政壇諸事町｜工聯會選舉誓師　陳穎欣與吳秋北合照差成個頭

立法會選舉將於12月19日舉行，工聯會派出9人參戰，今日在何文田創知中學舉行誓師大會，又打鼓又唱歌，十分熱鬧。



幾名候選人向支持者呼籲投票，重量級人物亦藉此機會介紹新人。王國興在台上介紹陳穎欣，形容是工聯會非常出色的下一代。大會過後，麥美娟興奮地叫一眾候選人到展板前拍照，同是所屬選區3號的陳穎欣與會長吳秋北合照，吳比陳高整整一個頭，場面有趣。



黃國：為年輕人創造向上流動空間

工聯會派出吳秋北、鄧家彪和陳穎欣出戰地區直選，3人之中陳穎欣雖然在年輕建制支持者之中知名度高，但始終是立法會選舉新丁，重量級巨頭要向支持者再三介紹。曾擔任多屆立法會議員的王國興，就特意向支持者介紹陳穎欣，指陳是工聯會非常出色的下一代，又說自己在工會服務半個世紀，「第一次見到咁出色嘅人才」。

理事長黃國表示，希望推動政策為年輕人創造向上流動的空間，擺脫現時工時長、收入低的困境，並要設法縮減公屋輪候時間，助貧窮人口也能樂業安居。

誓師大會完結後，候選人在禮堂外展板影相，「娟姐」麥美娟隨即發揮「指揮」本色，叫其他候選人在自己張相前站好拍照，不過就「走甩」梁子穎和陸頌雄。剛巧吳秋北與陳穎欣同時所屬選區的3號，娟姐遂叫兩人合照，自己則化身攝影師。眾所就知，工聯會兩大「高佬」是吳秋北和陸頌雄，吳秋北比小巧的陳穎欣足足高了一個頭，陳穎欣要用腳尖企高，同時吳秋北亦要稍為遷就，兩人看起來才不致於差太遠。

最後眾人在鄧家彪帶領下叫口號，完成今次誓師拍攝。

港島東參選人有吳秋北、廖添誠、梁熙和潘焯鴻，九龍東參選人有鄧家彪、顏汶羽、陳進雄、胡健華和李嘉欣，新界西南參選人有陳恒鑌、陳穎欣和劉卓裕。勞工界參選人有郭偉强、梁子穎、周小松和李廣宇。黃國、陸頌雄、蔡永強和麥美娟參選選委會界別，該界別有51名參選人。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。