第三針｜林鄭：1月初擴大復必泰第三針接種　不限於高風險群組

特首林鄭月娥今（14日）出席行政會議前表示，港府優先處理通關工作，已在籌備階段，包括推出香港健康碼，暫時有44萬人申請港康碼帳戶，政務司司長李家超今日亦率團與廣東省商討通關細節，希望爭取更多配額。

林鄭提到，計劃1月初擴大復必泰第三針接種計劃，不限於高風險群組，而是容許所有達至合資格年齡，以及已接種首兩針復必泰的人士已相隔一段時間的人士，都可以打第三針，詳細安排有待專家在兩個聯合科學委員會盡快開會決定。



投票日免費乘車 林鄭指屬自發：不涉公帑

【10:19】被問到在立法會選舉當日提供免費乘車優惠的用意何在，以及為何由交通營辦商承擔相關費用，林鄭月娥稱，完善選舉後的首場立法會選舉意義重大，可令香港回復行政立法互相制約、互相配合，令香港向前走，近日各行各業也做了很多工作呼籲市民投票，包括商業大廈屏幕出現呼籲投票標語，行為屬自發性。她說，運房局與交通營辦商商量過，對方自願提供協助，支持選舉工作，又稱每一間公營交通營辦商也預留款項作回饋性開支，不影響加價。

至於有小學向小一學生播放「南京大屠殺」的戰爭真實片段，導致不少學生恐慌嚎哭，是否教育局準備教材時敏感度不足，林鄭稱認識歷史非常重要，如何教歷史有不同方法，按年齡及吸收程度等有所不同，自主權交給學校和老師，教育局只提供教材，相信學校及老師會總結經驗，教導年紀輕的學生時，達至教歷史的目標而不會引起焦慮。

暫有44萬人登記港康碼

【10:10】通關方面，林鄭月娥指，港康碼上周五推出以來反應良好，截至今早9時，已有過44萬名市民申請註冊帳戶，逾15萬帳戶已啟動，市民不用急於申請；安心出行擴大使用大致順利，政府現時豁免65歲以上、15歲以下人士，下階段希望更加普及化，部分長者如沒有智能手機，政府十分關心，現時已有同事向流動電訊商、慈善團體接觸，大家都反應正面。

林鄭指，政務司司長今日率領團隊，包括保安局局長、食衞局局長、創科局局長等，到了深圳與廣東省開第3次對接會議，將會有中央海關總署、各市政府代表。現時保安局亦正評估陸路口岸的承載力，研究何時重開；通關配額方面，今日沒有新資料公布，但政府會繼續爭取除公務商務外，其他有需要的市民也可用到，希望沒有迫切需要的人先讓其他人使用。

疫苗接種方面，新變種病毒沒有跡象流入社區，但接種疫苗仍是最重要。政府的目的是在1月初擴大復必泰第三針接種計劃，不限於高風險群組。

林鄭月娥早前已接種第三針科興疫苗。（政府新聞處）

【10:04】林鄭月娥指，1月1日立法會將開始任期，她會親自為新一屆議員監誓，並會出席1月12日首次大會上並發言。

【09:54】林鄭指，政務司司長今日率領團隊，包括保安局局長、食衞局局長、創科局局長等，到了深圳與廣東省開第3次對接會議。通關配額方面，今日沒有新資料公布，但提到除了公務、商務，亦希望為有其他需要的市民爭取更多配額。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。