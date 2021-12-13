免費乘車︱九東候選人齊指無助谷票　鄧家彪：一個月免費一日更好

立法會選舉九龍東地區直選5名候選人，包括工聯會鄧家彪、民建聯顏汶羽、民主思路陳進雄、物業管理行政顧問胡健華、註冊中醫師李嘉欣，於今日（13日）出席港台選舉論壇，期間提到選舉日免費乘車議題。眾候選人都認為這對於提高投票率於事無補，鄧家彪反建議免費乘車不要與投票掛勾，應該每個月都選一天免費乘車。



多人指免費乘車 反鼓勵選民離開所屬選區

在「先禮後兵」環節，顏汶羽受到另外4名對手重點「招呼」。鄧家彪送上一台列車模型，提醒對方除了爭取藍田北鐵路支線，也要記得東九龍過山鐵路，讓秀茂坪安泰安達邨、四順（順利邨、順安邨、順天邨和順緻苑）、寶達的居民使用；陳進雄向所有建制派及「隱形建制」送上「西環波」，批評建制派「打假波」；胡健華送上一個「恥」字，指坊間有人認為民建聯「最無恥」，正因為民建聯不用心聆聽市民的訴求，只會做橡皮圖章。

李嘉欣則送上一支針，指顏汶羽需要「針一針」耳穴，因為過往論壇對方經常錯解她的問題意思。顏汶羽則向鄧家彪送上「記憶麵包」，著對方除關注勞工權益外，不要忘記中產。

及後主持人問到通關、政府上周公布12月19日投票日公共交通免費乘搭等議題。其中有關免費乘車，候選人都「潑冷水」認為無助提高投票意欲，陳進雄直指做法「好奇怪」，因為票站大多數都在屋邨、屋苑附近，選民大多不用乘車就可到達，可能反而令人「走咗去玩而唔去投票」；鄧家彪指「我建議特區政府同承辦商，不如一個月免費一日啦，咁就大家開心」，至於是否和選舉投票掛勾，不用那麼多猜疑。

李嘉欣認為，此舉不能直接提高投票意欲，因選民一般不用乘車到票站，又認為投票意欲重點在於宣傳；胡健華認為政府「擺明想谷票」，但「個個都跨區，咁咪唔會返嚟投票」，認為想出此方法的官員是「廢官」；顏汶羽沒有直接回應此問題。