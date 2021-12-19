立法會選舉｜即睇候選人全名單　區區有競爭　港島東4雄混戰

立法會選舉今日（19日）舉行，經過選舉改制後，無論分區直選、功能組別都有大變化，亦重設佔40席選委會界別，總議員人數上升至90人。

是次選舉將有153名有效提名候選人，全數有競爭，沒有人可以自動當選。以下是三大界別所有候選人名單，選民在投票前宜留意所屬選區人選。



地區直選候選人名單（每區兩席）：

港島東：1.梁熙（民建聯）、2.廖添誠（新民黨）、3.吳秋北（工聯會）、4.潘焯鴻

港島西：1.葉劉淑儀（新民黨）、2.陳學鋒（民建聯）、3.方龍飛（獨立民主派）

九龍東：1.鄧家彪（工聯會）、2.顏汶羽（民建聯）、3.陳進雄（民主思路）、4.胡健華、5.李嘉欣

九龍中：1.李慧琼（民建聯）、2.楊永杰、3.譚香文

九龍西：1.梁文廣（西九新動力）、2.馮檢基、3.鄭泳舜（民建聯）

新界北：1.張欣宇（香港新方向）、2.劉國勳（民建聯）、3.沈豪傑（獨立）、4.曾麗文

新界東北：1.李梓敬（新民黨、公民力量）、2.黃成智、3.陳克勤（民建聯、新社聯）、4.黃穎灝（民主思路）

新界東南：1.蔡明禧、2.李世榮（民建聯）、3.林素蔚（專業動力）

新界西北：1.周浩鼎（民建聯、新社聯）、2.田北辰（實政圓桌）、3.黃俊瑯（新思維）

新界西南：1.劉卓裕（獨立民主派）、2.陳恒鑌（民建聯）、3.陳穎欣（工聯會）

功能界別候選人名單：

鄉議局（1席）：1.劉業強（經民聯）、2.莫錦貴（經民聯）

漁農界（1席）：1.何俊賢（民建聯）、2.楊上進

保險界（1席）：1.陳照男、2.陳健波

航運交通界（1席）：1.陳宗彝、2.易志明（自由黨）

教育界（1席）：1.文詩詠（獨立）、2.林日豐、3.丁健華（香港幼稚園教育專業交流協會）、4.林泳施、5.朱國強（教聯會）

法律界（1席）：1.林新強、2.陳曉鋒

會計界（1席）：1.黃宏泰、2.翁健、3.文思怡、4.黃俊碩（民建聯）

醫療衞生界（1席）：1.陳子中、2.陳永光（民建聯）、3.何崇漢、4.龐愛蘭、5.林哲玄

工程界（1席）：1.黃偉信、2.盧偉國（經民聯）

建築、測量、都市規劃及園境界（1席）：1.謝偉銓、2.陳澤斌

勞工界（3席）：1.梁子穎（工聯會）、2.周小松（勞聯）、3.李廣宇、4.郭偉强（工聯會）

社會福利界（1席）：1.朱麗玲（民建聯）、2.葉湛溪、3.狄志遠（新思維）

地產及建造界（1席）：1.趙式浩、2.龍漢標

旅遊界（1席）：1.馬軼超（獨立）、2.姚柏良

商界（第一）（1席）：1.姚逸明、2.林健鋒（經民聯）

商界（第二）（1席）：1.廖長江、2.葉永成

商界（第三）（1席）：1.嚴剛、2.游偉光

工業界（第一）（1席）：1.梁君彥（經民聯）、2.梁日昌（自由黨）

工業界（第二）（1席）：1.吳永嘉（經民聯）、2.羅程剛

金融界（1席）：1.陳振英、2.陳志輝

金融服務界（1席）：1.李惟宏、2.張華峰（經民聯）

體育、演藝、文化及出版界（1席）：1.蘇惠良、2.霍啟剛

進出口界（1席）：1.李志峰、2.黃英豪（民建聯）

紡織及製衣界（1席）：1.陳祖恒、2.鍾國斌（自由黨）

批發及零售界（1席）：1.林至穎、2.邵家輝（自由黨）

科技創新界（1席）：1.吳池力、2.邱達根

飲食界（1席）：1.徐汶緯、2.張宇人（自由黨）

人大政協及全國性團體代表界別（1席）：1.陳勇（民建聯、新社聯）、2.謝曉虹

+ 3

選委會界別候選人名單（40席）：

民建聯：29.陳仲尼、34.林琳、36.葛珮帆、37.郭玲麗、41.陳凱榮、46.張國鈞

自由黨：45.李鎮強

經民聯：35.陸瀚民、39.梁美芬

教聯會：5.鄧飛

勞聯：49.林振昇

新民黨：18.陳家珮、30.容海恩、38.黎棟國

工聯會：1.陸頌雄、3.黃國、42.麥美娟、51.蔡永強

獨立或無申報政治聯繫：2.馬逢國、4.陳凱欣、6.盧維思、7.謝偉俊、8.刁勝洪、9.曾瀞漪、10.林智遠、11.管浩鳴、12.林筱魯、13.周文港、14.江玉歡、15.馮煒光、16.陳月明、17.李浩然、19.黃梓謙、20.陳曼琪、21.蘇長榮、22.孫東、23.屠海鳴、24.譚岳衡、25.吳傑莊、26.陳紹雄、27.洪雯、28.林順潮、31.陳沛良、32.劉智鵬、33.簡慧敏、40.何君堯、43.孫偉勇、44.黃元山、47.梁毓偉、48.盛智文、50.吳宏偉

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。