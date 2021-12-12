立法會選舉｜謝偉銓誓師大會　全家動員撐場　憂對手分化官商關係

建築、測量、規劃及都市園境界立法會議員謝偉銓競逐連任，遭建築署前助理署長陳澤斌挑戰。謝偉銓今（12日）舉行誓師大會，他促政府簡化工程審批程序，令公私營機構的專業人士更能發揮所長，毋須不必要地花長時間處理文件和「走程序」，令工時不斷增加。



前對手林雲峯到場「站台」

誓師大會約有100名來自建測規園界的專業人士及嘉賓參與，食物及衛生局前局長高永文0以視像方式「撐場」，讚揚謝偉銓在立法會工作表現出色。另外，多位嘉賓出席為對方站台，包括最近獲得十大傑出大專生獎項的學生詹培炫等，亦有發展商、承建商、顧問等私營機構和公務員的專業人士出席活動。

謝偉銓重申，政府需要簡化各項工程政策審批程序，令公私營機構的專業人士更能發揮專業所長，毋須不必要地花長時間不停處理文件和走程序，令工時不斷增加；他又建議改革公務員制度，為公務員拆牆鬆綁，讓有能者居之，發揮政府促進者的角色，訂立有效職效指標（KPl），令公務員工作目標更清晰、更有效率；他又認為政府要改革招標制度，改善價低者得的比重，改為重質、重量、重創意及重本地專業，並支付合理費用。

面對對手陳澤斌的挑戰，謝偉銓形容今年選情讓他「特別感慨」，認為建測規園界經過 2018年補選一役後，業界變得齊心，但憂慮今次一位退休數年的前高官參選，分化商界和政府公務員的關係，未能發揮官商合作。

陳澤斌日前到公營機構與業界人士交流，指不贊成居屋可在補地價後轉賣至私人市場，認為只可以售予符合申請公屋的市民，確保市場上有足夠供應，照顧基層市民的住屋需要。

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