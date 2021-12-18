立法會選舉｜政府發短訊籲投票　口岸選民遠至內蒙　曾國衞稱感動

今屆立法會選舉首度設有口岸票站，設內地港人投票，政制及內地事務局局長曾國衞今早（18日）在電台節目上表示，有2萬2千多名身處內地的香港選民登記投票，其中7成居於廣東省，其餘3成，即約7000人身處其他省市及自治區，包括福建、上海、北京甚至內蒙古，指這批選民須長途跋涉，仍堅持回港投票是「好有心」，令他非常感動。



距離立法會選舉僅餘一日，特區政府作出最後宣傳攻勢，選舉事務處今早向選民發電話短訊，稱立法會選舉對市民及香港的未來尤其重要，呼籲選民「為港為己投一票」，又提醒選民票站，於明日早上8時30分開放至晚上10時30分。



曾國衞指已登記到口岸票站的選民，必須要到所選擇的票站投票，若去錯票站，亦須轉赴所選票站方可投票。至於登記時要求選民選擇投票時段，曾國衞說是為了讓安排更暢順，但明白當日或有交通阻滯，只要在票站開放時間內到達，也會彈性安排。

他稱口岸票站屬特殊安排，需要獲得內地同意，要做足防疫工作，在禁區內警方有嚴格保安要求，因此不設公眾監票，候選人團隊可派代表監票，廉政公署人員會到場，亦安排了港台進行直播。