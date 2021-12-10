立法會選舉︱民研：34%認為高官呼籲投票反減低投票意欲

經改制的立法會選舉還有不足10日舉行，香港民研公布最新的立法會選舉調查，在6954名受訪者中有合共57%傾向少留意選舉，選擇傾向留意者則合共43%，其中非常留意者相當少，民主派支持者只有3%，「非民主派」支持者亦只有9%。



雖然大部份受訪者表示較少留意選舉論壇，研究顯示，受訪者認為選舉論壇表現，已是最影響投票取向及意欲的選項，有53%受訪者認為有影響。另外，多達69%受訪者曾經過候選人的拉票街站，不過有64%受訪者表示，拉票街站對自己的投票取向或意欲沒有影響。



（香港民研報告截圖）

受訪者多為民主派支持者 逾半無留意選舉論壇或報道

香港民研以電郵接觸群組成員，在網上調查了6,970名18歲或以上香港登記選民。問及有否留意選舉論壇或相關報道時，5,844名受訪者表明為民主派支持者，當中51%表示沒有留意，選擇「很少留意」者有25%，合共76%；而選擇「非常留意」的只有3%、「有些留意」則有20%。

而在表示自己為非「民主派支持者」的650名受訪者中，僅有9%非常留意，但有些留意者則多達48%；很少留意及沒有留意選舉論壇的受訪者，分別為20%及22%。今次結果反映，非民主派支持者對選舉論壇的留意程度比民主派支持者高很多。

過去選舉期間，不少市民都有機會收到親友傳來的拉票訊息。不過，今次選舉的受訪者當中，不論是民主派支持者，還是非民主派支持者，都只有4%收到拉票訊息。

34%受訪者認為官員呼籲減投票意欲

近日港府各政策局的司局長均在眾多場合、巴士電視廣告、社交媒體等不同平台，呼籲市民踴躍投票，不過在問及特區政府官員呼籲投票有何影響時，只有11%受訪者表示會增加投票意欲，53%表示沒有影響，而認為會減低投票意欲者亦有34%。

另外，警務處處長蕭澤頤出席警察學院學警結業典禮，提到在投票日將調動的警力超過1萬人。問卷問及紀律部隊針對選舉進行反恐演習會如何影響投票意欲時，只有7%受訪者認為會增加投票意欲，51%認為沒有影響，但認為會減低投票意欲者有39%。