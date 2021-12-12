立法會選舉｜潘焯鴻造勢　梁翊婷「朋友」身份現身　羅健熙稱遺憾

立法會選舉下周日（19日）舉行，港島東區唯一一名仍未告急的中科監察主席潘焯鴻，今（12日）下午在銅鑼灣舉行造勢大會。他估計需8萬票才能贏得議席，呼籲市民踴躍投票。

民主黨副主席、前觀塘區議員梁翊婷，以及曾因參與民主派初選案被捕、其後獲保釋的護士劉凱文現身。民主黨早前否決以黨名義支持任何候選人，梁翊婷稱以「朋友」身份支持。

民主黨主席羅健熙發聲明，指昨天及今天分別有民主黨資深成員及黨內領導層不按中委會決定，為不同的候選人站台．對此表示遺憾，又指黨員紀律事宜均會按黨內既定機制處理。羅健熙表示，中委會早前已向梁翊婷查詢支持同意書事宜，未有任何回覆，指梁的行為及言論，已令黨友嚴重質疑其誠信，中委會將嚴肅跟進。



港島東區唯一一名仍未告急的中科監察主任潘焯鴻，舉行造勢大會催票。（盧翊銘攝）

立法會選舉倒數7天，各區候選人紛紛舉辦造勢大會，其中在港島東選區，3名建制派候選人已告急，包括民建聯梁熙、工聯會吳秋北及新民黨廖添誠其後亦先後告急。中科監察主席潘焯鴻今（12日）舉行造勢大會催票，強調並非告急。

潘焯鴻：港島東投票率若達53%即有勝算

港島東選區共約42萬選民，潘焯鴻估算建制派共有15萬張「鐵票」，預計將在下星期「配票」予梁熙及吳秋北。他分析，若建制平分票源，每人約有7萬5千票，即他需要8萬票才能勝出選舉，認為若港島東投票率達五成三以上，他便有機會進入立法會，呼籲市民「不要躺平」，出來投票。

早前有民意調查顯示潘焯鴻支持率不弱，他稱對選情亦有信心，指除非數字走勢出現異樣，否則不會隨便告急。他多次呼籲市民踴躍投票給他，更說：「2021票投吳秋北，香港一定死得」。

梁翊婷現身與潘握手 冀善用公帑

潘焯鴻又批評建制派只會「刷鞋」，曾以三分鐘通過高達1730億元的議案，導致香港更加沉淪。

民主黨副主席梁翊婷以「朋友」身份現身，她在外圍徘徊多時，直至造勢大會結束再上前與潘握手。她期望潘焯鴻在公帑運用上發聲，進入議會後多為基層爭取資源，而非白白超支，又笑言：「唔想西灣河多個地鐵站」。去年民主派初選，衛生服務界參選人劉凱文亦到場支持，他稱雖非當區選民，但十分欣賞潘焯鴻的敢言。

民主派初選衛生服務界參選人劉凱文亦到場支持（盧翊銘攝）

吳秋北稱選情全面告急

工聯會會長吳秋北稱選情全面告急，在港島東區全數開設135個街站，趁選舉日前最後的周日作最後衝刺。吳秋北稱，參選首天已知道選舉必定是激烈及嚴峻，尤其同區有非建制人，自己自然會成為被攻擊的主要對象，強調選情危急，每一票也須力爭。