立法會選舉｜即睇候選人全名單　區區有競爭　港島東4雄混戰

立法會選舉今日（19日）舉行，經過選舉改制後，無論分區直選、功能組別都有大變化，亦重設佔40席選委會界別，總議員人數上升至90人。
是次選舉將有153名有效提名候選人，全數有競爭，沒有人可以自動當選。以下是三大界別所有候選人名單，選民在投票前宜留意所屬選區人選。
地區直選候選人名單（每區兩席）：
港島東：1.梁熙（民建聯）、2.廖添誠（新民黨）、3.吳秋北（工聯會）、4.潘焯鴻
港島西：1.葉劉淑儀（新民黨）、2.陳學鋒（民建聯）、3.方龍飛（獨立民主派）
九龍東：1.鄧家彪（工聯會）、2.顏汶羽（民建聯）、3.陳進雄（民主思路）、4.胡健華、5.李嘉欣
九龍中：1.李慧琼（民建聯）、2.楊永杰、3.譚香文
九龍西：1.梁文廣（西九新動力）、2.馮檢基、3.鄭泳舜（民建聯）
新界北：1.張欣宇（香港新方向）、2.劉國勳（民建聯）、3.沈豪傑（獨立）、4.曾麗文
新界東北：1.李梓敬（新民黨、公民力量）、2.黃成智、3.陳克勤（民建聯、新社聯）、4.黃穎灝（民主思路）
新界東南：1.蔡明禧、2.李世榮（民建聯）、3.林素蔚（專業動力）
新界西北：1.周浩鼎（民建聯、新社聯）、2.田北辰（實政圓桌）、3.黃俊瑯（新思維）
新界西南：1.劉卓裕（獨立民主派）、2.陳恒鑌（民建聯）、3.陳穎欣（工聯會）
功能界別候選人名單：
鄉議局（1席）：1.劉業強（經民聯）、2.莫錦貴（經民聯）
漁農界（1席）：1.何俊賢（民建聯）、2.楊上進
保險界（1席）：1.陳照男、2.陳健波
航運交通界（1席）：1.陳宗彝、2.易志明（自由黨）
教育界（1席）：1.文詩詠（獨立）、2.林日豐、3.丁健華（香港幼稚園教育專業交流協會）、4.林泳施、5.朱國強（教聯會）
法律界（1席）：1.林新強、2.陳曉鋒
會計界（1席）：1.黃宏泰、2.翁健、3.文思怡、4.黃俊碩（民建聯）
醫療衞生界（1席）：1.陳子中、2.陳永光（民建聯）、3.何崇漢、4.龐愛蘭、5.林哲玄
工程界（1席）：1.黃偉信、2.盧偉國（經民聯）
建築、測量、都市規劃及園境界（1席）：1.謝偉銓、2.陳澤斌
勞工界（3席）：1.梁子穎（工聯會）、2.周小松（勞聯）、3.李廣宇、4.郭偉强（工聯會）
社會福利界（1席）：1.朱麗玲（民建聯）、2.葉湛溪、3.狄志遠（新思維）
地產及建造界（1席）：1.趙式浩、2.龍漢標
旅遊界（1席）：1.馬軼超（獨立）、2.姚柏良
商界（第一）（1席）：1.姚逸明、2.林健鋒（經民聯）
商界（第二）（1席）：1.廖長江、2.葉永成
商界（第三）（1席）：1.嚴剛、2.游偉光
工業界（第一）（1席）：1.梁君彥（經民聯）、2.梁日昌（自由黨）
工業界（第二）（1席）：1.吳永嘉（經民聯）、2.羅程剛
金融界（1席）：1.陳振英、2.陳志輝
金融服務界（1席）：1.李惟宏、2.張華峰（經民聯）
體育、演藝、文化及出版界（1席）：1.蘇惠良、2.霍啟剛
進出口界（1席）：1.李志峰、2.黃英豪（民建聯）
紡織及製衣界（1席）：1.陳祖恒、2.鍾國斌（自由黨）
批發及零售界（1席）：1.林至穎、2.邵家輝（自由黨）
科技創新界（1席）：1.吳池力、2.邱達根
飲食界（1席）：1.徐汶緯、2.張宇人（自由黨）
人大政協及全國性團體代表界別（1席）：1.陳勇（民建聯、新社聯）、2.謝曉虹
選委會界別候選人名單（40席）：
民建聯：29.陳仲尼、34.林琳、36.葛珮帆、37.郭玲麗、41.陳凱榮、46.張國鈞
自由黨：45.李鎮強
經民聯：35.陸瀚民、39.梁美芬
教聯會：5.鄧飛
勞聯：49.林振昇
新民黨：18.陳家珮、30.容海恩、38.黎棟國
工聯會：1.陸頌雄、3.黃國、42.麥美娟、51.蔡永強
獨立或無申報政治聯繫：2.馬逢國、4.陳凱欣、6.盧維思、7.謝偉俊、8.刁勝洪、9.曾瀞漪、10.林智遠、11.管浩鳴、12.林筱魯、13.周文港、14.江玉歡、15.馮煒光、16.陳月明、17.李浩然、19.黃梓謙、20.陳曼琪、21.蘇長榮、22.孫東、23.屠海鳴、24.譚岳衡、25.吳傑莊、26.陳紹雄、27.洪雯、28.林順潮、31.陳沛良、32.劉智鵬、33.簡慧敏、40.何君堯、43.孫偉勇、44.黃元山、47.梁毓偉、48.盛智文、50.吳宏偉
立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。