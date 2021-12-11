林鄭拒特赦反修例人士：不符法治　譚香文反駁基本法賦權促換特首

九龍中選區候選人譚香文早前去信特首林鄭月娥，要求特赦反修例運動被檢控或定罪的人士。林鄭月娥前日（9日）回覆指，特赦是偏離法治原則，強調《基本法》規定所有檢控工作由律政司作出，不受任何人士包括行政長官的干涉。



譚香文接受《香港01》查詢時批評林鄭廢話連篇，強調特赦權是《基本法》白紙黑字寫明，「依家香港好撕裂，佢哋搞出嚟嘅問題，點可以唔做嘢？」她警告如不修補撕裂，香港將繼續沉淪，無法重新起步，「走嘅走，留嘅，都有修補唔到嘅創傷。」



譚指這種情況相信非中央樂見，林鄭如不聽民意，「唔好連任，換特首唔該！」



林鄭：特赦的要求偏離了法治原則

林鄭月娥覆函譚香文，指收到她的兩封來郵，重申已多次指出法治作為香港成功的重要基石，對干犯法律的人作出特赦的要求偏離了法治原則，《基本法》規定所有檢控工作由律政司作出，不受任何干涉，無論任何人士包括行政長官，均不會干涉警務處的調查工作、律政司檢控工作及法庭的裁決工作。

有關特赦權列明在《基本法》第四十八條第（十二）項，行政長官可行使的職權包括「赦免或減輕刑事罪犯的刑罰」。譚香文強調，林鄭責無旁貸要釋出善意，然而整個政府都傾向冷處理，「唔夠膽面對運動嘅後遺症，林鄭如果想連任冇可能唔解決，中央都未必肯過佢。」

譚香文早前去信林鄭月娥，要求她運用權力，特赦因反修例運動被判囚兩年或以下的人士；被判囚兩年以上但不涉及傷人者，亦應獲減刑一半。至於仍在司法程序、未被定罪者，譚香文倡律政司酌情考慮不提證供起訴。她衷心希望特區政府能釋出善意，讓香港重新起步。

參選九龍中地方選區的候選人，還有民建聯李慧琼和建制派楊永杰。