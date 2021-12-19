立法會選舉｜12.19投票日　一文看清香港島、九龍票站位置

立法會選舉12月19日舉行，巿民由早上8時30分至晚上10時30分可前往各區票站投票。今屆地區直選在新選制下由5區改為10區，即看香港島、九龍5個選區，包括香港島東、香港島西、九龍西、九龍中、九龍東票站位置！



即前往《香港01》2021立法會選舉專題網站，查看完整選情分析。

1. 香港島東（包括東區及灣仔區）

灣仔區

B0101：軒尼詩道官立小學（香港灣仔譚臣道169號）

B0201：鄧肇堅維多利亞官立中學（香港灣仔愛群道5號）

B0301：香港各界婦女聯合協進會（香港灣仔駱克道435號）

B0401：灣仔區文娛康樂體育會（香港銅鑼灣大坑道摩頓台（香港中央圖書館側））

B0501：皇仁書院（香港銅鑼灣高士威道120號）

B0601：勵德邨邨榮樓有蓋停車場（香港大坑勵德邨道34號勵德邨）

B0701：港灣婦女會（香港銅鑼灣摩頓台）

B0801：中華基督教會公理高中書院（香港銅鑼灣大坑徑17號）

B0901：保良局金銀業貿易場張凝文學校（香港銅鑼灣連道12號）

B1001：黃泥涌體育館（香港跑馬地毓秀街2號黃泥涌市政大廈6樓）

B1101：瑪利曼中學（香港跑馬地藍塘道123號）

B1102：香港青少年服務處成和青少年中心（香港跑馬地桂成里20號誠和閣地下）

B1201：灣仔郵政局（香港灣仔皇后大道東197-213號胡忠大廈2樓）

B1301：溫莎公爵社會服務大廈（香港灣仔軒尼詩道15號）

東區

C0101：東區少年警訊會所（香港太古城太裕路5號興安閣平台512-513號）

C0102：太古城郵政局（香港太古城太豐路1至3號金星閣地下G1020至1022號）

C0201：聖安娜中英文幼稚園（香港鰂魚涌太古城太榮路2號南海閣平台）

C0202：德思齊加拿大國際學校（香港鰂魚涌太古城太豐路5-7號）

C0301：港島東體育館（香港西灣河愛秩序灣鯉景道52號）

C0401：港島民生書院（香港西灣河太安街26號）

C0501：愛秩序灣社區會堂（香港筲箕灣愛東邨愛寶樓地下）

C0502：聖馬可中學（香港筲箕灣愛秩序灣愛賢街 18號）

C0601：筲箕灣郵政局（香港筲箕灣寶文街 1號峻峰花園地下）

C0701：愛秩序灣官立小學（香港筲箕灣愛禮街 1號）

C0702：筲箕灣官立小學（香港筲箕灣筲箕灣東大街 19號）

C0801：嶺南中學（香港杏花邨盛康里 6號）

C0901：聖公會李福慶中學（香港柴灣翠灣街翠灣邨）

C1001：漢華中學（香港小西灣富欣道 3號）

C1101：小西灣社區會堂（香港柴灣小西灣道 15號小西灣綜合大樓地下）

C1201：嶺南衡怡紀念中學（香港柴灣小西灣道 31號）

C1301：救世軍中原慈善基金學校（香港柴灣華廈街 9號）

C1401：文理書院(香港)（香港柴灣萃文道 4號）

C1501：鰂魚涌體育館（香港鰂魚涌街 38號鰂魚涌市政大廈 7樓）

C1601：閩僑中學（香港北角雲景道 81號）

C1701：金文泰中學（香港北角炮台山道 30號）

C1801：銅鑼灣社區中心（香港銅鑼灣福蔭道 7號銅鑼灣社區中心 3樓禮堂）

C1901：顯理中學（香港北角城市花園道 2號）

C2001：蘇浙小學（香港北角清華街 30號）

C2101：北角社區會堂（香港北角渣華道 123號）

C2201：啟基學校(港島)（香港北角馬寶道 82號）

C2301：丹拿山循道學校（香港北角百福道 4號）

C2401：北角官立小學（香港鰂魚涌英皇道 888號）

C2501：佛教中華康山學校（香港鰂魚涌康愉街 2號）

C2601：滬江小學（香港鰂魚涌康怡花園康盛街 14號）

C2701：太古小學（香港鰂魚涌英皇道 1100號）

C2801：青松興東幼稚園（香港筲箕灣興東邨興祖樓地下）

C2802：伊斯蘭徐錦享紀念幼稚園（香港筲箕灣東熹苑景熹閣地下）

C2901：勵志會梁李秀娛紀念小學（香港筲箕灣耀興道 25號）

C2902：筲箕灣街坊福利事務促進會有限公司（香港筲箕灣南安街 103號地下）

C3001：新家園協會賽馬會港島東服務中心（香港筲箕灣耀東邨耀樂樓 B翼地下 4號）

C3002：循道愛華村服務中心社會福利部- 愛華青少年綜合服務隊(耀東服務處)（香港筲箕灣耀東邨耀華樓 B及 C翼地下）

C3101：粵南信義會腓力堂興民幼兒學園（香港柴灣興民邨社區中心第 3層）

C3102：路德會聖雅各幼稚園（香港柴灣興華(一)邨卓華樓地下）

C3201：天主教明德學校（香港柴灣祥民道 11號）

C3301：青年廣場（香港柴灣柴灣道 238號）

C3401：漁灣社區會堂（香港柴灣柴灣道 365號漁灣邨）

C3501：香港中華基督教青年會- 柴灣會所（香港柴灣小西灣邨瑞樂樓地下 1-10號）

C3502：衞理中學（香港柴灣小西灣道 33號）

2. 香港島西選區（中西區、南區、離島區）

中西區

A0101：H6 Conet（香港中環皇后大道中 99號中環中心地下）

A0102：香港公園體育館（香港中環紅棉路 29號）

A0201：高主教書院（香港半山羅便臣道 2號 A座）

A0301：香港真光幼稚園(堅道)（香港堅道 75號地下）

A0302：英華女學校（香港中環羅便臣道 76號）

A0401：德瑞國際學校山頂校舍（香港山頂僑福道 22號德瑞國際學校山頂校舍低座地庫）

A0501：西營盤社區綜合大樓社區會堂（香港西營盤高街 2號西營盤社區綜合大樓 3樓）

A0601：士美非路體育館（香港堅尼地城士美菲路 12號 K士美非路市政大廈 6樓）

A0701：香港基督教女青年會西環綜合社會服務處（香港西環域多利道 9至 15號百年大樓第 1期 A座 2樓）

A0801：堅尼地城社區綜合大樓(綜合用途室)（香港堅尼地城石山街 12號堅尼地城社區綜合大樓 2樓）

A0901：保良局天德長者援手網絡中心（香港西環卑路乍街 8號西寶城 1樓平台）

A0902：堅尼地城游泳池（香港堅尼地城西祥街北 2號）

A1001：石塘咀體育館（香港皇后大道西 470號石塘咀市政大廈 5樓）

A1101：中西區及離島區社會保障辦事處（香港西營盤德輔道西 246號東慈商業中心 3樓）

A1102：中山紀念公園體育館（香港西營盤東邊街北 18號）

A1201：上環郵政局（香港上環德輔道中 322至 324號西區電話機樓 1樓）

A1301：新會商會學校（香港上環居賢坊 1號）

A1302：聖公會聖馬太小學（香港上環新街 12至 20號）

A1401：基督教香港崇真會救恩堂及救恩學校（香港西營盤高街 97號 A及 B）

A1501：李陞小學（香港西營盤高街 119號）

南區

D0101：香港仔體育館（香港香港仔香港仔大道 203號香港仔市政大廈 6樓）

D0201：鴨脷洲社區會堂（香港鴨脷洲邨）

D0301：鴨脷洲體育館（香港鴨脷洲洪聖街 8號鴨脷洲市政大廈 3樓）

D0401：聖伯多祿天主教小學（香港鴨脷洲利東邨第 2期）

D0501：鴨脷洲街坊學校（香港鴨脷洲利東邨利東邨道 9號）

D0601：香港南區官立小學（香港鴨脷洲鴨脷洲橋道 325號）

D0701：海怡社區中心（香港鴨脷洲海怡半島東翼商場 1樓）

D0801：華貴社區會堂（香港奇力灣華貴邨）

D0901：明愛莊月明中學（香港薄扶林華富邨華富道 53號）

D1001：東華三院鶴山學校（香港華富邨華林徑 5號）

D1101：明愛胡振中中學（香港薄扶林羅富國徑 8號）

D1102：上碧瑤灣遊樂場（香港域多利道 555號碧瑤灣(上)）

D1103：數碼港 3座 F區（香港數碼港道 100號數碼港 3座 F區 3樓演講室）

D1201：展亮技能發展中心(薄扶林)（香港薄扶林道 147號）

D1202：置富南區會堂（香港薄扶林置富道置富南區廣場）

D1301：明愛賽馬會香港仔服務中心（香港香港仔田灣街 20號）

D1302：聖公會田灣始南小學（香港香港仔田灣新街 5號）

D1401：香港仔聖伯多祿天主教小學（香港香港仔石排灣邨第 2期）

D1501：香港仔網球及壁球中心（香港香港仔海傍道 1號）

D1502：新會商會陳白沙紀念中學（香港黃竹坑深灣道 1號）

D1601：南島中學（香港香港仔南風道 50號）

D1602：香港國際學校（香港淺水灣南灣坊 6號 1樓體育館）

D1701：赤柱社區會堂（香港赤柱市場道 6號赤柱市政大廈地面下層）

D1702：石澳健康院（香港石澳石澳村 140號）

離島區

T0101：中華基督教會大澳小學（新界大嶼山大澳街市街 24-26號）

T0102：沙螺灣鄉公所（新界大嶼山沙螺灣涌口 17號）

T0103：大澳䃟頭村村公所（新界大嶼山大澳䃟頭村 2D）

T0104：醫療輔助隊東涌訓練中心（新界大嶼山東涌下嶺皮 1號）

T0105：牛牯塱三鄉合作社（新界大嶼山大蠔新村 25號）

T0106：寶蓮禪寺大澳廳（新界大嶼山昂坪昂平路寶蓮禪寺）

T0107：梅窩體育館（新界大嶼山銀石街 9號梅窩市政大廈 1樓）

T0108：塘福鄉公所（新界大嶼山嶼南道塘福 33號地下）

T0109：杯澳公立學校（新界大嶼山貝澳羅屋村 2號）

T0201：香港教育工作者聯會黃楚標學校（新界大嶼山東涌逸東(一)邨）

T0202：港青基信書院（新界大嶼山東涌松逸街 2號）

T0203：救世軍林拔中紀念學校（新界大嶼山東涌逸東邨逸東街 8號）

T0301：東涌天主教學校(小學部)（新界大嶼山東涌逸東街 8號逸東(二)邨）

T0401：香港教育工作者聯會黃楚標中學（新界大嶼山東涌富東邨第 3期第 10區）

T0501：東涌文東路體育館（新界大嶼山東涌文東路 39號東涌市政大樓地下）

T0601：嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學（新界大嶼山東涌健東路 4-6號）

T0701：愉景灣社區會堂（新界大嶼山愉景灣海澄湖畔路 99號）

T0801：坪洲體育館（新界坪洲寶坪街 6號坪洲市政大廈）

T0901：南丫島北段鄉事委員會（新界南丫島北段榕樹灣大街 21號）

T0902：索罟灣普通科門診診所（新界南丫島索罟灣第二街 1號地下）

T1001：佛教慧因法師紀念中學（新界長洲大興堤路 25號）

T1002：明愛陳震夏郊野學園(聖保祿校舍)（新界長洲長洲地段 1139號龍仔村）

T1003：長洲體育館（新界長洲長洲醫院路 3號）

T1004：國民學校（新界長洲國民路 30號）

3. 九龍東選區（黃大仙東南、觀塘）

黃大仙區東南部

H2101：基督教勵行會（九龍清水灣道 55號彩雲(二)邨）

H2201：彩雲聖若瑟小學（九龍彩雲邨第二小學）

H2301：彩雲社區中心（九龍牛池灣彩雲(一)邨彩鳳徑 38號）

H2401：佛教孔仙洲紀念中學（九龍斧山平定道 10號）

H2402：中華基督教會基華小學（九龍黃大仙彩虹邨黃菊路 3號）

H2501：聖公會聖本德中學（九龍彩虹邨藍鐘路 11號）

觀塘區

J0101：觀塘官立小學（九龍觀塘牛頭角道 240號）

J0102：觀塘社區中心（九龍觀塘翠屏道 17號）

J0201：德福花園社區會堂（九龍九龍灣偉業街 33號德福花園 I座平台）

J0301：啟業社區會堂（九龍九龍灣啟業邨）

J0302：佐敦谷聖若瑟天主教小學（九龍彩霞道 80號）

J0401：仁濟醫院羅陳楚思中學（九龍九龍灣啟禮道 10號）

J0501：坪石天主教小學（九龍清水灣道 10號坪石邨）

J0601：香港遊樂場協會彩德青少年綜合服務中心（九龍牛頭角彩德邨彩仁樓地下）

J0701：香港基督教服務處樂暉長者地區中心（九龍觀塘彩福邨彩樂樓地下）

J0702：天主教彩霞邨潔心幼稚園（九龍牛頭角彩霞邨停車場平台 4號）

J0801：寧波第二中學（九龍觀塘順天邨順安道 9號）

J0901：順利社區中心（九龍順利邨順緻街 2號）

J0902：中華基督教會基順學校（九龍觀塘順利邨）

J0903：順利紀律部隊宿舍會所（九龍觀塘利安道 32號平台 3樓）

J1001：迦密梁省德學校（九龍觀塘順安邨第 2號校舍）

J1002：基督教勵行會羅桂祥安泰服務中心（九龍觀塘安泰邨和泰樓地下高層）

J1101：光愛樂幼稚園(安泰)（九龍觀塘安泰邨景泰樓地下高層）

J1201：基督教聖約教會堅樂小學（九龍觀塘秀茂坪秀明道 77號）

J1301：秀明小學（九龍觀塘秀茂坪秀豐街 5號）

J1302：竹園區神召會好鄰舍家庭中心（九龍觀塘安達邨安達商場(北翼)平台）

J1401：聖公會聖約翰曾肇添小學（九龍觀塘安翠街 11號）

J1501：觀塘官立小學(秀明道)（九龍觀塘秀茂坪秀明道 130號）

J1502：順德聯誼總會梁潔華幼稚園（九龍秀茂坪寶琳路寶達邨達峰樓地下）

J1601：秀茂坪天主教小學（九龍觀塘秀茂坪寶達邨）

J1701：藍田(東區)社區會堂（九龍藍田碧雲道 223號藍田社區綜合大樓 2樓）

J1702：藍田(南)體育館（九龍藍田碧雲道 170號 2樓）

J1801：聖愛德華天主教小學（九龍藍田慶田街 8號）

J1901：藍田聖保祿中學（九龍藍田安田街 10號）

J1902：飛雁幼稚園（九龍藍田康 逸苑停車場頂層）

J2001：聖公會李兆強小學（九龍藍田安田街平田邨第一校舍）

J2101：聖公會慈光堂聖匠幼稚園（九龍藍田康栢苑停車場大廈 7樓）

J2201：保良局方王錦全幼稚園（九龍油塘高超道 23號高俊苑俊滿閣地下）

J2202：香港中國婦女會李樹培夫人啟知中心（九龍油塘高翔苑停車場 3層 2號）

J2301：基督教中國佈道會聖道學校（九龍油塘鯉魚門道 60號）

J2401：中華基督教會基法小學(油塘)（九龍油塘油塘道 25號）

J2501：聖公會油塘基顯小學（九龍油塘油塘道 23號）

J2601：天主教普照中學（九龍油塘普照路 1號）

J2602：鯉魚門體育館（九龍油塘鯉魚門徑 6號鯉魚門市政大廈 4樓）

J2701：茜草灣鄰里社區中心（九龍油塘茶果嶺道 81號）

J2702：迦南幼稚園(麗港城)（九龍觀塘茶果嶺道麗港城第二期地下低層 1樓）

J2801：五邑司徒浩中學（九龍藍田啟田道 7號）

J2901：天主教佑華小學（九龍觀塘翠屏邨第四期屋邨小學）

J3001：秀茂坪社區會堂（九龍觀塘秀茂坪邨秀明道 100號）

J3002：宣道會秀茂坪陳李詠貞幼稚園（九龍觀塘秀茂坪曉麗苑曉天閣）

J3101：觀塘瑪利諾書院（九龍觀塘翠屏道 100號）

J3201：中華基督教會基智中學（九龍觀塘瑞寧街 20號）

J3301：瑞和街體育館（九龍觀塘瑞和街 9號瑞和街市政大廈 8樓）

J3302：新生命教育協會呂郭碧鳳中學（九龍觀塘翠屏道 102號）

J3401：樂華社區中心（九龍牛頭角樂華南邨振華道 80號）

J3501：聖公會基樂小學（九龍牛頭角樂華邨 1期）

J3601：觀塘功樂官立中學（九龍觀塘功樂道 90號）

J3701：聖公會基顯小學（九龍觀塘牛頭角上邨安善道）

J3801：循道衛理觀塘社會服務處牛頭角青少年綜合服務中心（九龍觀塘牛頭角道 189號牛頭角上邨中央廣場）

J3901：振華道體育館（九龍牛頭角振華道 50號樂雅苑停車場頂樓）

J3902：保良局顧卞裘莉長者日間護理中心（九龍觀塘牛頭角下邨貴月樓及貴顯樓）

J4001：彩頤居禮堂（九龍牛頭角彩霞道 55號彩頤居）

4. 九龍西選區（油尖旺、深水埗）

油尖旺區

E0101：九龍公園體育館（九龍尖沙咀柯士甸道 22號）

E0201：栢基國際幼稚園(九龍)（九龍柯士甸道西 1號九龍站平台）

E0301：油尖旺多元文化活動中心（九龍佐敦炮台街 59號）

E0401：東莞同鄉會方樹泉學校（九龍油麻地東莞街 43號）

E0501：油蔴地天主教小學(海泓道)（九龍油麻地海泓道 10號）

E0601：旺角社區會堂（九龍旺角上海街 557號旺角綜合大樓 2樓）

E0701：保良局陳守仁小學（九龍油麻地海庭道 6號）

E0801：香港亞洲歸主協會維港灣長者會所（九龍大角咀海輝道 11號奧海城一期政府服務中心高層地下）

E0901：路德會沙崙學校（九龍大角咀櫻桃街 18號）

E1001：大角嘴天主教小學（九龍大角嘴道 148號）

E1101：中華基督教會基全小學（九龍大角咀道 150號）

E1201：鮮魚行學校（九龍大角咀詩歌舞街 33號）

E1301：聖公會基榮小學（九龍荔枝角道 23號）

E1401：伊利沙伯中學（九龍旺角洗衣街 152號）

E1501：優才(楊殷有娣)書院（九龍旺角洗衣街 31號）

E1601：東華三院羅裕積小學（九龍油麻地碧街 51號）

E1701：油蔴地街坊會學校（九龍油麻地眾坊街 80號 1樓）

E1801：佐敦道官立小學（九龍油麻地南京街 1號 B）

E1901：德信學校（九龍柯士甸道 103號）

深水埗區

F0101：保安道體育館（九龍深水埗保安道 325 - 329號保安道市政大廈 2樓）

F0201：福榮街官立小學（九龍深水埗福榮街 231號）

F0301：深水埗區議會保良局石硤尾社區服務中心(社區服務)（九龍深水埗白田街 13號石硤尾邨美葵樓平台 101號舖）

F0401：石硤尾社區會堂（九龍深水埗南昌街石硤尾邨 42座）

F0501：香港聖公會聖多馬堂（九龍深水埗巴域街 43號）

F0601：深水埔街坊福利事務促進會（九龍深水埗汝州街 88號）

F0701：北河街體育館（九龍深水埗基隆街 333號北河街市政大廈 6樓）

F0801：南昌社區中心（九龍深水埗昌新里 1號）

F0901：英華書院（九龍深水埗英華街 1號）

F1001：九龍工業學校（九龍深水埗長沙灣道 332-334號）

F1101：旅港開平商會學校（九龍荔枝角道 700號）

F1102：聖公會基福小學（九龍長沙灣長沙灣道 555號地下）

F1201：聖瑪加利男女英文中小學（九龍深水埗深旺道 33號）

F1202：東華三院譚錦球伉儷幼稚園（九龍長沙灣凱樂苑凱碧閣(A座)地下）

F1301：荔枝角社區會堂（九龍深水埗荔枝角道 863號）

F1401：聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學（九龍深水埗海麗街 1號）

F1501：美孚新邨孚佑堂（九龍美孚新邨第 2期百老匯街 38號）

F1601：地利亞修女紀念學校(吉利徑)（九龍美孚新邨吉利徑 1-3號）

F1701：保良局唐乃勤初中書院（九龍荔枝角美荔道 11號）

F1801：五邑工商總會學校（九龍深水埗永康街 70號）

F1901：長沙灣體育館（九龍深水埗長沙灣道及興華街交界）

F2001：佛教大雄中學（九龍深水埗蘇屋長發街 38號）

F2101：長沙灣社區中心（九龍長沙灣發祥街 55號）

F2201：白田天主教小學（九龍深水埗白田邨白田天主教小學地下）

F2202：澤安邨富澤樓側文娛館 1號單位（九龍深水埗澤安邨富澤樓側文娛館 1號單位地下）

F2203：嗇色園主辦可澤耆英鄰舍中心（九龍深水埗澤安邨榮澤樓地下 1-2號）

F2301：白田社區會堂（九龍白田邨白田社區綜合大樓地下(白雲街白田救護站對面)）

F2401：聖母玫瑰書院（九龍又一村玫瑰街 22號）

F2501：大坑東社區中心（九龍大坑東棠蔭街 17號）

F2502：聖方濟愛德小學（九龍石硤尾偉智街 7號）

5. 九龍中選區（九龍城、黃大仙西北）

九龍城區

G0101：馬頭涌官立小學（九龍土瓜灣福祥街 1號）

G0201：聖三一堂小學（九龍九龍城富寧街 57號）

G0301：聖公會牧愛小學（九龍土瓜灣馬頭圍道171 號）

G0401：保良局林文燦英文小學（九龍土瓜灣上鄉道 24號）

G0501：獻主會聖馬善樂小學（九龍土瓜灣天光道 24號）

G0601：聖文嘉幼稚園（九龍何文田南常樂街 3號冠熹苑地下）

G0602：循道衛理楊震社會服務處何文田青少年綜合發展中心（九龍何文田何文田邨恬文樓地下）

G0701：女青賽馬會社會服務大樓（九龍窩打老道山文福道 5號）

G0702：何文田官立中學（九龍何文田巴富街 8號）

G0801：明愛九龍社區中心（九龍太子道西 256號 A）

G0802：九龍總商會（九龍何文田自由道 2號龍總大廈 2樓）

G0901：賽馬會官立中學（九龍九龍塘牛津道 2號 B）

G1001：九龍塘官立小學（九龍九龍塘添福道 6號）

G1002：九龍方方樂趣幼稚兒園（九龍九龍塘對衡道 20號）

G1101：九龍城體育館（九龍九龍城衙前圍道 100號九龍城市政大廈 3樓）

G1201：文理書院(九龍)（九龍九龍城沐虹街 6號）

G1301：聖公會聖十架小學（九龍九龍城沐虹街 9號）

G1401：保良局何壽南小學（九龍九龍城沐虹街 11號）

G1501：聖公會聖匠小學（九龍土瓜灣貴州街 14號）

G1601：基督教香港信義會紅磡信義學校（九龍土瓜灣炮仗街 39號）

G1701：中華基督教會基道中學（九龍土瓜灣崇安街 28號）

G1801：博愛醫院任永賢夫人幼稚園幼兒中心（九龍紅磡海逸豪園 23座地下）

G1802：紅磡社區會堂（九龍紅磡庇利街 42號九龍城政府合署高層地下）

G1901：葛量洪校友會黃埔學校（九龍紅磡黃埔花園德安街 30號）

G2001：馬頭涌官立小學(紅磡灣)（九龍紅磡灣愛景街 3號）

G2002：聖公會奉基千禧小學（九龍紅磡黃埔花園德定街 2號）

G2101：聖公會聖匠中學（九龍紅磡大環道 10號）

G2201：愛培學校（九龍紅磡差館里 16號）

G2301：紅磡市政大廈體育館（九龍紅磡馬頭圍道 11號紅磡市政大廈 3樓）

G2401：聖公會聖三一堂中學（九龍何文田孝民街 2號）

G2501：路德會包美達社區中心（九龍何文田忠孝街 89號 1樓）

黃大仙區西北部

H0101：黃大仙社區中心（九龍黃大仙正德街 104號）

H0201：黃大仙官立小學（九龍黃大仙正德街 100號）

H0301：龍翔官立中學（九龍黃大仙馬仔坑道 1號）

H0401：嗇色園西醫診所（九龍黃大仙鳳德道 38 號嗇色園社會服務大樓地下 C）

H0501：鳳德社區中心（九龍鑽石山鳳德道 111號鳳德邨）

H0601：香港小童群益會賽馬會慈雲山青少年綜合服務中心（九龍鑽石山龍蟠苑商場 2樓 203號）

H0602：保良局張麥珍耆樂中心（九龍鑽石山龍蟠街 1號悅庭軒）

H0701：保良局陳南昌夫人小學（九龍新蒲崗康強街 30號）

H0702：嘉諾撒小學(新蒲崗)（九龍新蒲崗彩頤里 9號）

H0801：天主教伍華中學（九龍新蒲崗彩虹道 5號）

H0901：孔教學院大成小學（九龍黃大仙大成街 10號）

H1001：聖博德學校（九龍橫頭磡富美東街 12號）

H1101：香港青年協會賽馬會橫頭磡青年空間（九龍橫頭磡邨宏興樓）

H1102：香港傷殘青年協會賽馬會活動中心（九龍橫頭磡邨宏基樓地下 1-13號）

H1201：天主教博智小學（九龍黃大仙竹園道 53號天馬苑）

H1202：潔心林炳炎中學（九龍橫頭磡富美街 9號）

H1301：嗇色園主辦可德幼稚園（九龍黃大仙竹園北邨松園樓）

H1302：翠竹商場 5樓（九龍黃大仙翠竹街 8號翠竹花園翠竹商場 5樓）

H1401：竹園社區中心（九龍黃大仙竹園道 11號竹園南邨）

H1402：浸信會天虹小學（九龍黃大仙竹園南邨）

H1501：竹園體育館（九龍黃大仙竹園道 10號竹園北邨）

H1601：嗇色園主辦可立小學（九龍慈雲山雙鳳街 88號）

H1701：伊斯蘭鮑伯濤紀念小學（九龍黃大仙慈雲山慈樂邨第一期小學校舍）

H1801：慈雲山聖文德天主教小學（九龍慈雲山慈正邨第 2期寧華街）

H1901：德愛中學（九龍慈雲山慈雲山道 8號）

H2001：香港海事青年團（九龍鑽石山豐盛街 11號）

H2002：嗇色園主辦可富耆英鄰舍中心（九龍黃大仙富山邨富信樓地庫一層 13-14號）

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