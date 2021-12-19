立法會選舉｜12.19投票日　一文看清新界票站位置

立法會選舉於12月19日舉行，巿民由早上8時30分至晚上10時30分可前往各區票站投票。今屆地區直選在新選制下由5區改為10區，即看新界5個選區，包括新界東南、新界東北、新界北、新界西北、新界西南的票站位置！



即前往《香港01》2021立法會選舉專題網站，查看完整選情分析。

1. 新界東南選區（西貢、沙田東（包括馬鞍山））

西貢區

Q0101：西貢賽馬會大會堂（新界西貢親民街 8號）

Q0102：萬宜漁村公共會堂（新界西貢對面海康健路 140號萬宜漁村）

Q0201：西貢鄧肇堅運動場（新界西貢福民路 41號）

Q0301：西貢中心李少欽紀念學校（新界西貢市惠民路 18號）

Q0401：港澳信義會小學（新界將軍澳集福路 4號）

Q0501：新界西貢坑口區鄭植之中學（新界西貢竹角路 8號）

Q0502：將軍澳官立中學（新界將軍澳敬賢里 2號）

Q0601：調景嶺體育館（新界將軍澳調景嶺翠嶺路 2號）

Q0701：香海正覺蓮社佛教正覺中學（新界將軍澳調景嶺翠嶺路 38號）

Q0801：天主教聖安德肋小學（新界將軍澳調景嶺翠嶺路 30號）

Q0901：香港基督教女青年會將軍澳綜合社會服務處（新界將軍澳調景嶺澳景路 88號維景灣畔第 17座地庫 3層）

Q1001：法國國際學校(將軍澳校舍)（新界將軍澳唐賢街 28號）

Q1101：將軍澳循道衛理小學（新界將軍澳唐俊街 15號）

Q1201：仁濟醫院王華湘中學（新界將軍澳唐俊街 8號）

Q1301：博愛醫院八十週年鄧英喜中學（新界將軍澳唐賢里 2號）

Q1401：尚德社區會堂（新界將軍澳尚德邨尚美樓）

Q1501：香港道教聯合會圓玄學院第三中學（新界將軍澳唐明街 2號尚德邨）

Q1502：博愛醫院陳國威小學（新界將軍澳尚德邨）

Q1601：翠林體育館（新界將軍澳翠林邨）

Q1602：景嶺書院（新界將軍澳林盛路 1號）

Q1603：將軍澳培智學校（新界將軍澳陶樂路 9號）

Q1701：翠林社區會堂（新界將軍澳翠林邨）

Q1801：迦密主恩中學（新界將軍澳寶林邨）

Q1901：寶林邨文娛活動會堂（新界將軍澳寶林邨）

Q1902：寶林體育館（新界將軍澳寶林邨）

Q2001：順德聯誼總會梁潔華小學（新界將軍澳貿泰路 2號）

Q2101：東華三院王余家潔紀念小學（新界將軍澳學林里 8號）

Q2201：香海正覺蓮社佛教黃藻森學校（新界將軍澳寶琳北路 38號景林邨）

Q2301：天主教鳴遠中學（新界將軍澳厚德邨）

Q2401：港澳信義會慕德中學（新界將軍澳厚德邨第 3期）

Q2501：仁濟醫院陳耀星小學（新界將軍澳第 2期第 34區）

Q2601：保良局馮晴紀念小學（新界將軍澳培成路 2號）

Q2701：仁愛堂田家炳小學（新界將軍澳唐俊街 3號）

Q2801：啓思中學（新界將軍澳蓬萊路 3號）

Q2802：香港青年協會康城青年空間（新界西貢康城路 1號日出康城首都）

Q2901：康城社區會堂（新界將軍澳日出康城首都）

沙田區東部

R2501：馬鞍山循道衛理小學（新界沙田馬鞍山恒明街 11號）

R2601：宣道會台山陳元喜小學（新界沙田馬鞍山頌安邨）

R2701：香港中文大學校友會聯會陳震夏中學（新界沙田馬鞍山西沙路 632號）

R2702：保良局雨川小學（新界沙田馬鞍山鞍駿街 28號）

R2801：馬鞍山體育館（新界沙田馬鞍山鞍駿街 14號）

R2901：利安社區會堂（新界沙田馬鞍山沙安街 23號馬鞍山利安社區服務大樓）

R3001：馬鞍山靈糧小學（新界沙田馬鞍山利安邨）

R3101：明愛馬鞍山中學（新界沙田馬鞍山錦英路 2號）

R3201：吳氏宗親總會泰伯紀念學校（新界沙田馬鞍山錦英苑）

R3202：東華三院黃鳳翎中學（新界沙田馬鞍山馬鞍山路 208號）

R3301：保良局莊啟程小學（新界沙田馬鞍山耀安邨）

R3302：馬鞍山聖若瑟中學（新界沙田馬鞍山恆光街 8號）

R3401：馬鞍山聖若瑟小學（新界沙田馬鞍山恒安邨第 1座校舍）

R3402：恆安社區中心（新界沙田馬鞍山恆安邨）

R3501：九龍城浸信會禧年小學（新界沙田馬鞍山恒信街 3號富安花園）

R3502：基督教香港信義會馬鞍山信義學校（新界沙田馬鞍山恒安邨第 2校舍）

R3601：德信中學（新界沙田馬鞍山寧泰路 27號）

R3701：林大輝中學（新界沙田銀城街 25號）

R4001：世界龍岡學校黃耀南小學（新界沙田廣源邨第一期）

R4101：廣源社區會堂（新界沙田廣源邨）

2. 新界北選區（元朗西北（包括天水圍）、北區）

元朗區西北部

M1501：基督教香港信義會榮真堂（新界元朗流浮山深灣路）

M1502：錫降圍村公所（新界元朗廈村廈尾路錫降圍 56號）

M1503：集慶堂（新界元朗田廈路田心村 2號）

M1601：屏山天水圍體育館（新界元朗天水圍聚星路 1號屏山天水圍文化康樂大樓 3樓）

M1701：伊利沙伯中學舊生會小學分校（新界元朗天水圍第 4期第 3區）

M1801：獅子會何德心小學（新界元朗天水圍第 3區天盛苑第 2校舍）

M1901：天耀社區中心（新界元朗天水圍天耀邨）

M2001：天水圍官立中學（新界元朗天水圍天耀邨第 2期）

M2101：嗇色園主辦可銘學校（新界元朗天水圍天柏路 2號）

M2201：裘錦秋中學(元朗)（新界元朗天水圍天湖路 5號）

M2202：天水圍官立小學（新界元朗天水圍天瑞路 8號）

M2301：天瑞社區中心（新界元朗天水圍天瑞邨）

M2401：東華三院姚達之紀念小學(元朗)（新界元朗天水圍天瑞邨第 1期屋邨小學）

M2501：賽馬會萬鈞毅智書院（新界元朗天水圍天榮路 5號）

M2502：東華三院李東海小學（新界元朗天水圍天壇街 19號）

M2601：香港青年協會李兆基小學（新界元朗天水圍天榮路 11號）

M2701：天水圍天主教小學（新界元朗天水圍天柏路 28號）

M2702：伊利沙伯中學舊生會中學（新界元朗天水圍天城路 18號）

M2801：天水圍循道衞理中學（新界元朗天水圍 102區第 4期天富苑）

M2901：天晴社區會堂（新界元朗天水圍天華路天晴邨）

M3001：天暉路社區會堂（新界元朗天水圍天暉路）

M3101：聖公會天水圍靈愛小學（新界元朗天水圍天瑞路 82號）

M3201：順德聯誼總會伍冕端小學（新界元朗天水圍天恒邨）

M3202：順德聯誼總會翁祐中學（新界元朗天水圍天恒邨）

M3301：元朗公立中學校友會鄧英業小學（新界元朗天水圍天瑞路 86號）

M3401：橫洲村公所（新界元朗橫洲福慶村 142號）

M3402：前沙江公立聯益學校（新界元朗屏山沙江圍）

M3501：港澳信義會黃陳淑英紀念學校（新界元朗大生圍錦綉花園紫荊東路）

M3601：惇裕學校（新界元朗新田）

M3602：艾蒙特國際幼稚園（新界元朗新田新圍村 1號）

北區

N0101：香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學（新界粉嶺聯和墟聯益街 9號）

N0201：粉嶺公立學校（新界粉嶺粉嶺村 651號）

N0202：明愛粉嶺陳震夏中學（新界粉嶺新運路 28號）

N0301：祥華社區會堂（新界粉嶺祥華邨）

N0302：東華三院李嘉誠中學（新界粉嶺祥華邨）

N0401：和興體育館（新界粉嶺和鳴里 8號）

N0501：鳳溪廖潤琛紀念學校（新界粉嶺華明邨）

N0601：粉嶺救恩書院（新界粉嶺欣盛里 3號）

N0602：宣道會陳朱素華紀念中學（新界粉嶺暉明路 12號）

N0701：粉嶺官立中學（新界粉嶺一鳴路 27號）

N0702：聖公會榮真小學（新界粉嶺吉祥街 3號）

N0801：聖公會嘉福榮真小學（新界粉嶺嘉福邨）

N0901：風采中學(教育評議會主辦)（新界上水清城路 8號）

N1001：保榮路體育館（新界上水百和路 19號）

N1101：金錢村何東學校（新界上水金錢村）

N1102：蕉徑村公所（新界上水蕉徑老圍 13號）

N1103：古洞公立愛華學校（新界上水古洞村河上鄉路）

N1104：坑頭村村公所（新界上水坑頭村 25號）

N1201：彩園會堂（新界上水彩園邨）

N1301：上水東莞學校（新界上水馬會道）

N1302：聖公會陳融中學（新界上水智昌路 6號）

N1303：香海正覺蓮社佛教陳式宏學校（新界上水彩園邨）

N1401：石湖墟公立學校（新界上水天平邨）

N1501：鳳溪廖萬石堂中學（新界上水鳳南路 6號）

N1601：打鼓嶺嶺英公立學校（新界北區打鼓嶺週田村）

N1602：International College Hong Kong（新界沙頭角石涌凹沙頭角公路 60號）

N1603：吉澳村公所（新界沙頭角吉澳島吉澳大街 51號）

N1604：沙頭角中心小學（新界沙頭角沙頭角墟第 4區）

N1605：李氏宗祠（新界沙頭角烏蛟騰村祠心路 103號）

N1606：打鼓嶺社區會堂（新界打鼓嶺坪輋路 136號打鼓嶺鄉村中心政府大樓地下）

N1701：天平體育館（新界上水天平邨天平商場 3樓）

N1702：聯和墟社區會堂（新界粉嶺聯和墟和滿街 9號地下）

N1801：祠堂村村公所（新界粉嶺祠堂村 65A）

N1802：龍山學校（新界粉嶺龍躍頭）

N1803：軍地蔬菜產銷有限責任合作社（新界粉嶺沙頭角公路地段 DD83）

N1804：新福事工協會生命導向中心（新界粉嶺簡頭村 75號）

N1805：和合石村公所（新界粉嶺和合石村 23號 D1）

3. 新界西北選區（屯門、元朗東南）

屯門區

L0101：屯門大會堂（新界屯門屯喜路 3號）

L0102：青山天主教小學（新界屯門屯門鄉事會路 2號）

L0201：保良局香港道教聯合會圓玄小學（新界屯門青山公路青海圍 26號）

L0202：仁愛堂劉皇發夫人小學（新界屯門安定邨第六座校舍）

L0301：安定/友愛社區中心（新界屯門安定邨）

L0302：聖公會青山聖彼得堂兆麟苑幼稚園（新界屯門兆麟苑商場地下）

L0401：深培中學（新界屯門兆麟街 18號）

L0402：青松侯寶垣中學（新界屯門恆富街 21號）

L0501：順德聯誼總會譚伯羽中學（新界屯門友愛邨友愛路 9號）

L0601：伊斯蘭學校（新界屯門友愛邨愛德里 2號）

L0602：仁濟醫院何式南小學（新界屯門第 16區）

L0701：馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學（新界屯門石排頭路 17號）

L0801：山景社區會堂（新界屯門山景邨）

L0901：大興社區會堂（新界屯門大興邨商場）

L0902：仁愛堂陳黃淑芳紀念中學（新界屯門旺賢街 8號）

L1001：大興體育館（新界屯門青松觀路 38號）

L1101：聖公會聖西門呂明才中學（新界屯門屯門鄉事會路 85號）

L1102：井財街社區會堂（新界屯門井財街 27號）

L1201：博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學（新界屯門掃管笏路 111號）

L1301：救世軍三聖邨劉伍英學校（新界屯門青山公路三聖邨）

L1302：香港海關學院（新界屯門大欖涌道 10號）

L1401：鐘聲慈善社胡陳金枝中學（新界屯門兆麟街 20號）

L1402：入境事務學院（新界屯門青山灣青山公路 82號地下高層）

L1403：保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學（新界屯門掃管笏管青路 11號）

L1501：南屯門官立中學（新界屯門湖山路 218號）

L1601：世界龍岡學校劉德容紀念小學（新界屯門湖翠路 263號）

L1701：仁德天主教小學（新界屯門蝴蝶邨第二期屋邨小學第二校舍）

L1801：五邑鄒振猷學校（新界屯門蝴蝶邨兆山苑）

L1802：蝴蝶灣社區中心（新界屯門蝴蝶邨）

L1901：新屯門中心社區中心（新界屯門龍門路 55至 65號新屯門商場 L3層）

L1902：中華基督教會何福堂小學（新界屯門龍門路 41號）

L2001：香港路德會增城兆霖學校（新界屯門第 28區蝴蝶邨第 3期屋邨小學第五校舍）

L2002：龍鼓灘村公所（新界屯門龍鼓灘北朗村 1號）

L2101：龍逸社區會堂（新界屯門業旺路 106號）

L2102：仁濟醫院第二中學（新界屯門第 31區楊青路）

L2201：香港紅卍字會屯門卍慈小學（新界屯門一區良景邨）

L2301：良景社區中心（新界屯門良景邨）

L2401：柏立基教育學院校友會何壽基學校（新界屯門田景邨第一號校舍）

L2501：保良局志豪小學（新界屯門興富街 3號）

L2601：屯門天主教中學（新界屯門建生邨）

L2701：屯門官立小學（新界屯門兆康苑）

L2801：東華三院邱子田紀念中學（新界屯門兆康苑兆康路 1號）

L2802：屯門紫田村村公所（新界屯門紫田路紫田村 93號）

L2901：僑所公立學校（新界屯門鍾屋村 1A號）

L2902：屯門學校（新界屯門五柳路 254號）

L2903：屯門新村村公所（新界屯門藍地屯門新村 57號 A）

L3001：圓玄學院陳國超興德小學（新界屯門慶平路 1號）

L3002：福亨村村公所（新界屯門福亨村路）

L3101：聖公會蒙恩小學（新界屯門景峰徑 1號）

L3102：神召神學院（新界屯門屯富路 22號）

元朗區東南部

M0101：元朗商會小學（新界元朗青山公路 244號）

M0201：鳳琴街體育館（新界元朗鳳攸北街 20號）

M0301：佛教榮茵學校（新界元朗鳳攸南街 6號）

M0401：中華基督教會基元中學（新界元朗鳳攸東街）

M0501：中華基督教會基朗中學（新界元朗鳳攸南街 8號）

M0502：明愛元朗陳震夏中學（新界元朗西裕街 66號）

M0601：聖公會靈愛小學（新界元朗媽廟路 15號）

M0602：元朗公立中學校友會小學（新界元朗公園北路 2號）

M0701：朗屏社區會堂（新界元朗朗屏邨）

M0801：元朗朗屏邨東莞學校（新界元朗朗屏邨第 1期）

M0901：金巴崙長老會耀道中學（新界元朗舊墟 16區康業街 28號）

M1001：鐘聲學校（新界元朗舊墟路 29號）

M1101：元朗官立小學（新界元朗㘭頭友全街）

M1102：瑋琦文化教育機構(殷翠幼稚園)（新界元朗大棠路崇正新村 153號地下）

M1201：香港童軍總會蔡志明聯光童軍中心（新界元朗大棠路大棠村 1號）

M1202：紅棗田村村公所（新界元朗十八鄉紅棗田村 39號）

M1301：工業福音團契元朗惠群天地（新界元朗屏山孖峰嶺路 16號）

M1302：可道中學(嗇色園主辦)（新界元朗洪水橋洪順路 11號）

M1401：香港青年協會洪水橋青年空間（新界元朗洪水橋洪福邨洪溢樓地下）

M3701：聖公會聖約瑟小學（新界元朗錦田波地路 12號）

M3801：元朗八鄉橫台山村公所（新界元朗八鄉橫台山永寧里 287號）

M3901：前石湖學校（新界元朗八鄉錦上路石湖塘村 168號）

4. 新界西南選區（荃灣、葵青）

荃灣區

K0101：雅麗珊社區中心（新界荃灣大河道 60號）

K0201：荃灣天主教小學（新界荃灣德華街 37-41號）

K0301：荃灣聖芳濟中學（新界荃灣咸田街 60-64號）

K0401：天主教石鐘山紀念小學（新界荃灣海濱花園永順街 39號）

K0501：荃灣西約體育館（新界荃灣海安路 68號）

K0502：荃灣體育館（新界荃灣永順街 53號）

K0601：寶安商會王少清中學（新界荃灣大壩街 2號）

K0701：柴灣角天主教小學（新界荃灣安賢街 2-10號）

K0801：荃景圍體育館（新界荃灣美環街 38號）

K0901：荃灣官立中學（新界荃灣海壩街 70號）

K1001：廖寶珊紀念書院（新界荃灣蕙荃路 22-66號標準中學）

K1101：中華基督教會基慧小學(馬灣)（新界荃灣馬灣珀麗灣珀林路 12號）

K1201：圓玄學院荃灣西長者鄰舍中心（新界深井青山公路 38號海韻花園商場地下 H2號）

K1202：青龍頭村村公所（新界荃灣青龍頭龍如路 387地段）

K1203：豪景花園遊樂會（新界荃灣青山公路 100號青龍頭豪景花園）

K1301：深井天主教小學（新界荃灣青山公路深井段 37號）

K1401：荃灣官立小學（新界荃灣麗城花園青山公路 600號）

K1501：中華基督教會基慧小學（新界荃灣荃景圍 167-185號）

K1502：川龍村公所（新界荃灣荃錦公路川龍村 24號 C）

K1601：路德會呂明才中學（新界荃灣象山邨第一中學校舍）

K1602：博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學（新界荃灣石圍角邨）

K1701：香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學（新界荃灣石圍角邨第二小學校舍）

K1801：梨木樹天主教小學（新界荃灣梨木樹邨第二校舍）

K1901：梨木樹社區會堂（新界荃灣梨木樹邨康樹樓地下）

K1902：河背村村公所（新界荃灣國瑞路河背村 48號 B）

葵青區

S0101：中華傳道會許大同學校（新界葵涌葵興邨）

S0201：順德聯誼總會李兆基中學（新界葵涌葵盛圍 303號）

S0301：基督教香港信義會葵盛信義學校（新界葵涌葵盛東邨）

S0401：仁愛堂彭鴻樟幼稚園（新界葵涌大窩口邨富泰樓地下）

S0501：佛教林炳炎紀念學校(香港佛教聯合會主辦)（新界葵涌大廈街 33號）

S0601：中華基督教會全完第二小學（新界荃灣大窩口上角街 3號）

S0602：聖公會林護紀念中學（新界葵涌葵盛圍 397號）

S0701：中華基督教會全完中學（新界葵涌葵涌邨上角街 15號）

S0801：聖公會主愛小學（新界葵涌石蔭童子街 45號）

S0901：香港道教聯合會圓玄學院第一中學（新界葵涌和宜合道 42號）

S1001：石籬聖若望天主教小學（新界葵涌大白田街 99號）

S1101：慈幼葉漢小學（新界葵涌安蔭邨）

S1201：石籬社區會堂（新界葵涌大白田街 2號）

S1301：石籬(一)邨室內活動室（新界石籬(一)邨 1號停車場 1號活動室）

S1302：中華傳道會安柱中學（新界葵涌梨貝街 6號）

S1401：佛教林金殿紀念小學（新界葵涌葵芳邨第 5期屋邨校舍）

S1501：葵芳社區會堂（新界葵涌禮芳街 2號）

S1601：華景山莊北停車場地下會議室（新界葵涌華景山路 9號華景山莊）

S1602：迦密愛禮信中學（新界葵涌華景山路 4號）

S1603：東華三院高可寧紀念小學（新界葵涌麗瑤邨小學屋邨校舍第 1座）

S1701：中華基督教會基真小學（新界葵涌華荔徑 11號）

S1801：香港四邑商工總會陳南昌紀念中學（新界葵涌祖堯邨敬祖路 12號）

S1901：亞斯理衛理小學（新界葵涌荔景邨第二校舍）

S2001：葵盛社區會堂（新界葵涌葵盛西邨第 6座平台）

S2101：地利亞(閩僑)英文小學（新界青衣長安邨第 2期）

S2102：中華基督教會燕京書院（新界青衣牙鷹洲街 12號）

S2201：明愛聖若瑟中學（新界青衣青衣邨楓樹窩路 10號）

S2301：荃灣商會學校（新界青衣青衣邨第 1期第 1區）

S2401：東華三院吳祥川紀念中學（新界青衣市中心清心街 7號）

S2402：保良局世德小學（新界青衣青綠街 23號）

S2501：長青社區中心（新界青衣青康路 6號）

S2502：美景花園自修室（新界青衣細山路 2-16號美景花園第 11座 L3層）

S2601：青衣商會小學（新界青衣長康邨青康路 12號）

S2602：青衣商會幼稚園（新界青衣青華苑停車場大廈地下）

S2701：保良局陳溢小學（新界青衣長康邨第二小學）

S2801：藍澄會（新界青衣青衣路 1號第 1座 5樓及 6樓）

S2802：聖公會青衣主恩小學（新界青衣長宏邨）

S2901：長亨社區會堂（新界青衣長亨邨第 2期）

S3001：長發社區中心（新界青衣担杆山路 6號）

S3101：中華傳道會呂明才小學（新界青衣長發邨）

5. 新界東北選區（大埔、沙田西（包括沙田市中心、大圍））

大埔區

P0101：大埔社區中心(展覽廳)（新界大埔鄉事會街 2號）

P0201：新界婦孺福利會梁省德學校（新界大埔大元邨）

P0202：香港紅卍字會大埔卍慈中學（新界大埔富亨邨）

P0301：大埔舊墟公立學校（新界大埔安祥路 10號）

P0401：大元社區會堂（新界大埔大元邨）

P0501：富亨鄰里社區中心（新界大埔富亨邨第 4期）

P0601：富善社區會堂（新界大埔富善邨）

P0701：香港道教聯合會圓玄學院第二中學（新界大埔富善邨）

P0801：廣福社區會堂（新界大埔廣福邨）

P0802：大埔崇德黃建常紀念學校（新界大埔東昌街）

P0901：大埔浸信會公立學校（新界大埔廣福邨）

P0902：香港墨爾文國際學校（新界大埔白石角科進路 3號）

P1001：香港教師會李興貴中學（新界大埔運頭塘邨）

P1002：保良局田家炳千禧小學（新界大埔大埔公路大埔滘段 4641號）

P1101：運頭塘鄰里社區中心（新界大埔運頭塘邨）

P1201：羅定邦中學（新界大埔馬聰路 8號）

P1202：挪威國際學校（新界大埔錦山路 170號）

P1301：南華莆村崇真堂（新界大埔林村谷大窩西支路南華莆村 2號）

P1302：獅子會林村青年中心（新界大埔林村放馬莆）

P1303：圍頭村村公所（新界大埔圍頭村 52號）

P1304：泰亨公立學校（新界大埔泰亨村中心圍 9號）

P1401：神召會康樂中學（新界大埔寶雅苑）

P1501：林村公立黃福鑾紀念學校（新界大埔太和邨）

P1601：太和鄰里社區中心（新界大埔太和邨）

P1701：大埔三育中學（新界大埔大埔頭徑 2號）

P1702：九龍坑公立育賢學校（新界大埔九龍坑村 62號）

P1703：康樂園鄉村俱樂部（新界大埔康樂園市中心徑 8號）

P1704：孔教學院大成何郭佩珍中學（新界大埔富善邨）

P1801：大美督村公所（新界大埔大美督村 51號 A）

P1802：船灣詹屋村村公所（新界大埔汀角路船灣詹屋村 38號）

P1803：西班牙小學（新界大埔船灣陳屋 130號）

P1804：船灣聯村村公所（新界大埔洞梓路䃟頭角 2號 B）

P1901：香港李寶椿聯合世界書院(利易海倫堂)（新界沙田西沙公路落禾沙里 10號）

P1902：西貢郊野公園遊客中心（新界西貢北潭涌大網仔路 531號）

P1903：塔門鄉公所（新界大埔塔門）

沙田區西部

R0101：沙田大會堂（新界沙田源禾路 1號）

R0102：沙田官立中學（新界沙田文禮路 11至 17號）

R0201：沙田崇真學校（新界沙田瀝源邨）

R0301：禾輋社區會堂（新界沙田禾輋邨禾輋商場平台）

R0401：浸信會呂明才小學（新界沙田第一城得榮街 2號）

R0501：五旬節林漢光中學（新界沙田愉田苑）

R0601：慈航學校（新界沙田源昌里 1號）

R0602：培僑國際幼稚園（新界沙田大涌橋路 52號富豪花園商場二期 1樓）

R0701：佛教覺光法師中學（新界沙田沙角邨）

R0801：博康社區會堂（新界沙田博康邨）

R0802：保良局朱正賢小學（新界沙田博康村沙角街 6D）

R0901：禮賢會沙田長者鄰舍中心（新界沙田水泉澳邨明泉樓平台 1室）

R0902：救世軍水泉澳幼稚園（新界沙田水泉澳邨河泉樓地下）

R1001：沙田圍胡素貞博士紀念學校（新界沙田乙明邨街 2號）

R1002：救世軍田家炳學校（新界沙田博康邨）

R1101：秦石社區會堂（新界沙田秦石邨）

R1201：新田圍社區會堂（新界沙田新田圍邨）

R1202：五育中學（新界沙田大圍新翠邨）

R1301：九龍城浸信會禧年(恩平) 小學（新界沙田大圍新翠邨第 2期校舍）

R1401：香港中文大學校友會聯會張煊昌學校（新界沙田顯徑邨嘉田苑）

R1402：顯徑體育館（新界沙田顯徑邨顯徑商場）

R1501：美田社區會堂（新界沙田大圍美滿里 9號）

R1601：東莞工商總會劉百樂中學（新界沙田大圍積泰里 1號）

R1602：保良局王賜豪(田心谷)小學（新界沙田隆亨邨）

R1701：顯徑鄰里社區中心（新界沙田顯和里 5號）

R1702：才俊學校（新界沙田大圍顯泰街 2號）

R1801：隆亨社區中心（新界沙田隆亨邨）

R1901：東莞工商總會張煌偉小學（新界沙田翠田街 2號新翠邨）

R2001：佛教黃允畋中學（新界沙田大圍美林邨）

R2002：東華三院冼次雲小學（新界沙田大圍積福街 38號）

R2101：循理會美林小學（新界沙田大圍美城苑）

R2102：基督教香港信義會沙田信義幼稚園（新界沙田大圍銅鑼灣山路 1號）

R2201：保良局蕭漢森小學（新界沙田穗禾苑 42A地段）

R2202：桂地新村村公所（新界沙田火炭桂地新村 1號）

R2301：賽馬會體藝中學（新界沙田火炭樂景街 5至 7號）

R2401：香港科學園核心大樓一座（新界沙田香港科學園科技大道東 1號核心大樓一座）

R2402：仁愛堂香港台山商會長者活動中心（新界沙田火炭駿景園駿景路 1號）

R3801：香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學(小學部)（新界沙田石門安睦里 6號）

R3901：路德會梁鉅鏐小學（新界沙田安景街 5號）

R3902：香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學(中學部)（新界沙田石門安睦里 6號）

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