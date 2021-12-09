政壇諸事町｜太古搭港鐵去觀塘最近轉車站　吳秋北點解答北角？

立法會選舉還有不足兩星期就舉行，候選人頻頻參與選舉論壇爭取曝光，今晚（9日）就有電視台舉辦的港島東論壇，4名候選人民建聯梁熙、新民黨廖添誠、工聯會吳秋北，以及潘焯鴻均有出席。



在問答環節，各候選人都需作答一條區內交通相關的題目，吳秋北要作答的是從太古前往觀塘最近在哪一個站轉車，吳秋北竟答了「福建人地頭」北角？



吳秋北。（吳秋北fb專頁圖片）

今晚《有線電視》舉行選舉論壇，四名港島東參選人均出席。在問答環節，被問到從太古往觀塘最近的轉車站是哪裡，吳秋北的答案是：「可以去北角，這是一個好的選擇。」然而根據港鐵路線圖，最近的轉車站為鰂魚涌，因此吳秋北答錯。

吳秋北作為福建人，對北角念茲在茲，作答時更加上一句「這是一個好的選擇」。為何搭多一個站會是好選擇？有常在港島東轉車的人士表示，關鍵可能在於北角站有位坐！不過，北角港島線往堅尼地城在L2層，而將軍澳線往寶琳在L3層，轉車要行一段路和乘搭扶手電梯。

民建聯梁熙。（李澤彤攝）

西灣河碼頭渡輪去哪裡 梁熙答非所問

其他候選人在交通題「全炒」，無人答對。民建聯梁熙被問到西灣河碼頭的渡輪去哪裡，他就說：「西灣河目前有很多不同交通，我們一直在為它爭取地鐵，在我爭取地鐵的同時，它們的......」正確答案是觀塘和鯉魚門三家村。

潘焯鴻被問到搭市區的士行西隧需要付多少回程費，潘答了65元，正確答案是15元。而廖添誠被問到電車成人車票一程多少錢，廖答了兩元，正確答案是2.6元。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。