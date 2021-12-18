立法會選舉｜馮驊料直選凌晨完成點票　選委界最先　功能組別壓軸

明日（19日）是立法會選舉投票日，選舉管理委員會主席馮驊今早（18日）在商台節目上指，今屆選舉程序上有不少改變，期望令投票過程更快更準，例如加設了不少發票櫃檯，亦會採用電子選民登記冊。他稱選管會已就電子選民登記冊使用進行多次演練，並採用寬頻、而非無線網絡，以防黑客攻擊。



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電子派票更靈活 僅30餘偏遠票站沿用紙本

馮驊指出，過往採用傳統紙本選民登記冊，選民到達票站後，須按身份證號碼英文字頭到指定區域排隊，而今屆選舉，除了30多個較偏遠的票站外，其他票站改用電子選民登記冊，所有櫃檯均可處理所有選票分發，可更靈活調配人手。他說，選管會已就電子選民登記冊使用，與工作人員進行多次演練，並多次檢查電子登記冊的連線，屆時將採用寬頻而非無線網絡，以防黑客攻擊。

他稱一旦電子登記冊出現連線問題，可立即改用紙本登記冊處理，也有後備系統記錄早前已投票的選民資料。他提到，票站將設告示牌顯示輪候投票時間，市民也可在立法會選舉網頁查看。

全部選舉結果料最遲翌日中午公布

點票程序方面，馮驊說以往選舉最長曾用18個小時才完成點票，今屆將精簡點票程序，先開始點票才核對選票數目，相信可大大加快點票流程，期望選委會界別可在3至4個小時內完成點票。功能界別選票因為要由全港票站運到中央點票中心點算，預計會最遲有結果。至於地區直選，票站在選舉結束後將變成點票站，有望在凌晨完成點算。馮驊表示，整體90席的選舉結果，希望星期一中午或以前公布。

票站就近分派 惟免費搭車仍能便利選民

馮驊稱，目前選管會接獲600多宗投訴，數目較往年少，主要投訴選舉廣告問題。至於涉及煽惑他人投白票的，則交由廉政公署負責。他指不會解讀投票率，但呼籲市民踴躍投票。被問到明天免費乘搭公共交通工具安排，會否有助提高投票率，馮驊說盡量安排市民在居所附近的票站投票，但不排除有人當日有其他安排，例如要上班等，免費交通安排一定能方便到選民。