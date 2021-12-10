投票日免費搭車︱蔡子強料展示政府重視　劉兆佳憂誘使選民出遊

本月19日立法會選舉日，港鐵、專營巴士及電車破天荒在投票日提供免費任搭優惠。中大政治與行政學系高級講師蔡子強，形容安排史無前例，反映政府千方百計想提高投票率，因為中央緊張新選制下首場大型選舉，政府必須作出回應。



蔡子強又指，一般所屬票站都不會距離選民住所很遠，對於措施成效抱有懷疑，全國港澳研究會副會長劉兆佳認同，免費搭車對推高投票率作用有限，反而擔心安排會導致市民出遊或進行其他消閒活動，變相會減低投票意欲。



蔡子強說，一般而言，選民與所屬票站的距離都未必需要搭車，認為安排更多反映了，政府著緊用盡方法催谷投票率，也是回應中央對這場選舉的關注。他說由港澳辦主任夏寶龍呼籲投票的講話可見一斑，夏甚至將投票與選民對「一國兩制」信心掛鈎，相信有關安排是港府的回應，能否成功谷票就有待觀察。

劉兆佳則重申，選民投票與否受多項因素影響，包括候選人及選舉制度等。他同意今次安排是讓大眾知道政府相當重視是次選舉，並努力為選民提供各種便利。