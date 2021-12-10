立法會選舉︱投票日免費搭車　港鐵九巴毋須嘟卡　新巴須拍卡紀錄

本月19日立法會選舉日，破天荒全城免費搭車，參與的包括港鐵、多間專營巴士及電車。港鐵表示，當天除了機場快綫除外，乘客進出港鐵站、輕鐵站或登上港鐵巴士時，均毋須拍卡或付車費；當日所涉開支全由港鐵承擔。電車公司則指，免費乘車優惠將適用於所有路線。



九巴及龍運表示，免費搭車安排涵蓋所有日間路線，由當天頭班車起至尾班車，乘客上車毋須繳付車資。不過，新巴及城巴的安排較特別，要求乘客照樣拍八達通，或者口頭通知車長，以紀錄乘客數字。



港鐵發言人提醒乘客，因為當天港鐵車程不收費，故與指定綠色專線小巴及街渡的轉乘優惠、以及港鐵泊車轉乘計劃都不適用。當天也可能帶來額外乘客量，站內及車上乘客可能較多，將密切留意車務情況，需要時會採取適當車務措施，應付乘客需求。

新巴城巴記錄客流 乘容須拍卡或通知車長

新巴及城巴免費優惠，同樣覆蓋當日頭班至尾班車，但不包括通宵路線、城巴口岸路線、城巴機場快線、新巴「人力車觀光巴士」路線、以及城巴非專營路線。乘客上車安排，亦有別於九巴及港鐵，仍須使用八達通拍卡；而使用現金的乘客須揚聲，以便車長使用相關系統手動記錄客流量。