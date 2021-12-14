小學播南京大屠殺片捱批　林鄭：教育局僅提供教材　學校有自主權

屯門直資小學保良局香港道教聯合會圓玄小學，早前向小一學生播放「南京大屠殺」戰爭真實片段，包括日軍處決百姓、嬰幼兒屍橫遍野的場面，不少學生觀看完短片後恐慌嚎哭，引起家長不滿。



特首林鄭月娥今早（14日）出席行政會議前，被問到是否教育局準備教材時敏感度不足，她稱教育局只提供教材，教學自主權交給學校和老師，相信學校及老師會總結經驗，在教導年紀輕的學生時，以適當的影片或圖片作教材，達至學習歷史的目標而不會引起焦慮。



指認識歷史非常重要

林鄭月娥表示，認識歷史非常重要，如果不認識歷史，難以理解「一國兩制」的重要性及獨特性。她指，如何教歷史有不同方法，按學生年齡及吸收能力等有所不同，自主權交給學校和老師，教育局只提供教材。

她相信學校及老師會總結經驗，教導年紀輕的學生時，應特別留意使用甚麼教材，運用甚麼影片或圖片，達至學習歷史的目標而不會引起學生焦慮。