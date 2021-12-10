撰文拆解夏寶龍、林鄭唱黑白臉　曾鈺成：激將法催谷黃營票

立法會選舉倒數9天，投票率為熱議焦點，建制陣營推算介乎二至三成。港澳辦主任夏寶龍早前呼籲，市民透過投票表達對新選制的支持；但特首林鄭月娥則指，投票率高低不代表甚麼，更引述有說法指若政府公信力高，投票率反而會降低。



民建聯創黨主席、立法會前主席曾鈺成今（10日）在《香港01》投稿，藉虛構「陳鄧二公吃花生」論政，拆解夏寶龍及林鄭的講法。他指兩人說法似有衝突，實質是分頭催谷藍營及黃營投票。當中林鄭以「曲線谷票」，因為按照林鄭的邏輯，黃營若不出來投票，便會被解釋為滿意政府的表現。



拆解夏寶龍、林鄭唱黑白臉谷票

曾鈺成以〈五光十色〉為題撰文，例牌以虛構的「陳鄧二公」對話形式論選舉，當中「陳公」不解林鄭，為何與夏寶龍呼籲投票唱對台；「鄧公」隨即回應指，林鄭是配合中央「曲線谷票」，解釋只有藍營的人，才會因為夏寶龍的講話投票。林鄭則以激將法動員黃營，「黃營不能讓林鄭風光：你說不投票即是滿意政府表現嗎？好，我們就出來投票，表示對政府不滿！」

「陳公」恍然大悟，黑白臉相伴奏下，「黃藍齊投票，投票率便不愁不高了。」

非建制鬧政府 黃營愛聽即可盡吸選票

至於黃營選民的心水，「鄧公」指每個選區都安排了一個非建制派候選人，又指入閘的非建制派，雖然不為人熟悉，但「懂得罵政府、罵建制派，說盡黃營愛聽的話，就可吸盡黃營的選票。」

曾鈺成〈五光十色〉全文按此。