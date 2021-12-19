立法會選舉投票注意！毋須用安心　網上查輪候時間　衣飾有限制？

立法會選舉今日（19日）舉行，投票時間由早上8時30至晚上10時30分，全港設逾620個票站及24個專用票站。今次選舉有多項新安排，包括電子派票、設有「關愛隊」供70歲以上人士、孕婦及傷殘者使用，而投票後亦要注意不用把選票對摺。

此外，選民到票站毋須使用「安心出行」，選民當日可在網上或現場查閱票站輪候時間，《香港01》盤點多項票站須知，以便讀者了解當日投票情況。



投票站將設有「關愛隊」供70歲或以上、孕婦及傷殘者使用。（選舉事務處）

一、投票時間縮一小時 早上8時半開始

因應改用電子系統發選票，投票時間將縮短1小時，改由早上8時30分至晚上10時30分。選民可在當日於選舉網站查閱一般投票站所需輪候時間，以便選民按自己日程安排投票時間。

二、必須帶身分證、設電子派票

選民投票時必須帶備身分證，亦建議帶同投票通知卡，但並非必須。這次選舉將採用電子派票，選民向職員出示身分證後，職員會核對容貌以確認身分，再用平板電腦掃描身分證，以確認為已登記選民及應獲發的選票類別。

選管會主席馮驊指，若投票當日出現連線問題，將改用紙本選民登記冊，但亦會掃描選民的身分證，確保不會重複投票。此外，投票站將設有「關愛隊」供70歲或以上、孕婦及傷殘者使用。馮驊表示，若沒有人需要使用「關愛隊」，亦會供其他選民使用，以提高效率。

馮驊早前呼籲，市民投票時切勿對摺選票，應將選票正面向下放入投票箱。（選舉事務處）

三、毋須用「安心」 體溫過高有特別安排

選民或獲授權代表進入票站投票前，毋須使用「安心出行」，但進入票點觀看點票人士就需要使用。此外，進入投票站及點票站前的選民、候選人、代理人和觀看點票過程的公眾人士，均必須戴上自備的口罩，使用消毒潔手液清潔雙手，以及量度體溫，同時保持適當的社交距離。

若體溫高過攝氏38度，都可以投票，但會被帶到特別投票間，由專屬職員安排投票。

選民或獲授權代表進入票站投票前，無須使用安心出行，不過進入票點觀看點票人士就需要使用。（選舉事務處）

四、毋須對摺選票

與往屆不同，市民投票時切勿對摺選票，應把選票正面向下放入投票箱。

五、可戴黃口罩 衣飾不能展示政治意識字眼

選管會表示，票站內不應展示任何政治意識字眼，呼籲選民勿做違法事件。對於會否容許選民穿「香港加油」衣服進入票站，選管會稱某些字眼無特別意義，但若經社會廣泛使用而令其有第二層意義，在票站主任判斷後如影響秩序或引起爭抝，職員將提供衣服遮擋有關字眼。

至於能否戴黃色口罩，選管會指，票站突顯香港選舉制度是政治中立，會保障大部分市民在中立和無干擾下投票，如沒有引起秩序問題，無論戴甚麼顏色的口罩都可，但會要求票站職員勿戴黃色口罩。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。