沙半山手記｜「國家隊」建制協調名單未出爐　參選人憂意外墮馬

立法會選舉進入最後直路，其中佔40個席位的選委界，參選人過去一個月馬不停蹄走訪商會、社團及不同界別組織拜票，可謂「跑到氣咳」，有參選人向沙半山苦笑道，大家都變了「人肉錄音機」，不論去哪個界別、行業的交流會，限時兩、三分鐘的自我介紹猶如倒模，稍有心思者則按主辦方背景，賣賣口乖、拉拉關係。

有建制中人就向沙半山坦言，拜會10個組織的效果可能不及一張名單，事關距離投票日只有一星期，至今未有建制協調名單出爐，個別人士開始擔心選情有危機......



政界料獲點名人數屬小範圍

改制後的立法會重設選委會議席，共51人爭奪40個席位，參選人背景「五光十色」，涵蓋政商名人、學者高管、專業人士以至基層代表。今次選舉模式與港區人大代表選舉相似，例如採取全票制，拜票模式亦大同小異， 參選人連日到不同組織「拜碼頭」，爭取支持。往時人大選舉常有協調名單流出，上榜者被視為獲力薦入局，餘下少數席位則開放予「自由搏擊」。

政界本預期今次選委界51人混戰，亦有建制協調名單出現，惟沙半山向多名建制選委打探，均說暫時未有新消息，有人認為可能今次是「完全free fight」，亦有人覺得在最後一、兩日才有眉目，以免太快流出影響候選人競逐。有兩名政界人士均表示，相信最後階段會有協調名單出現，但可能只有約10名人士獲點名，主要是一些獲重用惟知名度不高人士。

新一屆立法會即將誕生。（資料圖片）

參選人擔心無「鐵票」難入局

有資深建制派向沙半山透露，個別候選人對協調名單未出爐「有意見」，因為當初是獲鼓勵參選才去馬，但本身可能只在某界別有票源，在其他界別則「無人識」，雖然選民只有1440多人，但根本不可能在短短一個月全部接觸，若無「鐵票」護身，隨時陰溝裡翻船。



不過，亦有建制人士認為，凡是參選便應該有落敗的心理準備，在新時代下，更不應有「躺平當選」的幻想，不如靠真實力贏取議席。

立法會選委界參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。