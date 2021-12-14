人民力量停社交媒體　快必、劉嘉鴻等37人退黨　劉：棄之不可惜

人民力量出現大規模退黨潮，正在服刑的「快必」譚得志及其他36名黨友，一同退人民力量，即時生效。



人民力量。（資料圖片）

代主席透露法定幹事人選非會員 執委會無討論

人民力量前主席劉嘉鴻昨日（13日）表示，響應執委蔡中平的呼籲退出人民力量，即時生效，並已通知職員刪除會員紀錄。

蔡中平指，早前人民力量副主席錢寶芬離任前，在空白的更改社團表格上簽名，及後想撤回表格時被代主席梁家聲所拒，並指已有新幹事適當人選。蔡認為執委會並未討論更改法定幹事一事，稱追問之下梁家聲拒絕回覆，及後始透露新人選並非人力會員，認為做法匪夷所思，其後梁改稱未有確定人選。

蔡中平認為事件手法不光采，為防有人發佈與人民力量多年理念違背的言論，前晚（12日）已指示管理人員停止所有人民力量社交媒體運作。蔡中平已辭任執委並退黨，同時呼籲其他黨友退出。

譚得志在獄中表明支持及參與退出人民力量行動。（資料圖片）

快必獄中表明退黨 劉嘉鴻：棄之不可惜

正在獄中的「快必」譚得志透過社交媒體表示支持退黨行動，亦已在12月6日寄出退黨信，但黨友暫未收到信件。

包括「快必」在內，暫時共37人宣佈退黨，包括錢寶芬、前副主席蘇浩。劉嘉鴻表示，在大環境改變及譚得志、「慢必」陳志全入獄後已難有作為，「既然事情變質，留守已無必要，棄之亦不可惜」。