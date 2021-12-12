專訪︱科創界選民大減99%　邱達根稱票值增：數碼時代私隱須取捨

智慧城市、科創之都是香港藍圖，立法會選舉在即，最相關一席無疑是來自功能組別「科技創新界」，前身為泛民票倉「資訊科技界」，改制前登記選民達13,000人，當中除了375張團體票，其餘全屬業內個人票。改制後選民基礎大減至73票，不及過往百分之一，成為新議會90席中，唯一由不足百人投選的議席。



議席成為已故富商邱德根么子、天使投資者邱達根，以及大學副研究員吳池力之爭。邱達根接受《香港01》專訪被問到議席代表性，他坦言「選民基礎有多啲人，大家當然會覺得最理想」，但社會須反思何謂最佳體制，「行咗呢一步（選舉改制），係好係壞，要觀望。」他明言不滿過往業界議員側重政治爭拗，令政策討論落不到地，「尤其科創方面要拆牆鬆綁，傾十年八年，樣嘢就已經過晒時」，強調「業界最關心嘅係搵食同發展前景」。



科技及創新界選民基礎比之前大幅萎縮99%，邱達根坦言「選民基礎有多啲人，大家當然會覺得最理想」，但社會須反思何謂最佳體制。（林嘉成攝）

科技及創新界另一參選人吳池力專訪：



立法會選舉2021．專訪 | 科創界候選人吳池力：科研人闖政壇

議員權責有別一般公職 可推動政策轉變

新選制造就新面孔，雖然競逐的是功能組別，但邱達根說絕不避談政治。由幕後助選到幕前參選，邱解釋是見到政治環境轉變，「以前（如果）入到去，又係鬧交，我又唔係口才辨給，可以同人片嗰種！」而新制度令他覺得有推動政策的空間，實踐「發展先於政治」的可能。

邱達根2003年起參加業界組織，他指一直深信科技可成為香港支柱產業，但「當初講係畀人笑」，以設立創新及科技局為例，「當年立法會唔理我哋、拉布，我哋繼續出嚟爭取；同內地合作，政府覺得沒需要，我哋自己帶業界上大陸。」他說雖然身兼數碼港董事等公職，但同議會「始終係兩回事，要推動政府改例，（在其他公職崗位）你唔會出到聲，因為始終係政府機構。」相反，議會主導著法例及政策轉變。

剛獲續任醫管局成員的邱達根，舉例指推動智慧醫院、送藥上門，已非醫管局成員能力範圍，「要修例就要去立法會。」然而，實情是行政主導下，議員所提法案不得涉及公共開支及政府運作，議案如涉公帑同樣須特首批准，邱卻指「如果聯合多啲議員一齊提議案，無理由政府唔聽嘅，我又唔覺得政府話晒事。」

倡修例私院納醫健通 私隱並無凌駕性

政治現實除了制度，還有民情，邱達根主動提到反修例之初，由智慧燈柱引起的私隱疑慮。較之官民缺乏互信，邱更傾向認為是政府解說不足，「就咁推條燈柱出來，冇同你講我做乜」，以致某些論述在社交媒體中遭誇大，「尤其牽涉政府，數據，攞乜唔攞乜，點處理，都要同大家介紹清楚。」政府當時多次澄清，設有鏡頭的智慧燈柱只用於收集城市數據，但卻無助化解被指監控的質疑；最終為釋疑慮，須暫緩燈柱的攝錄等功能。

翻查香港民意研究所民調，當時公眾對政府的不信任率達到60%，信心淨值為負30%。兩年後今日，信心淨值回升到負2.4%，正數在望，但距離2008年高位60%仍有極大距離。被問到市民對政府失去信心，會否成為推動創科大計的障礙，邱一再強調社會發展不可能逆潮流，「故步自封係最大錯失，要推嘅我一定會主動推。」

邱達根入議會必做清單，其中一項是推動修例將私營醫療機構納入「醫健通」，令公、私營機構病歷可完整地統合到單一電子平台。被問到會否擔心引起私隱憂慮，觸發另一波民意反彈，邱指若果當選，自己只是90分之一，「拎出來傾係責任，至於疑慮就交畀議會去傾，如果民間唔支持，議會也難有共識。」

手機已屬私隱問題 須取捨難逆數碼潮流

現時，醫健通登記用戶逾400萬人，屬自願性質，獲病人同意後，醫療機構即可互相取覽當事人的醫療紀錄，而私營機構覆蓋率嚴重落後。邱達根無詳細解釋擬議修例內容，惟強調科技及私隱之間要有取捨，若果過分看重私隱，最終得出任何產品「都會三不像，乜功能都冇」，反問「咁研發嚟做乜？」他說病歷互通是為病人著想，「因為是救你條命，當你成世人都睇私人診所，有日暈倒喺街送入公立醫院，你同我話私隱而犧牲咗條命，我覺得唔值！」

他舉例，電子錢包10年前很多人擔心安全，現時幾乎人人都有。技術進步，智慧燈柱的數據，已毋須上載雲端、在柱身已可處理；至於醫健通多年來鮮聞出現洩露。邱達根說縱然議題敏感，但要推動創科，都必須破解私隱迷思：「要話畀人聽，除非你不用手機，難聽啲講，用手機已是最大嘅私隱問題；又譬如打個機，都畀咗好多資料人。」

邱達根指面對私隱疑慮，推動數碼化時要思考的是「如果得益較多，是否值得做？」直言全球在變，香港無可能逆潮流。

邱達根強調科技及私隱之間要有取捨，若果過分看重私隱，最終得出任何產品「都會三不像，乜功能都冇」，反問「咁研發嚟做乜？」（林嘉成攝）

創科發展要爭上游 新界北都會亟須育才

身兼數碼港董事的邱達根指，近年批評數碼港淪為地產項目的聲音逐漸變小，數碼港慢慢做出成績，前後用了廿年，「創科係要很長時間投入，香港嘅問題係成日好短視，乜都要炒。」未來創科龍頭新界北都會，同樣須長時間鋪排，他建議由外地引入重點產業、壯大團隊，「強嘅公司，畀人畀錢畀地畀退稅，乜都要畀。」

邱指香港發展創科，如果只是「塘水滾塘魚」，勢必難與其他城市競爭，「要有人！引入專才要放寬，學校嘅工科培育依家要起步，否則20年後（北都會）建成，就太遲啦。」他指香港的獨角獸都是以應用類居多，例如LALAMOVE、GOGOVAN，但創科要蓬勃須研發上游技術，例如專攻人工智能的「商湯」，香港要爭取進行前端研發，產業鏈則設在深圳，相信可衍生的產值會相當驚人。

願每周落區接觸市民

新議會具直選成份的議席萎縮，服務地區的議員減半，成功當選會否主動補位？邱達根指暫時無意開展地區工作，但認為不同界別議員應定期落區，「聽聞新加坡議員乜界別都好，個個禮拜都有一日落區，我覺得係一個好嘅做法。」他稱疫情下，大家才察覺科技在生活中無孔不入，無論網購、交通抑或餐飲，由科創界議員落區解答最合適不過，他笑稱訴求想必非常雜亂：「聽咗做唔做到？起碼有人聽咗先。」

邱達根是遠東系創辦人及亞視前老闆邱德根幼子，對於「富二代」的身份，他形容是比人幸運，亦不諱言貧富懸殊是社會矛盾主因，他說最大的矛盾來自樓價，但如果居住問題改善，「香港其實唔差，比起好多大城市，生活成本並唔高。」至於其他民生政策的取態會否如商界般保守，邱則指入到議會將以行動說明。

邱達根指，爸爸以娛樂業起家，地產是後來涉獵，「好自然，香港冇乜邊個唔做地產，但爸爸嘅精神係做多過牟利嘅事。佢帶咗好多開心畀大家，呢個唔係錢可以量度，係我學習嘅對象。」

法庭裁行為失當 如何取信於民？

參選意味著一舉一動都暴露在鎂光燈下，邱達根坦言過往「負面新聞都有啲」，除了花邊，最受注目的是歷時逾十年的官司。邱達根2007年未經董事會授權，將遠東控股逾6,000萬元轉至父親邱德根個人帳戶，部份用作抽新股，其後被控十項串謀詐騙及盜竊罪，經兩年審訊後，2012年被裁定罪名不成立。

雖然脫罪，但事件延續到今年初，在與證監會議定後，邱達根承認部份案情，包括以虛假及／或具誤導性的方式將該筆款項披露為「應收董事款項」。法庭年初頒下判決，有關失當行為觸犯了《證券及期貨條例》，禁止邱達根出任法團董事4年。法庭同時基於公益等原因，准他繼續出任香港資訊科技聯會會長、數碼港董事及醫管局成員等職務。

邱達根直認是一個很大的教訓，「我嘅睇法係，無辦法，自己有疏忽，就要承認過失，錯咗要認，跟住繼續向前看。」被問到經此一事，如何取信於民？邱指整件事都已經公開，公眾可以評論，「而件事過咗去，個人都進步咗，會更加謹慎小心、同檢點。」

邱達根2007年未經董事會授權，將遠東控股逾6000萬元轉至父親邱德根個人帳戶。法庭今年初頒下判決，有關失當行為觸犯了《證券及期貨條例》，禁止邱出任法團董事4年。（資料圖片）

承諾不參與公司投資決策避利益衝突

事件由2010年開始，到今年告一段落，邱一再肯定香港的司法制度，但同時提到「時間係一個成本，對一個人來講，十幾年係很長時間，不是每個人都抵受到打官司嘅精神折磨。」十年的得著，他稱是面對過失要坦然，「若果去到議會，會有更多公眾監察，只可以話，用行動來證明。」

從政最忌諱的是利益衝突，邱達根則指，擔任數碼港公職之初已察覺，所以過去兩年，他成立的創投基金已交由專業團隊打理，「由日常運作到投資決定，我基本上都沒參與，只是一個股東。」他稱不參與就是最有效的防火牆，在涉嫌利益衝突的議題，也會依規矩報備。

選民基礎不及以往0.6% 邱：票值增加

作為創科投資者，在業界代表性有多強？邱達根指一直有接觸從業員，但認為以往過萬人的選民基礎，勝負可能只是靠喊口號獲得的印象分。而新的「科技創新界」雖然選民只是73個團體機構，「投嘅人少咗好多，但每一票重量多咗好多。可以投票嘅機構，代表幾百、幾千人，佢一定要協調支持邊個。」而投票人必然好資深，有經驗及能力去審視候選人的往績。

改制後，界別的選民團體包括20多個國家級科研平台、10多個公營機構、以及40多個參與政府諮詢的團體，包括一些由中央部委在香港成立的研究院、以及邱達根出任職位的數碼港及香港資訊科技聯會。他指「科創界」選民組合比以往闊，「唔只係以資訊及通訊科技界為主，依家加咗好多科研及大學團體，唔止係產業代表，仲有生命科技。」

對於選民基礎大萎縮，邱指「唔識講邊啲啱定唔啱，只可以話代表嘅利益、同關注點不同咗」，改制只是社會演變的一個過程。是否支持朝個人票方向發展？邱指「未來點變，要睇時代嘅演進，我覺得要試。大家永遠都要咁諗，幾千年來都在變，邊種制度最好？都是那句，哪種制度令人生活好，就是好的制度。」

局勢趨穩中央放手？「緊完會鬆係好自然」

邱達根表示，香港的政制回歸後都是朝普選方向發展，「放喺美國係好好，但對於其他地方未必合適，不是拿著一點就無敵。」在美國讀大學的他說，美式民主有兩黨政治的背景，不同的體制須各自摸索。對於香港政局矛盾根源，他稱自己沒答案，政府有一定責任，「但又不能夠賴晒政府。」

《港區國安法》落實、選舉制度完善，中央未來會否逐步放手？邱指「鬆同緊等同經濟有高低，不同時候有所調整，因應事態要不斷微調，係一種互動，鬆過龍會緊返，緊完會鬆，係好自然嘅狀況。」

對於香港政局矛盾的根源，邱達根稱自己沒答案，政府有一定責任，「但又不能夠賴晒政府。」（資料圖片）

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。