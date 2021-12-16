專訪｜丁健華自言非校長少包袱　力倡「零殺校」　國安教育忌過急

改制後的立法會，教育界功能界別破天荒出現5人混戰，其中唯一從未擔任校長的參選人丁健華表示，未出任過校長或教育界公職反而是優勢，沒包袱才令他更敢言，看政策更宏觀。

政綱主打「零殺校」的丁健華指，今次參選是為了令教師在政策上的地位不會被抹殺，保住教職，「老師、校長、辦學團體，他們一番心血為學校付出，沒有學生你就解僱他們，對他們不公平」。他認為面對學童減少，教育局可考慮發展更有特色、更切合學童需要的校本課程，以此調整學校規模、班師比等，長遠讓香港走「優質教育」的路線。



丁健華指，不少老師向他反映教育政策的問題，加上自己亦眼見很多政策不公平，令他決定「企出嚟」，希望改變教育界生態。（周禮希攝）

過往屬教協囊中物的教育界議席，今次吸引5人爭逐，包括丁健華、退休校長林日豐、教聯會朱國強、報稱獨立的文詩詠及林泳施。本身是教育機構總監的丁健華說，不少老師向他反映教育政策問題，例如幼稚園資助模式最終影響到教師、中小學縮班及殺校，加上教育局至今遲遲未能決定小學副校長薪酬及中層人員人手、地位等種種問題，令他決定「企出嚟」，希望改變教育界生態。

在眾多參選者之中，丁健華知名度不高，亦無政黨背景，他認為自己反而無包袱，可更宏觀地看政策問題，「現在不是選人擔任校長，而是選立法會議員」。他指自己除了不是校長，更無參與教育事務委員會等公職，所以全無包袱，自問敢言，願意提出不少其他候選人不敢提出的事，相信有更多空間幫助教師及辦學團體。

丁健華指政府推行國安教育在整個教育界雷厲風行，他則建議應有序推行。（周禮希攝）

批國安教育推行過急 倡有序推行

他舉例指，自己提出「零殺校」為政綱目標，但其他參選人只敢提暫緩「殺校」。他稱，其他候選人長期任校長，變相即是教育局政策的執行者，故他們面對教育局的要求，相對地沒有太開創性的思維，只懂稍為調整，「例如國安教育，整個業界雷厲風行，我就提出應有序推行，唔好咁急，但佢哋被動啲：『就係要做囉』」。

對於國安教育，丁健華指教育局應該爭取老師支持推行，並提供支援，又指教育局「政策一落，馬上要做」的問題，不止於國安教育，連以往推動教育改革時亦面對同樣問題，加上當局對老師支援不足，令大家推動政策時同樣吃力。他建議，教育局應先就課程內容講解，讓老師清楚了解要怎樣教授及講解，之後再提供合適的教材。丁強調，推行所有政策都需要一定過程，不可操之過急。

丁健華認為，以前的選舉過於政治化，而今日的選舉，才令真正願意為界別、行業付出的人可以參選，亦讓選民有更多選擇。（周禮希攝）

年輕人參與示威不可完全歸咎通識科

2019年修例風波，大批年輕人參與，不少人歸咎於通識科，丁健華認為任何教育題目都一定程度上牽涉社會範疇，認為學生對政治有適量了解屬無可厚非，「大眾明白，通識科本身無咩立場，只係社會人士將問題放喺通識科，咁樣唔係太公平、唔係太公道。」

選舉制度「完善」後，丁健華不認為參選變得容易，提到自己爭取五大界別提名的門檻，比以前更高。他認為過往選舉過於政治化，改制後令真正願意為界別、行業付出的人可以參選，亦讓選民有更多選擇。