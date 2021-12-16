專訪︱自由黨長踞批發零售界　林至頴撼邵家輝：我無黨派創新氣象

立法會選前三天，一眾候選人最後衝刺，批發及零售界現屆議員、自由黨邵家輝，對撼首度參選的廣東省政協林至頴，能否冧莊日內揭曉。《香港01》早前訪問兩人，林至頴表示疫情打擊了業界生意，建議他們把握機會開拓大灣區銷售市場，自己希望可充當引路人，協助業界發展電商。



邵家輝認同未來業界須拓展跨境電商，但強調非唯一方向，「零售所包含嘅野其實由鑽石、黃金，去到雞鴨鵝菜都關事，唔係好多產品跨境電商應用得到。」他認為首要須處理的是盡快全面通關，其次是解決香港與內地的矛盾。



今次選舉要區區有競爭、個個界別有得選，林至頴是否陪跑？「參選咗一定全力以赴向前！」林一口否認，又稱並無獲得中聯辦祝福。



自由黨長期盤踞批發零售議席

曾任卓悅控股執董的林至頴，挑戰猶如自由黨「黨產」的批發及零售界議席，自言有20年批發和零售經驗，認為自己「無政黨包袱、無既定立場」，對業界而言既是新氣象，曾任職大中小企，亦可平衡業內聲音和利益。

而角逐連任的邵家輝2016年首次晉身立法會，前任是做了三屆的黨友方剛。他稱經濟要重回往日光景仍有距離，除了疫情及社會氣氛，全球地緣政治亦拖慢了內地經濟發展，香港不能獨善其身，故他期望爭取連任，繼續守護業界、香港和國家。

林至頴提出業界在保持傳統同時，應結合科技發展跨境電商，將產品銷售至大灣區市場。（余俊亮攝）

林志頴倡發展跨境電商 邵家輝：零售未必實質得益

疫情及社會運動重創批發及零售業，林至頴及邵家輝都認為，眼前首務是恢復全面通關。林至頴提出，業界在保持傳統同時，應結合科技發展跨境電商，「做大個餅。」他指大灣區人口7000萬，是香港的10倍，而電商毋須實體舖，已可做「開門」做生意：「好多本地零售同批發商可能好睇重香港市場，都係諗嚟香港啲遊客；但如果透過跨境電商，產品可以賣去大灣區。」他認為部分商家對電商缺乏經驗，自己過去十年致力推動粵港產品互聯互通，正正可以充當引路人。

對於林至頴提出跨境電商，邵家輝認為「只係其中一樣關注，並唔係唯一一樣」，強調業界產品多元，「其實由鑽石、黃金，去到雞、鴨、鵝、菜都關事，唔係好多產品係跨境電商應用得到。」他認為發展跨境電商令廠家、生產商或原創者受惠，「但零售商開間鋪頭，好多都係拆貨去賣，佢啲產品可能五花百門，並不一定有獨特性，因為佢啲產品只係分銷或零售，你話佢擺上網，隔離果個又擺緊」，強調對他們來說不一定有益處。

邵家輝認為跨境電商令廠家、生產商或原創者受惠，但零售商不一定有益處。（羅君豪攝）

邵家輝冀重建香港形象 林至頴：不應坐等客源回歸

邵家輝反而認為，要優先處理與內地的矛盾問題，他指過去一段時間，內地人對香港留下負面看法，在社會氣氛趨於平靜下，「特區政府要諗方法，點樣將形象做得好啲，將訊息帶到國內或國外。」同時要做好教育宣傳，「畀市民知道，國內嚟嘅都係同胞」，切勿被假新聞影響，呼籲大家放下分歧，「你睇到，多啲朋友來港消費，市面先會旺，舖頭就業情況先好。」疫情應該令市民有所啟發，「做好經濟同營商環境，大家先可以安居樂業。」

隨著疫情緩和、通關在即，訪港旅客數目能否恢復如前？林至頴稱感到樂觀，但仍要視乎客觀環境，包括疫情會否有變化、通關的熔斷機制等，這方面香港相對被動。他始終認為，香港不應該再坐等客源回歸，反而應主動出擊，將產品推銷至大灣區或東南亞市場，希望利用自身經驗組織業界落地參與：「我唔希望係一個被動嘅立法會議員，等有事時先幫業界發聲，而係可以主動搵新機遇、新方向。」

林至頴否認「陪跑」：參選咗定全力以赴

邵家輝則指，數據顯示零售生意已回升到七成多，其中有三分二為本地遊客，另有三分一為外地遊客。他又提到政府強制市民進入食肆及表列處所須掃「安心出行」，指收到業界表達關注，擔心客人流失：「係咪100%全部一定用安心出行呢？我諗大家都心裹有數，係咪會有100%恢復（生意），我諗未係。」被問到如何評價對手林至頴，邵家輝則指，完善選舉制度後，歡迎任何愛國愛港者參選。

中央要求「區區有競爭、個個界別有得揀」，林至頴在這種情況下首次出選，自問是否「陪跑員」？他指「參選咗一定係全力以赴向前！」他指自己真心想為業界付出，希望利用自己的人脈網絡為業界升級轉型，「如果有人話有啲係陪跑，我諗唔會係咁嘅狀態！」他又稱自己沒接觸過中聯辦，提名票都是自己叩門爭取。