立法會選舉︱選委界無「祝福名單」　隨時靠乒乓波定輸贏？

立法會選舉明日（19日）舉行，其中選委會界別佔40席，由1,448名選委會委員選出。由於選民基數低，且採取全票制（必須填滿40人才算有效票），變相有多於一名候選人同票數的情況出現機會不低，特別是今次選舉無「祝福名單」，自由搏擊下候選人之間得票可能相當接近。

根據規定，如果同票數牽涉當選與落選，將需要靠抽籤決定誰人晉身議會，候選人的命運將交由10個乒乓球「定生死」。此回事，在9月的選委會界別分組選舉中亦出現過。



10個乒乓球定生死 抽到較大號碼者勝

《立法會條例》列明，如在選舉委員會界別的選舉點票結束後，該界別尚須選出一名或多於一名議員，而在剩餘的候選人中，得票最多的候選人所得的票數相同，則——

(a) 為選出尚須選出的議員，選舉主任須以抽籤的方式決定選舉結果；及

(b) 中籤的候選人即為在該項選舉中選出者。

至於抽籤形式，選管會《立法會選舉活動指引》有詳細列明，「如須以抽籤方式決定選舉結果，選舉主任會提供10個乒乓球，每個乒乓球分別標上由1至10的其中一個數字，該10個乒乓球會被放入一個不透明的空袋內。首先1名候選人會從袋中抽出1個乒乓球，將它交給選舉主任記下上面寫著的數字，然後將該乒乓球放回袋內，其他候選人會以同樣方式抽出乒乓球，直至所有候選人都抽出乒乓球為止。抽籤時若有候選人不在場，則由選舉主任代其抽籤。中籤的候選人會在該次選舉中當選。」

如果有2個空缺但有3名候選人取得相同票數，他們都會參與同一場抽籤。抽得最大及次大數字的2名候選人會取得該2個席位，而餘下的1名候選人便告落選。

如抽籤都「打和」 情況極複雜

在這種抽籤形式下，候選人有機會抽到相同號碼，情況相當複雜，現列舉如下：

1. 如果只有2名候選人同票而爭一席，兩人抽到相同數字，則須進行第二輪抽籤，直至有1名候選人勝出為止。

2. 如果只有1個空缺但有超過2名同票候選人爭奪，情況也有兩種。

(a) 如果抽出號碼相同的候選人，抽到的是較小號碼，就由抽到最大號碼的候選人直接當選；

(b) 如果有2人或以上抽到同場最大號碼，則抽到較小號碼的人會被淘汰，抽到同樣最高號碼的候選人，會進入第二輪抽籤，如此類推，直至決出勝負。

3. 如果有2個空缺但有3名候選人取得相同票數，情況同樣分成兩種。

(a) 如果3名候選人中有2名抽得相同較大數字及1名抽得較小的數字，則該2名抽得相同較大數字的候選人直接當選；

(b) 如3名候選人分別抽到1個較大數字及2個相同而較小的數字，抽到較大數字的候選人可直接當選，而其餘2名候選人須參與第二輪抽籤，如此類推。

同理，如果有更多候選人取得相同票數、須參與抽籤，上述原則同樣適用。

於9月的選委會界別分組選舉中，狄志遠由於與兩名候選人同票，最終靠抽籤險勝，成為社福界選委。（資料圖片）

狄志遠憑抽籤驚險贏得選委席位

可能有讀者會覺得抽籤的情況太複雜、發生機會不大，但幾個月前的確出現過。「乒乓球定生死」的抽籤形式在香港其他選舉中都適用，於9月選委會選舉中，社福界由23人爭12席，其中最後的2席，3名候選人狄志遠、黃一峰、劉婉儀同得55票，須抽籤定勝負。最終狄志遠抽到9號、黃一峰得10號、劉婉儀得5號，狄志遠、黃一峰驚險當選。

保險界亦須抽籤定勝負，當時候選人黃漢興及王覺豪得票相同，均獲44票。由於兩人當時均不在場，經選舉主任代為抽籤。結果黃漢興被抽到6號，王覺豪被抽到4號，由黃漢興取得最後一席。

新一屆立法會即將誕生。（資料圖片）

如出缺須舉行補選

選委界以全票制進行，透過排次序定勝負，和港區人大代表選舉有些許類似。或許會有讀者聯想到，一旦有選委界議席出缺，到底是會像港區人大般，由最高票的落選者「遞補」頂上，還是會舉行補選？

《立法會條例》訂明，當立法會議席出現空缺時，立法會秘書處須在知悉後21天內刊憲報公告，選管會亦須安排補選，此安排適用於選委界的空缺。

52A條列明，在選委界的補選中，「選舉委員有權投票選取的候選人數目，與該補選須選出的議員數目一樣」，簡言之有多少個空缺，選委就要投選多少名候選人，才算作有效票。

狄志遠為社會福利界候選人，對手包括朱麗玲、葉湛溪。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。