政壇諸事町︱渡海泳復辦撞正選舉　政圈還有誰人上陣？

過去兩年分別因社會事件及疫情停辦的維港渡海泳，本周日（12日）將會再度舉行。不過今年渡海泳剛好在立法會選舉前一星期舉行，不少過去曾參加的立法會議員都表示無緣參與，集中精力應付選戰。



那麼還有甚麼政界名人參與？答案就是不參選的前會計界立法會議員梁繼昌。



鍾國斌一直有練水習慣，身形多年不走樣。（資料圖片）

選舉要緊 鄭泳舜、鍾國斌均放棄參賽

過去每年維港渡海泳都吸引不少政壇中人參與，例如自由黨黨魁鍾國斌、民建聯立法會議員鄭泳舜等，但他們兩人都表示，今年要應付選戰，雖然很有興趣參賽，衡量輕重後都決定放棄。鄭泳舜及鍾國斌坦言因為選戰缺乏時間加操練習，其中鄭泳舜本來希望照樣參賽亦被同事反對。

至於鍾國斌則表示，自己仍有每周練水4千至5千米，但亦考慮到參賽前準備不足，沒有報名參賽。鍾國斌強調，參賽的話亦希望爭取到令自己認為理想的成績，故今次缺乏時間加操之下，沒有報名。

梁繼昌今年生日時戲彷男團成員拍半裸照慶祝生日。（梁繼昌facebook）

梁繼昌真空上陣？ 着返衫以免冷親

一向熱衷參加渡海泳的梁繼昌2017年曾一條泳褲打天下，被問到今次參賽會否再次赤膊上陣，他笑言對此毫不介意，更提到自己今年生日參考MIRROR明星的內褲廣告拍照，不過今次渡海泳時至12月才舉行，預料水溫將比以往10月舉行時低3至4度，所以他今次將穿短袖泳裝參賽，以免着涼。

2018年的維港渡海泳，有勞工及福利局局長羅致光、環境局局長政治助理區詠芷、商務及經濟發展局局長政治助理馮海容等參與。據了解，羅致光今年亦不會參與渡海泳。

參加2021年立法會選舉九龍西選區的候選人除了鄭泳舜，還有梁文廣、馮檢基；參選紡織及製衣界的除了鍾國斌，還有陳祖恒。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。