難的時刻，有三個力量支持著她，一是來自中央的支持，「那段時間中央大力支持香港，很清楚地表明：香港不需要害怕，因為中央永遠是香港最堅強的後盾。」二是我上任時的承諾，三是家庭支持，「我的家人不多，我的先生和兩個兒子，他們毫無疑問支持著我的工作。」

+ 4

移民潮：個人選擇離開也無可厚非

談到移民潮，她稱香港是一個非常多元的地方，長期受到西方文化的影響，指「有些人對『一國兩制』政策不了解，有些人可能對一些政治理念有自己的看法」，只要不違反香港的法律，在香港生活沒有問題，指因個人選擇離開也無可厚非。

不過林鄭說：「如果有機會的話，我會對這些打算離開香港的人說，香港是個非常獨特而有魅力的地方——它是國家的一個部分，但可以繼續實行我們比較熟悉的制度，無論是法律、金融，還是日常生活。它的魅力之處在於它的發展前景非常好，是一個有龐大內地市場支撐的國際金融和商貿中心，能為企業和個人都提供很好的機會。」

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。