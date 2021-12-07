連登匿名開post自稱小妹　黃俊瑯申報選舉廣告露餡︱政壇諸事町

參選新界西北的新思維黃俊瑯，前晚（5日）在連登匿名，以「小妹聽晚準備第一場選舉論壇，有少少緊張，你問我答」為題開POST，留言指「例牌唔自爆，問咩都得。」



網民隨即猜度身份，問到是否譚香文、或者劉卓裕，他其後叫網民不要抹黑。被問到政治立場是「藍定黃」時，他留言回應「自我感覺係黃。」有人預祝他輸，他則指「真心想贏」；對於有網民質疑「選舉都係共產黨控制」，贏了又如何，他則指當選既「有得出糧又有得出聲。」



同區參選的還有民建聯周浩鼎、及實政圓桌田北辰，黃俊瑯留言自詡「我個區淨係得我會咁玩」，又嘲笑民建聯「識上連登唔使離地離成咁。」不過他自言並不敢言，因為「而家建制派最敢言。」有網民則留言質疑，指「甘願走去議會做小醜，食相仲衰過藍絲。」

有關討論一天後，因黃俊瑯申報了有關「匿名討論」為選舉廣告，身份曝光，有人隨即質疑新思維是偽民主派。根據黃俊瑯的申報，有關選舉廣告類型為「信息」，他多次與網民問答，但申報只附載首個留言截圖，並以截圖大小「47kb」為申報廣告尺寸。